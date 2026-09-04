/123 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు రాష్ట్ర పురస్కారాలు..సెప్టెంబర్5న కొడంగల్ వేదికగా వైభవంగా వేడుకలు..!!

Best Teacher Awards: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ అవార్డులు 2026కు సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు విద్య విభాగాల్లో విశిష్ట సేవలందించిన 123 మంది ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులకు రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపిక చేసినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా సెప్టెంబర్ 5న ఎంపికైన అవార్డు గ్రహీతలకు పురస్కారాలు అందించనున్నారు. పాఠశాల విద్య, ఇంటర్మీడియట్, సాంకేతిక విద్య విశ్వవిద్యాలయాలు, అనుబంధ కాలేజీలకు చెందిన వారిని ఈ అవార్డులతో సత్కరించనున్నారు. మొత్తం 123 మంది అవార్డు గ్రహీతల్లో ఎక్కువగా పాఠశాల విద్యాశాఖ నుంచి 52 మంది ఉండగా.. యూనివర్సిటీల నుంచి 28 మంది, యూనివర్సిటీ అనుబంధ కాలేజీల నుంచి 29 మంది ఎంపికయ్యారు. ఇంటర్ విద్య విభాగం నుంచి 11 మంది, ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలకు చెందిన ముగ్గురు అధ్యాపకులు రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపిక అయ్యారు. అనుబంధ కాలేజీల కేటగిరీల్లో ఒక ఫిజికల్ డైరెక్టర్, ఒక లైబ్రేరియన్ కూడా ఉన్నారు.
పాఠశాల విద్య విభాగంలో ఎంపికైన 52 మంది ఉపాధ్యాయులు తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ స్కూల్లో పనిచేస్తున్నారు. పలు జిల్లాల్లో విద్యార్థులకు మెరుగైన బోధన అందించడం, విద్య ప్రమాణాలు పెంపొందించడం, పాఠశాల అభివ్రుద్ధికి చేసిన కృషి వంటి అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుని ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఉపాధ్యాయ అవార్డులతోపాటు విద్యా పరిపాలనలో విశిష్ట సేవలు అందించిన ముగ్గురికి ప్రత్యేక పురస్కారాలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. టెక్నికల్, ఎడ్యుకేషన్, కాలేజీయట్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ ఎ. శ్రీదేవసేనకు విద్యా పరిపాలనలో విశిష్ట సేవలుకు గాను అవార్డు లభించింది. సాంకేతియ కాలేజీయెట్ విద్య రంగాల్లో ఆమె చేసిన విశేష క్రుషిని గుర్తిస్తూ.. ఈ పురస్కారానికి ఎంపిక చేశారు.
మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ ను ప్రభుత్వ స్కూల్లో విద్యార్థుల నమోదు పెరుగుదలలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచినందుకు ఆయన్ను ఎంపిక చేశారు. తెలంగాణ ఎన్ సీఈఆర్టీ డైరెక్టర్ జి. రమేశ్ ను అకడమిక్ లీడర్ షిప్, పాఠశాల విద్య రంగంలో చేసిన క్రుషికి గుర్తింపుగా విద్యా పరిపాలన అవార్డులకు ఎంపిక చేశారు. ఎంపికైన అవార్డు గ్రహీతలకు సెప్టెంబర్ 5న జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకల్లో పురస్కారాలను అందించనున్నారు. అవార్డుల ప్రదానానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని పాఠశాల విద్య, ఇంటర్మీడియట్ విద్య, సాంకేతిక విద్య, కాలేజియెట్ విద్య విభాగాల ఉన్నతాధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
కాగా 123 మంది ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులకు సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన కొడంగల్ లో ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా పురస్కారాలను అందజేయనున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్, మరికొంత మంది అధికారులు వెంటనే గురువారం కొడంగల్ చేరుకున్నారు. పురస్కారాలకు ఎంపికైనవారు నేరుగా కొడంగల్ లోని వేదిక వద్దకు రావాలని చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ వెలుపల రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి. అవార్డుకు ఎంపికైన వారికి రూ. 10వేల నగదు బహుమతితోపాటు ప్రశంసాపత్రం అందించి శాలువాలతో సత్కరించనున్నారు. మరోవైపు మండల, జిల్లా కేంద్రాల్లో గురుపూజోత్సవాన్ని జరుపుకునేందుకు ప్రతి మండల కేంద్రానికి రూ5వేలు, జిల్లాకేంద్రానికి 15వేల చొప్పున మొత్తం 36.45లక్షలను సమగ్రశిక్షా ప్రాజెక్టు నుంచి విడుదల చేస్తూ నవీన్ నికోలస్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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