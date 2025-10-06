Jubilee Hills: తెలంగాణలో బిగ్ అప్డేట్.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ విడుదల

Jubilee Hills By Poll: బీఆర్ఎస్ పార్టీ కంచుకోటగా జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి అనివార్యంగా ఏర్పడిన ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో ఖాళీ అయిన జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ స్థానానికి ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. తెలంగాణలో కీలకంగా మారిన ఈ స్థానంలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి? ఫలితాలు ఎప్పుడో తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ నట్టనడుమ ఉన్న జూబ్లీహిల్స్ స్థానానికి ఉప ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ఢిల్లీలో ప్రధాన ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. న్యూఢిల్లీలో సోమవారం ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతోపాటు తెలంగాణలోని జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు. జూబ్లీహిల్స్తో కలిపి మొత్తం 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు వచ్చాయి.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ 13వ తేదీన విడుదల కానుంది. నామినేషన్లకు తుది గడువు అక్టోబర్ 21 విధించారు. నామినేషన్ల పరిశీలన అక్టోబర్ 22వ తేదీన ఉండగా.. నామినేషన్ల ఉప సంహరణ చివరి రోజు అక్టోబర్ 24 అని ఈసీ ప్రకటించింది. ఎన్నికల ప్రచారం నవంబర్ 9వ తేదీ వరకు చేసుకోవచ్చు. నవంబర్ 14వ తేదీన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు.
ఓటర్ల జాబితా
ఇటీవల ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిన జాబితా ప్రకారం జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3,99,000గా ఉంది. జూబ్లీహిల్స్లో జూలై 1, 2025ను అర్హత తేదీగా తీసుకుని సవరించిన జాబితాలో 2,07,382 మంది పురుషులు, 1,91,593 మంది మహిళలు, 25 మంది ట్రాన్స్జెండర్ ఓటర్లు ఉన్నారు. ఉప ఎన్నిక నిర్వహణకు 139 కేంద్రాల్లో 407 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ప్రచార హోరు
ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో ఇక జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో సందడి వాతావరణం ఏర్పడనుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పటికే అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత గోపినాథ్ను ప్రకటించి ప్రచారంలోకి దూసుకెళ్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలు.. ఇచ్చిన హామీలను బాకీ కార్డును బ్రహ్మాస్త్రంగా చేసుకుని విస్తృత ప్రచారం చేస్తోంది. ఇక్కడ గులాబీ పార్టీ విజయం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఓటమి భయాన్ని నిండా నింపుకున్న కాంగ్రెస్ ఇంకా అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదు. ఇప్పుడు షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో ఉప ఎన్నిక తీరు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.
