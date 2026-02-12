Bharat Bandh: దేశ వ్యాప్తంగా భారత్ బంద్.. బంద్ లో పాల్గొన్న కార్మికులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bharat Bandh Today:నేడు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా భారత్‌ బంద్‌కు పిలుపు నిచ్చాయి. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు కార్మిక, రైతు సంఘాలు. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నాలుగు లేబర్ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ దేశ వ్యాప్తంగా ఒక రోజు బంద్ కు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:10 PM IST

Bharat Bandh Effect: కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు తీసుకొచ్చిన నాలుగు కొత్త లేబర్ చట్టాలు.. కార్మికుల హక్కులను హరించేలా ఉందని 10కి వాణిజ్య, రైతు సంఘాలు దేశ వ్యాప్తంగా బంద్ కు  పిలుపునిచ్చాయి. బ్యాంకింగ్‌ సేవలు, రవాణాతో పాటు మరికొన్ని ప్రభుత్వ రంగాలపై బంద్‌ ప్రభావం ఉండనుంది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 30 కోట్ల మంది కార్మికులు బంద్‌లో పాల్గొంటారని 10 కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఉమ్మడి వేదిక తెలిపింది. కేంద్రం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతు వ్యతిరేక విధానాలు, కార్పొరేట్‌ అనుకూల విధానాలను నిరసిస్తూ బంద్‌ తలపెట్టినట్టు ఏఐటీయూసీ ప్రధాన కార్యదర్శి అమర్‌జీత్‌ కౌర్‌ తెలిపారు.

ప్రభుత్వం పాత 29 కార్మిక చట్టాల స్థానంలో తీసుకొచ్చిన 4 కొత్త లేబర్ కోడ్‌లు కార్మికుల హక్కులను హరిస్తున్నాయని.. యజమానులకు అధికారం కట్టబెడుతున్నాయని ట్రేడ్ యూనియన్లు ఆరోపిస్తున్నాయి. మరోవైపు భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల దేశీయ వ్యవసాయం, డెయిరీ రంగాలు దెబ్బతింటాయని రైతు సంఘాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. అందుకే సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా లాంటి పెద్ద రైతు సంఘాలు కూడా ఈ బంద్‌కు మద్దతు ప్రకటించాయి. అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం అమెరికాకు వ్యవసాయం, డెయిరీ రంగాలను ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం నుంచి మినహాయించినట్టు తెలిపారు. అమెరికా మనపై ఎంత ఒత్తడి తెచ్చిన నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ మాత్రం ఇక్కడ రైతుల ప్రయోజనాల కోసం ఇన్ని రోజులు అమెరికా తో డీల్ కు ఓకే చెప్పలేదు. వాళ్లు మనపై భారీ సుంకాలు విధించినా దిగిరాలేదు. ఎట్టకేలకు యూరోపియన్ యూనియన్ సహా పలు దేశాలతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు చేసుకున్న నేపథ్యంలో అమెరికా దిగొచ్చింది. అయితే నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ మాత్రం మన రైతులు నష్ట పోకుండా వాళ్ల డెయిరీ, వ్యవసాయ రంగాలను మినహాయించింది. కానీ కొన్ని రైతు సంఘాలు కావాలని దీన్ని ఓ ఇష్యూగా మార్చాయని ప్రభుత్వంలోని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు రైతులను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. 

ఇక జాతీయ స్థాయిలో విద్యాసంస్థల మూసివేతపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. అయితే స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి కేరళ, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో కొన్ని విద్యాసంస్థలు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దేశంలోని మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కానీ దేశ వ్యాప్తంగా మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో బంద్ ప్రభావం పెద్దగా లేదు. అన్ని రంగాలు యదావిధిగా పనిచేయబోతున్నట్టు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bharat BandhBharat Bandh todayTrade Unions Calls Bharat BandhKisan Unions Calls Bharat BandhFebruary 12 Bharat bandh

