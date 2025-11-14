KTR Likely To Resign: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని అందరూ భావించగా.. ఫలితం వేరేలా కనిపించింది. రేవంత్ రెడ్డి ఫెయిల్యూర్స్, కాంగ్రెస్ పార్టీ విఫలమవడం రాజకీయ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచాయి. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ ఉంటుందని భావించగా ప్రత్యర్థి పార్టీకి మొదటి నుంచి ఫలితం అనుకూలంగా కనిపించింది. అయితే ఈ ఓటమికి బాధ్యత వహిస్తూ తన పదవికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ రాజీనామా చేయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి రాజీనామా చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గెలుపు కోసం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యత వహిస్తూ విస్తృత స్థాయిలో ప్రచారం చేశారు. పార్టీ అభ్యర్థికి మద్దతుగా భారీ స్థాయిలో ప్రచారం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి మోసాలు.. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు గ్యారంటీలు నెరవేర్చలేదని ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లలో ప్రదర్శించి ప్రజలను ఆకట్టుకున్నారు. ప్రచారం జోరుగా చేయగా.. పార్టీ కార్యవర్గం మొత్తం ప్రచారంలో మునిగింది. కేటీఆర్కు బాసటగా పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ మంత్రులతోపాటు అందరూ తీవ్రంగా శ్రమించారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక బాధ్యతను భుజాన ఎత్తుకున్న కేటీఆర్ విస్తృత స్థాయిలో ప్రచారం చేయగా.. పలు ఇంటర్వ్యూల్లో ఈ ఫలితంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. మాగంటి సునీత ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే సమష్టి కృషి అని.. ఓడితే తనదే బాధ్యత అని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. కానీ జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం తీవ్ర నిరాశపర్చింది. అంచనాలకు ఊహించనట్టు ఫలితం రావడంతో నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి కేటీఆర్ రాజీనామా చేస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది.
పోలింగ్ వేళ కాంగ్రెస్ నాయకులు దొంగ ఓట్లు వేయడం.. బూత్ను ఆక్రమించి రిగ్గింగ్కు పాల్పడడంతో ఈ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి ఆధిక్యం వచ్చిందని అందరికీ తెలిసినా బయటకు మాత్రం చెప్పుకోలేం. ఎలా గెలిచినా.. గెలిచారా? లేదా? అనేది చూస్తారు. దీంతో ఓటమిని అంగీకరిస్తూ కేటీఆర్ రాజీనామా చేస్తారని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. సాయంత్రం నిర్వహించనున్న మీడియా సమావేశంలో ఈ ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
