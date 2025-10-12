English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BEL Jobs: ఐటిఐ, డిప్లొమా చేసిన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. BELలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

BEL Jobs: ఐటిఐ, డిప్లొమా చేసిన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. BELలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Bel Bumper Notification: ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఐటిఐ, డిప్లొమా స్టూడెంట్స్‌కు బంపర్ ఛాన్స్. BELలో హైదరాబాద్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీ (ఈఏటీ), టెక్నీషియన్-సీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు వెంటనే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 12, 2025, 07:41 PM IST

BEL Jobs: ఐటిఐ, డిప్లొమా చేసిన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. BELలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Bharat Electronics Limited Recruitment: భారత ప్రభుత్వరంగ సంస్థ, నవరత్న కంపెనీ అయిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL).. హైదరాబాద్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీ(ఈఏటీ), టెక్నీషియన్-సీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేయవచ్చు. అప్లికేషన్ చివరి తేదీ అక్టోబర్ 29. 

పోస్టులు..
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 30. ఇందులో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీ (ఈఏటీ) 15, టెక్నీషియన్-సి 15 ఉన్నాయి. 

విద్యార్హతలు..
ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీ (ఈఏటీ): గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా సంస్థ నుంచి మూడేండ్ల ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి.

టెక్నీషియన్: SSLC, ఐటీఐ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఏడాది అప్రెంటీస్​షిప్ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదా SSLCతోపాటు సంబంధిత విభాగంలో మూడేళ్ల నేషనల్ అప్రెంటీస్​షిప్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి.

వయోపరిమితి..
గరిష్ట వయోపరిమితి 28 ఏళ్లు. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

ఎలా అప్లయ్ చేయాలంటే..
అప్లికేషన్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో చేయాలి. ఇప్పటికే అక్టోబర్ 8న దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా.. అక్టోబర్ 29 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. 

అప్లికేషన్ ఫీజు..
ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎక్స్ సర్వీస్​మెన్, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.590.

ఎంపిక విధానం ఇలా..
మొదట అప్లికేషన్స్‌ని షార్ట్‌లిస్ట్ చేసి.. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది. పూర్తి వివరాలకు bel-india.in వెబ్‌సైట్‌ని సందర్శించండి.

Also Read: Samantha: రెండో పెళ్లికి ముందు ఆ పూజ చేసిన హీరోయిన్ సమంత.. కారణం అదేనా..!

Also Read: Rain Alert: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో మూడు రోజుల పాటు కుండపోత వాన..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

