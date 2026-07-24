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అయ్యే.. టీచర్ మెడలోని బంగారు గొలుసు కొట్టేసిన దొంగలు..

Bhadradri Kothagudem Theft: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో దొంగలు ఇంట్లోకి దూరి.. మహిళ మెడలో నుంచి గొలుసులు దొంగిలించిన ఘటన ఇప్పుడు తీవ్ర భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో దొంగలు ఇంట్లోకి దూరి.. మహిళ మెడలో నుంచి గొలుసులు దొంగిలించిన ఘటన ఇప్పుడు తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:42 PM IST
అయ్యే.. టీచర్ మెడలోని బంగారు గొలుసు కొట్టేసిన దొంగలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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అయ్యే.. టీచర్ మెడలోని బంగారు గొలుసు కొట్టేసిన దొంగలు..
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