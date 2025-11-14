English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR Resign: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఘోర ఓటమి.. కేటీఆర్‌ పదవికి రాజీనామా?

KTR Resign: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఘోర ఓటమి.. కేటీఆర్‌ పదవికి రాజీనామా?

KTR Likely To Resign As BRS Party Working President Post: రాజకీయంగా ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో పార్టీ ఘోర ఓటమికి బాధ్యత వహిస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ పదవికి కేటీఆర్‌ రాజీనామా చేస్తున్నారనే వార్త కలకలం రేపుతోంది. ఇది నిజమా? వాస్తవమేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 14, 2025, 01:21 PM IST

KTR Resign: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఘోర ఓటమి.. కేటీఆర్‌ పదవికి రాజీనామా?

KTR Likely To Resign: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని అందరూ భావించగా.. ఫలితం వేరేలా కనిపించింది. రేవంత్‌ రెడ్డి ఫెయిల్యూర్స్‌, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విఫలమవడం రాజకీయ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచాయి. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ ఉంటుందని భావించగా ప్రత్యర్థి పార్టీకి మొదటి నుంచి ఫలితం అనుకూలంగా కనిపించింది. అయితే ఈ ఓటమికి బాధ్యత వహిస్తూ తన పదవికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ రాజీనామా చేయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ పదవికి రాజీనామా చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది.

Also Read: Schools Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గెలుపు కోసం వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా బాధ్యత వహిస్తూ విస్తృత స్థాయిలో ప్రచారం చేశారు. పార్టీ అభ్యర్థికి మద్దతుగా భారీ స్థాయిలో ప్రచారం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి మోసాలు.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆరు గ్యారంటీలు నెరవేర్చలేదని ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్‌లలో ప్రదర్శించి ప్రజలను ఆకట్టుకున్నారు. ప్రచారం జోరుగా చేయగా.. పార్టీ కార్యవర్గం మొత్తం ప్రచారంలో మునిగింది. కేటీఆర్‌కు బాసటగా పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ మంత్రులతోపాటు అందరూ తీవ్రంగా శ్రమించారు.

Also Read: Jubilee Hills: బెట్టింగ్‌లోనూ జూబ్లీహిల్స్‌ వెర్రీ కాస్ట్‌లీ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.500 కోట్ల బెట్టింగ్‌?

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక బాధ్యతను భుజాన ఎత్తుకున్న కేటీఆర్‌ విస్తృత స్థాయిలో ప్రచారం చేయగా.. పలు ఇంటర్వ్యూల్లో ఈ ఫలితంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. మాగంటి సునీత ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే సమష్టి కృషి అని.. ఓడితే తనదే బాధ్యత అని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. కానీ జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం తీవ్ర నిరాశపర్చింది. అంచనాలకు ఊహించనట్టు ఫలితం రావడంతో నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ పదవికి కేటీఆర్‌ రాజీనామా చేస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది.

Also Read: Mowgli Teaser: యాంకర్‌ సుమ కొడుకు మోగ్లీ సినిమా టీజర్‌.. 'మగాడి జీవితంలో అదొక్కటే వరం!'

పోలింగ్‌ వేళ కాంగ్రెస్‌ నాయకులు దొంగ ఓట్లు వేయడం.. బూత్‌ను ఆక్రమించి రిగ్గింగ్‌కు పాల్పడడంతో ఈ స్థాయిలో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థికి ఆధిక్యం వచ్చిందని అందరికీ తెలిసినా బయటకు మాత్రం చెప్పుకోలేం. ఎలా గెలిచినా.. గెలిచారా? లేదా? అనేది చూస్తారు. దీంతో ఓటమిని అంగీకరిస్తూ కేటీఆర్‌ రాజీనామా చేస్తారని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. సాయంత్రం నిర్వహించనున్న మీడియా సమావేశంలో ఈ ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee Hillsbrs partyKT Rama RaoMaganti SunithaJubilee Hills By Election

