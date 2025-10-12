BEL Jobs: ఐటిఐ, డిప్లొమా చేసిన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. BELలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Bharat Electronics Limited Recruitment: భారత ప్రభుత్వరంగ సంస్థ, నవరత్న కంపెనీ అయిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL).. హైదరాబాద్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీ(ఈఏటీ), టెక్నీషియన్-సీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేయవచ్చు. అప్లికేషన్ చివరి తేదీ అక్టోబర్ 29.
పోస్టులు..
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 30. ఇందులో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీ (ఈఏటీ) 15, టెక్నీషియన్-సి 15 ఉన్నాయి.
విద్యార్హతలు..
ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీ (ఈఏటీ): గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా సంస్థ నుంచి మూడేండ్ల ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి.
టెక్నీషియన్: SSLC, ఐటీఐ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఏడాది అప్రెంటీస్షిప్ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదా SSLCతోపాటు సంబంధిత విభాగంలో మూడేళ్ల నేషనల్ అప్రెంటీస్షిప్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి.
వయోపరిమితి..
గరిష్ట వయోపరిమితి 28 ఏళ్లు. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎలా అప్లయ్ చేయాలంటే..
అప్లికేషన్ను ఆన్లైన్లో చేయాలి. ఇప్పటికే అక్టోబర్ 8న దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా.. అక్టోబర్ 29 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు.
అప్లికేషన్ ఫీజు..
ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.590.
ఎంపిక విధానం ఇలా..
మొదట అప్లికేషన్స్ని షార్ట్లిస్ట్ చేసి.. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది. పూర్తి వివరాలకు bel-india.in వెబ్సైట్ని సందర్శించండి.
