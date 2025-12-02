English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Teachers: తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లపై పిడుగు.. ఆ పని చేయకుంటే ఉద్యోగం ఊస్ట్

Telangana Teachers: తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లపై పిడుగు.. ఆ పని చేయకుంటే ఉద్యోగం ఊస్ట్

Big Bomb On Telangana Govt Teachers No More Job: ప్రభుత్వ టీచర్లకు ప్రభుత్వం పిడుగులాంటి వార్త వినిపించింది. ఇకపై నెల రోజుల పాటు పాఠశాలకు రాకుంటే ఉద్యోగం తొలిగిపోయినట్టేనని విద్యా శాఖ వర్గాలు ప్రకటించాయి. ఇష్టారీతిన నడవదని ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:44 PM IST

Telangana Teachers: తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లపై పిడుగు.. ఆ పని చేయకుంటే ఉద్యోగం ఊస్ట్

Telangana Govt Teachers: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే డీఏలు, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ చెల్లించక వేధిస్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం టీచర్లపై మరో పిడుగులాంటి వార్త వేసింది. క్రమశిక్షణ చర్యల పేరిట తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. నెల రోజులు విధులకు గైర్హాజరైతే ప్రభుత్వ టీచర్‌ ఉద్యోగం ఉండదని తెలుస్తోంది. అనుమతి లేకుండా సెలవు పెడితే కఠిన నిర్ణయం తప్పదని హెచ్చరించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ముందస్తు సమాచారం లేకుండా.. అధికారికంగా సెలవుపత్రం ఇవ్వకుండా డుమ్మా కొడితే ఆ టీచర్లను తొలగిస్తామని విద్యా శాఖ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించింది. విధులకు నెల రోజులపాటు గైర్హాజరైతే వారిని శాశ్వతంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ప్రభుత్వ టీచర్ల హాజరు విధానంపై సోమవారం పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ నవీన్‌ నికోలస్‌ సమీక్ష చేశారు. ముఖ గుర్తింపు హాజరు (ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌), మధ్యాహ్న భోజనం అమలు వంటి వాటిపై డీఈఓలతో సమీక్షించిన ఆయన ఉపాధ్యాయుల హాజరు శాతంపై చర్చించారు.

అనధికారిక గైర్హాజరు చేసే ఉపాధ్యాయులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే అంశంపై డీఈఓలతో కమిషనర్‌ చర్చించారు. ఉపాధ్యాయుల హాజరుపై తరచూ సమీక్షించాలని ఆదేశించారు. నెలరోజులపాటు అనుమతి లేకుండా విధులకు హాజరుకాని ఉపాధ్యాయులకు షోకాజ్‌ నోటీసు జారీ చేయాలని.. విచారణ చేసి ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు గెజిట్‌ ప్రచురించాలని డీఈఓలకు సంచలన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆలస్యంగా వచ్చే ఉపాధ్యాయులపై కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని కమిషనర్‌ నిర్ణయించారు. ఉపాధ్యాయుల హాజరుతోపాటు ఆలస్యంపై కూడా దృష్టి సారించాలని చెప్పారు.

రెండేళ్లలో 50 మంది తొలగింపు
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు దీర్ఘకాలిక సెలవులు తీసుకుంటే ఉద్యోగం పోయినట్టే. దానికి రెండేళ్లలో ఉద్యోగాలు తొలగించిన జాబితా చూస్తే తెలిసిపోతోంది. ఆరు నెలల సెలవుకు అనుమతి తీసుకొని ఏడాది, రెండేళ్లైనా విధులకు రాని టీచర్లను రెండేళ్లలో ప్రభుత్వం తొలగించింది. ఇలా సుమారు 50 మంది టీచర్లను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినట్లు విద్యాశాఖ తెలిపింది.

టీచర్లు ఎంత మంది?
రాష్ట్రంలోని 24 వేల పాఠశాలల్లో సుమారు 1.15 లక్షల మంది టీచర్లు బోధన
6,100 మంది ఇతర పాఠశాలలు, విద్యాశాఖలోని ఇతర విభాగాల్లో డిప్యుటేషన్లపై విధి నిర్వహణ

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

