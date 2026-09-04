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123 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు రాష్ట్ర పురస్కారాలు..సెప్టెంబర్5న కొడంగల్ వేదికగా వైభవంగా వేడుకలు..!!

Best Teacher Awards: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ అవార్డులు 2026కు సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు విద్య విభాగాల్లో విశిష్ట సేవలందించిన 123 మంది ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులకు రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపిక చేసినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 04, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:47 AM IST
123 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు రాష్ట్ర పురస్కారాలు..సెప్టెంబర్5న కొడంగల్ వేదికగా వైభవంగా వేడుకలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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123 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు రాష్ట్ర పురస్కారాలు..సెప్టెంబర్5న కొడంగల్ వేదికగా వైభవంగా వేడుకలు..!!
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