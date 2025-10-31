Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. రూ.1,032 కోట్ల బిల్లులు విడుదల

Govt Employees Gift: సుదీర్ఘ కాలంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బకాయి పడిన ఆర్థిక బిల్లులను ఎట్టకేలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. వేల కోట్ల బకాయిపడిన ప్రభుత్వం వాటిని విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. భారీగా బకాయిపడిన ఆర్థిక బిల్లులను నెలలవారీగా విడుదల చేస్తామని గతంలో ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రభుత్వం రూ.1,032 కోట్ల బకాయిలు విడుదల చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగులు ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్న వేళ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక దృష్ట్యా ప్రభుత్వం ఉద్యోగులను శాంతపర్చేందుకు ఈ బకాయిలు విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Ind vs Aus Highlights: ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో భారత అమ్మాయిలు.. సెమీస్లో ఆస్ట్రేలియాపై సంచలన విజయం
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బకాయిలు, పంచాయతీరాజ్, ఆర్ అండ్ బీ శాఖకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. బకాయిలు విడుదల చేయాలని కొన్నాళ్లుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. అనేక ఉద్యోగుల నిరసనలు, ఆందోళనలు, చర్చల అనంతరం ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించి సుమారు రూ.1,031 కోట్ల బకాయిలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో ఉద్యోగ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్ హలీడే.. అన్నీ స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, ఆఫీస్లకు సెలవు
హైదరాబాద్ ప్రజా భవన్లో ఆర్థిక శాఖ అధికారులతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మల్లు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. పెండింగ్లో ఉన్న ఉద్యోగుల బకాయిలను దశలవారీగా ప్రతినెలా విడుదల చేస్తూ వస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బకాయిలు రూ.712 కోట్లు డిప్యూటీ సీఎం ఆదేశం మేరకు ఆర్థిక శాఖ అధికారులు విడుదల చేశారు. దీంతోపాటు మరికొన్ని పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల చేశారు. రూ.10 లక్షల లోపు పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులను విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.
Also Read: Viral Video: రూ.4 వేల పింఛన్ ఎక్కడ.. మంత్రిని ప్రశ్నించిన వృద్ధురాలు
పంచాయతీరాజ్, ఆర్ అండ్ బీ శాఖకు సంబంధించి 46,956 బిల్లులు పేరుకుపోయాయి. రూ.320 కోట్ల బకాయిలను ఆర్థిక శాఖ అధికారులు విడుదల చేశారు. రోడ్లు , భవనాల శాఖకు చెందిన రూ.10 లక్షల లోపు విలువైన 3,610 బిల్లుల మొత్తం సుమారు రూ.95 కోట్లు కూడా విడుదలయ్యాయి. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన 43,364 బిల్లుల మొత్తం రూ.225 కోట్లు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
Also Read: Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో జాక్పాట్.. 4 శాతం డీఏ పెంపు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి