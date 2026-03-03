English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bibi Nagar: బీబీనగర్‌లో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను చంపి, రైల్వే ఉద్యోగి భార్య ఆత్మహత్య..!

Bibi Nagar: బీబీనగర్‌లో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను చంపి, రైల్వే ఉద్యోగి భార్య ఆత్మహత్య..!

Bibi Nagar Woman Suicide News: బీబీనగర్‌లో ఉదయం దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఈరోజు ఐశ్వర్య (28) అనే వివాహిత ఇద్దరు పిల్లలను ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపి ఆ తర్వాత ఆమె కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. కొన్ని రోజులుగా భార్యాభర్తల మధ్యలో గొడవల నేపథ్యంలో ఈ ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. కాగా ఐశ్వర్య భర్త రైల్వే ఉద్యోగి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 3, 2026, 11:01 AM IST

Bibi Nagar: బీబీనగర్‌లో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను చంపి, రైల్వే ఉద్యోగి భార్య ఆత్మహత్య..!

Bibi Nagar Woman Suicide News: భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రాను రాను మరింత తీవ్ర రూపం దాలుస్తున్నాయి. ఒకరినొకరు హత్య చేసుకోవడంతోపాటు పిల్లలను కూడా హత్య చేసే దారుణ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణలోని బీబీ నగర్ లో కూడా ఇలాంటి ఘటననే చోటుచేసుకుంది. ఓ వివాహిత ఇద్దరు పిల్లలను చంపి తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఇది ఒక్కసారిగా ఆ గ్రామంలో కలకలం రేపుతోంది.

పోలీసుల ప్రకారం రైల్వే ఉద్యోగి ఆయన మహేష్ యాదవ్ ఐశ్వర్య (28) ఆరేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. కాగా వీరికి ఒక పాప (2), బాబు (9) నెలల ఉన్నారు. అయితే కొన్ని రోజులుగా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. రెండేళ్ల క్రితం నుంచే ఐశ్వర్య తన తల్లి వారి ఇంటి వద్ద ఉంటుంది. పెద్దల సమక్షంలో పంచాయతీ పెట్టి మరి నిన్న ఐశ్వర్యను భర్త మహేష్‌ వద్ద  వదిలారు. ఐతే రాత్రి ఏం జరిగిందో తెలియదు.. కానీ ఆమె ఉన్నట్టుండి ఈరోజు ఉదయం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. తాను ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడే ముందుగానే పిల్లలకు ఇద్దరికీ ఊపిరాడకుండా దిండు పెట్టి చంపి అనంతరం ఆమె కూడా ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

Also Read: లారీ డ్రైవర్‌ను పెళ్లి చేసుకోవాలనే కోరిక.. ప్రియుడినే హత్య చేసిన ప్రముఖ టీవీ నటి ఊర్మిళ, 12 రోజుల తర్వాత..!

Also Read: మీ రైల్వే టికెట్‌ను వేరొకరి పేరు మీదకు మార్చుకోవచ్చా? రైల్వే రూల్స్ క్లారిటీ!

 ఈ ఘటనతో గ్రామస్తులు ఒక్కసారిగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. స్థానికుల వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఆత్మహత్యకు కుటుంబ కలహాలే కారణమా? లేక మరేదైనా సమస్య? అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కాగా భర్త మహేష్ యాదవ్ ప్రస్తుతం రైల్వే ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నారు. వీరి వివాహం జరిగి ఇప్పటివరకు ఆరేళ్లు కాగా, రెండేళ్ల క్రితం ఆమె వలిగొండ వేముల కొండలో ఉన్న తల్లి వద్ద ఉంది. 

గూడ్స్ రైలు ఢీకొని..
భద్రాది గూడెం చుండ్రుగొండ వద్ద గూడ్స్ రైలు ఢీకొని ఒక వలస కూలీ కూడా దుర్మరణం చెందాడు. రైల్వే సమీపంలోని కూలీ రాములు (50)అనే వ్యక్తి మిర్చి కోతకు వలస కూలిగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి వచ్చాడు. రైల్వే స్టేషన్ వద్ద గుడారాలు ఏర్పాటు చేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నారు. రైలు పట్టాలు దాటుతున్న సమయంలో గూడ్స్ రైలు ఢీకొని మృతి చెందాడు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bibi Nagar woman suicide newsTelangana family dispute casemother kills children in Bibi Nagarrailway employee wife suicideAishwarya suicide case Telangana

