Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /యాద్రాద్రి తరహాలో భద్రాద్రి అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం..

యాద్రాద్రి తరహాలో భద్రాద్రి అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం..

Development Works For Bhadrachalam Temple: తెలంగాణలోని ప్రముఖ ఆలయాలను అభివృద్దికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది.  ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో దక్షిణ అయోధ్యగా పేరుపొందిన భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానం రూపురేఖలు మార్చి సరికొత్తగా ఆవిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:34 PM IST
యాద్రాద్రి తరహాలో భద్రాద్రి అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం..
Image Credit: Yadadhri Temple (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flipkart ధమాకా ఆఫర్.. రూ.29 వేలకే గూగుల్ పిక్సెల్ 10a.. మిస్ అవ్వకండి!
Google Pixel 10a1 min ago
2
Bhadadri Development Works12 min ago
3
Hyderabad21 min ago
4
Sub-registrar Sucharitha24 min ago
5
ayodhya ram temple donation theft1 hr ago