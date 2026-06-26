/యాద్రాద్రి తరహాలో భద్రాద్రి అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం..

Yadadri Model for Bhadadri: తెలంగాణలో యాదగిరి గుట్ట తరహాలో భద్రాచలం ఆలయాన్ని ప్రభుత్వ నిధులతో అభివృద్ధి చేయడానికి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ముందుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో భద్రాద్రి ఆలయాన్ని సరికొత్తగా రూపొందించడానికి ముందడుగు వేసింది. భద్రాద్రి రామాలయ అభివృద్ధి పనులకు రేపు అంటే జూన్ 27వ తేదీన శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ. 351 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేసింది.
రూ.586 కోట్లతో 3 దశల్లో రామాలయం అభివృద్ధికి మాస్టర్ప్లాన్..
గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం .. ప్రభుత్వ నిధులతో యాదాద్రి ఆలయాన్ని ఆగమ శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం అభివృద్ది చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇపుడు అదే తరహాలో భద్రాద్రి ఆలయాన్ని పున:నిర్మించడానికి రెడీ అయింది. ఇప్పటికే వేములవాడ ఆలయాన్ని అభివృద్ది చేస్తోన్న ప్రభుత్వం.. భద్రాద్రి ఆలయాన్ని భక్తుల మనోభావాలతో పాటు.. ఆగమశాస్త్ర పండితుల సలహా మేరకు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. మొత్తంగా రూ. 586 కోట్లతో 3 దశల్లో రామాలయాన్ని అభివృద్దికి మాస్టర్ ప్లాన్కు రూపకల్పన చేసింది.
వచ్చే శ్రీరామనవమికి అందుబాటులోకి వచ్చేలా ఆలయ అభివృద్ధి పనులు..
భద్రాచలం ఆలయ వైభవానికి భంగం కలగకుండా.. సంప్రదాయ శిల్పకళను ప్రతిబింబించేలా రాతి నిర్మాణాలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. రాబోయే రెండు వందల యేళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆధికారులను ఆదేశించారు. ఇప్పటికే అధికారులు.. ఆలయ స్తపతి, పండితులతో కూడిన ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అందులో అన్ని నియమాలు పాటిస్తూ.. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఈ పనులు చేయడానికీ ముమ్మర ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
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