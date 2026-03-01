Bhoodan Lands: ఖమ్మం భూదాన్ భూముల అసలు కథ ఏమిటి.. ? అధికారుల ఉదాసీనతో రోడ్డుపాలైన సామాన్యులు..

Bhoodan Land Scam: ప్రభుత్వ భూములని తెలుసుకుని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఖమ్మం జిల్లా వెలుగుమట్లలో పేదలు కట్టుకున్న ఇళ్లను కూల్చిన అధికారులు... ఆ భూములు అమ్మినవారిపై చర్యలు తీసుకుంటారా? లేదా? ప్రభుత్వ భూముల్ని అమ్మిందెవరు? పాలకుల పాపమా? కొనుగోలు చేసిన పేదలకు శాపమా? ఇది... ఖమ్మం అర్బన్ మండలం వెలుగు మట్ల ప్రాంతం. ఇక్కడ ఇళ్లకట్టుకుని నివాసం ఉంటున్న పేదలు కన్నీటిగాధ... ప్రభుత్వ అధికారుల పనితీరును ప్రశ్నిస్తోంది. పాలకుల నిర్లక్ష్యానికి అద్ధంపడుతోంది. భూదాన్ భూముల్లో వెంచర్లు వేసిన కబ్జాదారులు కోట్లు గడించారు. ఆభూముల్ని కొనుగోలుచేసిన పేదలకు కడగండ్లు మిగిలాయి.
వెలుగుమట్ల రెవెన్యూ పరిధిలో 147, 148, 149 సర్వే నంబర్లలో 31.07 ఎకరాల భూదాన్ భూమి ఉంది. 149 సర్వే నంబర్ లో ఆచార్య వినోభా భావే పేరుతో ఉండి, 1954 సంవత్సరం నుంచి రెవెన్యూ రికార్డ్ మేరకు కాస్రా పహాణీలో ఉన్న 27.7 ఎకరాల భూమిలో పలు ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చిన సుమారు 600 కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నారు. వెలుగు మట్లలో ఉన్న భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం సంకల్పించింది. ఈ భూముల్ని అమ్మి సొమ్ముచేసుకున్నవారిని వదిలేసిన ప్రభుత్వం... కొనుగోలు చేసిన పేదలను రోడ్డుపాల్జేసింది. ప్రభుత్వ అవసరాలకు... భూదాన్ ట్రస్టు భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నం... ఉద్రిక్తంగా మారింది. పోలీసుల బందోబస్తుతో ఆక్రమిత స్థలంలో బుల్డోజర్ల సాయంతో ఇండ్లను కూల్చేశారు. రెవెన్యూ అధికారులు వెలుగుమట్ల భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పేదల ముసుగులో ఏర్పడిన ముఠా నాయకులు.. సర్కారు భూముల్ని పేదలకు అమ్మి కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించారు.2014 పేదల సంఘంగా ఏర్పడిన కొందరు... నిరుపేదల్ని మోసం చేసి.. ఇపుడు నట్టేట ముంచేశారు. భూదాన్ భూముల్లో రియల్ ఎస్టేట్ తరహాలో వెంచరు వేసి, ఇంటి స్థలాలుగా అమ్మి సొమ్ముచేసుకున్నారు. ఇంటి స్థలాలను కొనుగోలు చేసిన వాళ్లకు... వాళ్ల పేరుతోనే ప్రభుత్వం నుంచి పట్టాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికారు. గుడిసెలు వేసుకున్న నివాసితులకు భూదాన్ ట్రస్ట్ బోర్డ్ ద్వారా పట్టాలు ఇప్పిస్తామని మరి కొందరిని నమ్మించారు. పక్కా ఇండ్లు నిర్మించుకున్న వారికే స్థలం దక్కుతుందని నమ్మించడంతో, ఆర్థిక స్థోమత లేకపోయినా సొంత గ్రామాల్లో ఉన్న వ్యవసాయ భూమిని అమ్ముకుని కొందరు, ఆడపిల్లల పెండ్లిళ్ల కోసం దాచుకున్న సొమ్ముతో మరికొందరు, ఆడవాళ్ల మెడలో ఉన్న బంగారాన్ని అమ్మి, కుదువపెట్టి ఇంకొందరు ఇండ్లను నిర్మించుకున్నారు.
ఖమ్మం పట్టణ ప్రాంతానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న వెలుగు మట్లలో భూదాన్ భూముల్ని కారుచౌకగా అమ్మేశారు. 2014లో భూదాన్ భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తులు అమ్ముతుంటే... ప్రభుత్వ అధికారులు పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడంతో 600 మందికి పైగా ఇక్కడ ఇంటి స్థలాలను కొనుగోలు చేసి మోసపోయారు. 12 యేళ్ల క్రితం 200 గజాల స్థలం ప్లాటును 55వేల రూపాయలకు విక్రయానికి పెట్టారు. కాలక్రమంలో ఇక్కడ నివాసం ఏర్పరచుకోడానికి ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపడంతో ఇంటిప్లాట్లు రెండు లక్షల రూపాయల దాకా అమ్ముడయ్యాయి.
వెలుగు మట్లలో భూ దాన్ భూములను స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ ఉద్రిక్తంగా మారింది. నివాసం ఉంటున్న వారికి, అధికారులకు మధ్య వాగ్వాదం జరగడంతో పాటు జేసీబీలకు స్థానికులు అడ్డుపడడంతో కాసేపు పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆక్రమణలను తొలగిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతుండగా, తమకు ఇండ్ల పట్టాలివ్వాల్సిన అధికారులు, కొంత మంది పెద్దలకు ఈ భూములను కేటాయించేందుకు తమను బలవంతంగా ఖాళీ చేయిస్తున్నారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఆక్రమిత భూముల్లో మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోయినా... ఇండ్లు నిర్మించుకుని జీవనం గడుపుతున్న పేదలు ఇపుడు రోడ్డుపాలయ్యారు. ఇండ్లకు విద్యుత్, తాగునీటి సౌకర్యం లేకపోయినా నాయకుల మాటలు నమ్మి నట్టేట మునిగారు. విలువైన భూమి చేజిక్కించుకోవాలంటే న్యాయస్థానంలో పోరాటానికి డబ్బులు అవసరమవుతాయని ఒక్కో ఇంటి యజమాని నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అన్ని విధాలా అక్కడి నిరుపేద ప్రజల్లో ఆశలు కల్పించిన నాయకులు చివరకు పత్తా లేకుండా పోయారు.
ఇక్కడ ఇంటి స్థలాలను అమ్మి సొమ్ముచేసుకున్న ముఠా సభ్యులు... కోట్లు దండుకున్నారు. పేదలకు అన్యాయం జరిగితే అండగా ఉంటామని కల్లబొల్లి కబుర్లు చెప్పిన దళారులు కనినపించకుండా పోయారు. ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్న పేదలకు.. సమీపంలోని అంబేద్కర్ భవన్ లో పునరావాసం కల్పించారు. కట్టుకున్న ఇళ్లను కూల్చేస్తుంటే... బాధితులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఇక్కడ ఇల్లు లేకుండా చేసిన అధికారులు తమకు ఎక్కడైనా ఇంటి స్థలం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. నిల్చోడానికి నీడలేకుండా చేసిన అధికార యంత్రాంగమే... సొంతింటి స్థలం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని బాధితులు వేడుకుంటున్నారు.
