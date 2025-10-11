Bc reservations: బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంలో కీలక పరిణామం.. ఈనెల 14న తెలంగాణ బంద్‌.. బీజేపీ నేతలను కలిసిన ఆర్ కృష్ణయ్య.. కారణం ఏంటంటే..?

Bc Leader R Krishnaiah Calls for Telangana bandh on October 14th: ప్రస్తుతం తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ అంశం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.ఈ క్రమంలో బీసీలకు ఎలాగైన 42 శాతం రిజర్వేషన్ లు ఇచ్చి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు తర్జన భర్జనలు పడుతుంది.
ఈ క్రమంలో హైకోర్టు ఇప్పటికే దీనిపై స్టే విధించింది.ఈ స్టే పై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యోచిస్తుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు బీసీ సంఘాలు మాత్రం దీనిపై చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో బీసీలకు రిజర్వేషన్ ల సాధనే టార్గెట్ గా తమ పోరాటం సాగుతుందని ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య తెల్చి చెప్పారు.
మరోవైపు.. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు స్టే విధించడాన్ని నిరసిస్తూ ఈ నెల 14న తెలంగాణ బంద్కు పిలుపునిస్తున్నట్లు బీసీ నేత, ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య తెలిపారు. ఈ బంద్ కు అన్నిపార్టీలు, బీసీ సంఘాలు మద్దతివ్వాలని కోరారు. ఈక్రమంలో బీజేపీ కార్యలయంలో వెళ్లి.. తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిని కలిశారు. బంద్ కు తమతో పాటు కలిసి రావాలని కోరారు.
ఈ విషయంపై పార్టీలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని వారు తనకు తెలియజేశారని ఆర్. కృష్ణయ్య పేర్కొన్నారు. మరోవైపు.. ఈ అంశంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని, దీన్ని నిరసిస్తూ రాష్ట్ర బంద్కు పిలుపునిచ్చామని అన్నారు. 22 బీసీ సంఘాలు సమావేశమై ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే సమయంలో హైకోర్టు స్టే విధించడం సరికాదని అన్నారు. బీసీల నోటి కాడి కూడును లాక్కున్నారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లుకు అసెంబ్లీలో బీజేపీతో సహా అన్ని పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చాయని గుర్తు చేశారు. ఇది బీసీల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన అంశమని, దీనికోసం ఎంతదూమైన వెళ్తామని, బీసీల సత్తా చూపిస్తామని కూడా ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
