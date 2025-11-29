Telangna Congress: ఆ జిల్లాలో మంత్రి డమ్మీనేనా..? డీసీసీ పదవి కూడా ఇచ్చుకోలేరా?

Sangareddy DCC Post: ఒకే ఒరలో రెండు కత్తులు ఉండవన్నది ఎంత వాస్తవమో.. ఆ ఇద్దరు నేతలు సైతం ఏ విషయంలోనూ ఒక్కట్టవ్వరన్నది అంతే వాస్తవం..! కానీ ఒక్క విషయంలో మాత్రం ఆ ఇద్దరూ ఏకతాటి పైకి వచ్చారు. ఎంతగా అంటే జిల్లా మంత్రి మాటను సైతం లెక్కచేయలేదు..! ఫలితంగా సంగారెడ్డి డీసీసీ అధ్యక్ష పదవి పెండింగ్లో పడింది..! ఇంతకీ ఎవరా ఇద్దరు నేతలు..? మంత్రి హామీ కూడా అమలు కాకుండా ఎందుకు అడ్డుపడ్డారు..! తెలుసుకుందాం.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో రాజకీయాలు రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాలకు కాస్త భిన్నంగానే ఉంటాయి. ఇక్కడంతా తెరచాటు రాజకీయమే. ఎవ్వరూ బయటపడరు.. తెరచాటున పావులు మాత్రం మూడో కంటికి తెలియకుండా కదిపేస్తుంటారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయితే ఈ వ్యవహారం మరింతగా కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. ఇటీవల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల నియామకం విషయంలో అంతటా ఒకరకంగా ఉంటే.. సంగారెడ్డి జిల్లాలో మాత్రం మరోరకమైన రాజకీయం నడిచింది. జిల్లా మంత్రి మాట కూడా అమలు కాలేకపోయిందంటే.. ఇక్కడి నేతలు హై కమాండ్ దగ్గర లాబీయింగ్ లో ఏ రేంజ్ లో ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాస్తవానికి నారాయణ ఖేడ్ కు చెందిన ఎంపీ సురేష్షెట్కార్, ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనే పరిస్ధితి ఉంది. అలాంటిది ఇద్దరు నేతలు కలిసి జిల్లా అధ్యక్షుల నియామకంలో మాత్రం దూర దృష్టితో ఆలోచించారు.. అయితే వీరిద్దరూ ఎందుకిలా వ్యవహరించారు.. అందులోని మంత్రి మాటను కూడా ఎందుకు పక్కనబెట్టారన్నది జిల్లాలో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
చాలా ఏళ్లుగా నారాయణఖేడ్ లో రెండు గ్రూపులే రాజకీయం చేస్తున్నాయి. ఒకటి జహీరాబాద్ ఎంపీ సురేష్ షెట్కార్ వర్గం కాగా.. మరొకటి నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి వర్గం. తండ్రుల నుంచి రాజకీయ వారసత్వాన్ని తీసుకున్న ఈ రెండు కుటుంబాలు రెండు గ్రూపులుగా రాజకీయాలు నడుపుతున్నాయి. గతంలో రెండు కుటుంబాల మధ్య టిక్కెట్ రొటేషన్ పద్ధతి ఉండేది. ఒక ఎన్నికల్లో ఒక కుటుంబానికి, మరో ఎన్నికల్లో మరో కుటుంబానికి అసెంబ్లీ టిక్కెట్ ఇచ్చేది కాంగ్రెస్ అధిష్టానం. 2009లో సురేష్ షెట్కార్ ఎంపి కాగా, సంజీవరెడ్డి తండ్రి కిష్టారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కావడంతో దానికి బ్రేక్ పడింది. ఇప్పుడు కూడా సురేష్ షెట్కార్ ఎంపిగా ఉన్నారు. దివంగత నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే కిష్టారెడ్డి కుమారుడు సంజీవరెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఇద్దరూ వేర్వేరు వర్గాలను నడిపిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. దాంతో నామినేటెడ్ పదవులు ఇప్పించుకునే విషయంలోనూ ఎంపీ సురేష్ షెట్కార్, ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డిలు ఎవరికి వారే అన్నట్లుగా వ్యవహారిస్తున్నారు. తమ అనచరులకే నామినేటెడ్ పోస్టు ఇవ్వాలంటూ ఇద్దరూ పోటీ పడుతుండడంతో ఆ పదవుల భర్తీ కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో పెండింగ్లో ఉంది. ఇక జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్ష విషయంలోనూ ఇదే తీరు. తన సోదరుడు నగేష్ షెట్కార్కు డిసిసి ఇవ్వాలని ఎంపి సురేష్ షెట్కార్ పట్టుబడుతుంటే, లేదు లేదు నా సోదరుడు శేఖర్రెడ్డికి ఇవ్వాలని పట్టబుడుతున్నారు ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి. అధిష్టానం వద్ద ఇదే విషయంపై పట్టుబట్టారు. దీంతో అధిష్టానం సంగారెడ్డి డిసిసి అధ్యక్ష పదవిని పెండింగ్లో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు నేతలు తమ సోదరులకు డీసీసీ పదవి ఇవ్వాలని పట్టుబట్టడం వెనుక అసలు కారణం వేరే ఉందని అంటున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. నిజానికి సంగారెడ్డి డిసిసి అధ్యక్ష పదవికి జహీరాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన ఎన్ఆర్ఐ ఉజ్వల్రెడ్డి పేరు దాదాపు ఖరారైంది. మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా, టిపిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి, డిసిసి అధ్యక్షురాలు నిర్మలా జగ్గారెడ్డితో పాటు మరికొంత మంది నాయకులు ఈ విషయంలో సుముఖంగా ఉన్నారు. మంత్రి దామోదర కూడా ఉజ్వల్ రెడ్డికే డీసీసీ పట్టం కట్టాలని పట్టుదలతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఉజ్వల్రెడ్డికి ఆ పదవి ఇవ్వొద్దంటూ ఎంపి సురేష్ షెట్కార్, ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తమ సోదరుల పేరును తెరమీదికి తెచ్చినట్లు టాక్.
ప్రస్తుతం డీసీసీ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న నిర్మలా జగ్గారెడ్డిని కొనసాగిస్తే తమకు అభ్యంతరం లేదని, మరో వ్యక్తికి ఆ పదవి ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం తమకే ఇవ్వాలని ఇద్దరూ గట్టిగా పట్టబుడుతున్నారట. గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఉజ్వల్రెడ్డి జహీరాబాద్ ఎంపి టిక్కెట్ కోసం తీవ్రంగా యత్నించారు. చివరికి ఆ టిక్కెట్ సురేష్ షెట్కార్ సంపాదించుకుని ఎంపిగా విజయం సాధించారు. ఈసారి ఉజ్వల్రెడ్డి డిసిసి అధ్యక్షుడు అయితే.. మళ్లీ జహీరాబాద్ ఎంపి టిక్కెట్ రేస్లోకి మరింత బలంగా వచ్చే అవకాశముంటుంది. ఆయనకు టిక్కెట్ దక్కితే.. నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే టిక్కెట్ కోసం ఎంపి సురేష్ షెట్కార్, ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి పోటీ పడాల్సి వస్తుంది. ఎవరికి టిక్కెట్ దక్కినా.. మరొకరు పదవిని కొల్పోయినట్లే. దీంతో ఉజ్వల్రెడ్డిని ఇప్పటి నుండే ఎంపి రేస్లో లేకుండా చేయాలన్న ముందుచూపుతోనే ఇద్దరూ తమ సోదరులకు డిసిసి పదవి కోసం పట్టుబడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మొత్తంమీద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డీసీసీ అధ్యక్షులను ప్రకటించారు. కానీ సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మాత్రం పెండింగ్ లో పెట్టడం వెనక ఇంత పెద్ద మంత్రాంగం నడిచిందని అంటున్నారు. ఎప్పుడూ ఉప్పూ.. నిప్పులా ఉండే ఎంపీ సురేష్ షెట్కార్, ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి డీసీసీ పీఠం విషయంలో మాత్రం తెలివిగా వ్యవహరించడంతో వీళ్లు మన లీడర్లేనా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారట స్థానిక నాయకులు.
