English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Bc reservations: బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంలో కీలక పరిణామం.. ఈనెల 14న తెలంగాణ బంద్‌.. బీజేపీ నేతలను కలిసిన ఆర్ కృష్ణయ్య.. కారణం ఏంటంటే..?

Bc reservations: బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంలో కీలక పరిణామం.. ఈనెల 14న తెలంగాణ బంద్‌.. బీజేపీ నేతలను కలిసిన ఆర్ కృష్ణయ్య.. కారణం ఏంటంటే..?

R Krishnaiah Calls for Telangana bandh: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ నెల 14న బంద్ పాటించాలని  ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య కోరారు. దీనికి అన్ని పార్టీలు, బీసీ సంఘాల నేతలు మద్దతివ్వాలని కోరారు.ఈ క్రమంలో  ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య బీజేపీ నేతల్ని కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 11, 2025, 05:17 PM IST
  • ఈనెల 14న బంద్ కు పిలుపు..
  • రిజర్వేషన్ లపై కీలక పరిణామం..

Trending Photos

PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
8
Atal Pension Yojana
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
Bc reservations: బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంలో కీలక పరిణామం.. ఈనెల 14న తెలంగాణ బంద్‌.. బీజేపీ నేతలను కలిసిన ఆర్ కృష్ణయ్య.. కారణం ఏంటంటే..?

Bc Leader R Krishnaiah Calls for Telangana bandh on October 14th: ప్రస్తుతం తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ అంశం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.ఈ క్రమంలో బీసీలకు ఎలాగైన 42 శాతం రిజర్వేషన్ లు ఇచ్చి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు తర్జన భర్జనలు పడుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో హైకోర్టు ఇప్పటికే దీనిపై స్టే విధించింది.ఈ స్టే పై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యోచిస్తుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు  బీసీ సంఘాలు మాత్రం దీనిపై చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో బీసీలకు రిజర్వేషన్ ల సాధనే టార్గెట్ గా తమ పోరాటం సాగుతుందని  ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య తెల్చి చెప్పారు.

మరోవైపు.. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు స్టే విధించడాన్ని నిరసిస్తూ ఈ నెల 14న తెలంగాణ బంద్‌కు పిలుపునిస్తున్నట్లు బీసీ నేత, ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య తెలిపారు.  ఈ బంద్ కు అన్నిపార్టీలు, బీసీ సంఘాలు మద్దతివ్వాలని కోరారు. ఈక్రమంలో బీజేపీ కార్యలయంలో వెళ్లి..  తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిని కలిశారు. బంద్ కు తమతో పాటు కలిసి రావాలని కోరారు.

ఈ విషయంపై పార్టీలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని వారు తనకు తెలియజేశారని ఆర్. కృష్ణయ్య పేర్కొన్నారు. మరోవైపు..  ఈ అంశంలో కాంగ్రెస్  ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని, దీన్ని నిరసిస్తూ రాష్ట్ర బంద్‌కు పిలుపునిచ్చామని అన్నారు. 22 బీసీ సంఘాలు సమావేశమై ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 

 నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే సమయంలో హైకోర్టు స్టే విధించడం సరికాదని అన్నారు. బీసీల నోటి కాడి కూడును లాక్కున్నారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

Read more: Harish Rao Video: ఢిల్లీకి బ్యాగులు మోయడమే పనా.?.. రేవంత్‌ రెడ్డికి ఇచ్చిపడేసిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు.. వీడియో..

బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లుకు అసెంబ్లీలో బీజేపీతో సహా అన్ని పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చాయని గుర్తు చేశారు. ఇది బీసీల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన అంశమని, దీనికోసం ఎంతదూమైన వెళ్తామని, బీసీల సత్తా చూపిస్తామని కూడా  ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

R KrishnaiahBC ReservationsTelangana bandhbc reservation controversy42 Percent BC Reservations

Trending News