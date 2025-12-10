BC Jac: సాయి ఈశ్వర చారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించే తీరిక లేదా రేవంత్‌ రెడ్డి?

BC Reservations: మాట ఇచ్చి బీసీలకు తీరని మోసం చేసిన రేవంత్ రెడ్డికి ఆత్మబలిదానం చేసుకున్న సాయి ఈశ్వరచారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించే తీరిక లేదా? అని బీసీ సంఘాలు ప్రశ్నించాయి. ఈశ్వరచారి కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోతే రాహుల్ గాంధీ ఇల్లు ముట్టడి తప్పదని హెచ్చరించాయి. బీసీ ఉద్యమంలో ఈశ్వరచారి మరణమే చివరి మరణం కావాలని కోరుకున్నాయి. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం బలిదానాలు వద్దు, బరిగీసి కొట్లాడుదామని పిలుపునిచ్చాయి.
సాయి ఈశ్వర చారి మృతికి సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ హైదరాబాద్లో బుధవారం బీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లోని గన్పార్క్లో అమరవీరుల స్థూపం వద్ద కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ చేపట్టారు. మాజీ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్తో కలిసి పాల్గొన్న బీసీ జేఏసీ చైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడారు. 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లు సాధించి ఈశ్వర చారికి నిజమైన నివాళులర్పిస్తామని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలోని మూడు కోట్ల మంది బీసీల ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని తమ అమూల్యమైన ప్రాణాలను తెగించిన తొలి బీసీ ఉద్యమ అమరవీరుడు సాయి ఈశ్వర చారి అని తెలిపారు. అతడి చనిపోయి ఐదు రోజులు గడిచినా రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించకపోవడం అత్యంత బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
బీసీ రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం ఈశ్వర చారి మరణమే చివరి మరణం కావాలని బీసీ జేఏసీ చైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ కోరారు. బీసీలు ఎవరూ ఆత్మహత్యల వైపు వెళ్లకుండా అగ్రకులాల ప్రభుత్వాలపై పోరాడడానికి ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. బీసీలు బలిదానాలు చేసే రోజులు పోయాయని.. బరిగీసి కొట్టడానికి సిద్ధపడాలని కోరారు. ఈశ్వర చారి కుటుంబాన్ని రేవంత్ రెడ్డి తక్షణమే ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మృతుడి భార్యకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, రూ.కోటి నష్టపరిహారం, సొంత ఇల్లు ఇవ్ఆలని కోరారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం కడదాకా కొట్లాడి 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లు సాధించి ఈశ్వర చారి కి నిజమైన నివాళులు అర్పిస్తామని బీసీ జేఏసీ చైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రకటించారు.
ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీలు మోసం చేయడంతోనే తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఈశ్వర చారి చెప్పారని వెల్లడించారు. బీసీలను మోసం చేసిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను బీసీ సమాజం క్షమించదని హెచ్చరించారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పోరాడాల్సిన కాంగ్రెస్ పోరాడకుండా వెనుకడుగు వేసిందని మండిపడ్డారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల చట్టాన్ని కేంద్రం ఆమోదించకుండా జాప్యం చేస్తూ బీజేపీ బీసీల బలిదానాలకు కారకులైందని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆరోపించారు.
