Bharat Bandh: దేశ వ్యాప్తంగా భారత్ బంద్.. బంద్ లో పాల్గొన్న కార్మికులు..

Bharat Bandh Effect: కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు తీసుకొచ్చిన నాలుగు కొత్త లేబర్ చట్టాలు.. కార్మికుల హక్కులను హరించేలా ఉందని 10కి వాణిజ్య, రైతు సంఘాలు దేశ వ్యాప్తంగా బంద్ కు పిలుపునిచ్చాయి. బ్యాంకింగ్ సేవలు, రవాణాతో పాటు మరికొన్ని ప్రభుత్వ రంగాలపై బంద్ ప్రభావం ఉండనుంది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 30 కోట్ల మంది కార్మికులు బంద్లో పాల్గొంటారని 10 కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఉమ్మడి వేదిక తెలిపింది. కేంద్రం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతు వ్యతిరేక విధానాలు, కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలను నిరసిస్తూ బంద్ తలపెట్టినట్టు ఏఐటీయూసీ ప్రధాన కార్యదర్శి అమర్జీత్ కౌర్ తెలిపారు.
ప్రభుత్వం పాత 29 కార్మిక చట్టాల స్థానంలో తీసుకొచ్చిన 4 కొత్త లేబర్ కోడ్లు కార్మికుల హక్కులను హరిస్తున్నాయని.. యజమానులకు అధికారం కట్టబెడుతున్నాయని ట్రేడ్ యూనియన్లు ఆరోపిస్తున్నాయి. మరోవైపు భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల దేశీయ వ్యవసాయం, డెయిరీ రంగాలు దెబ్బతింటాయని రైతు సంఘాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. అందుకే సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా లాంటి పెద్ద రైతు సంఘాలు కూడా ఈ బంద్కు మద్దతు ప్రకటించాయి. అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం అమెరికాకు వ్యవసాయం, డెయిరీ రంగాలను ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం నుంచి మినహాయించినట్టు తెలిపారు. అమెరికా మనపై ఎంత ఒత్తడి తెచ్చిన నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ మాత్రం ఇక్కడ రైతుల ప్రయోజనాల కోసం ఇన్ని రోజులు అమెరికా తో డీల్ కు ఓకే చెప్పలేదు. వాళ్లు మనపై భారీ సుంకాలు విధించినా దిగిరాలేదు. ఎట్టకేలకు యూరోపియన్ యూనియన్ సహా పలు దేశాలతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు చేసుకున్న నేపథ్యంలో అమెరికా దిగొచ్చింది. అయితే నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ మాత్రం మన రైతులు నష్ట పోకుండా వాళ్ల డెయిరీ, వ్యవసాయ రంగాలను మినహాయించింది. కానీ కొన్ని రైతు సంఘాలు కావాలని దీన్ని ఓ ఇష్యూగా మార్చాయని ప్రభుత్వంలోని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు రైతులను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
ఇక జాతీయ స్థాయిలో విద్యాసంస్థల మూసివేతపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. అయితే స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి కేరళ, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో కొన్ని విద్యాసంస్థలు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దేశంలోని మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కానీ దేశ వ్యాప్తంగా మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో బంద్ ప్రభావం పెద్దగా లేదు. అన్ని రంగాలు యదావిధిగా పనిచేయబోతున్నట్టు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.