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Indiramma Indlu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటన ఇదే!

Big Good News On Indiramma Indlu 2nd Phase Know The Here Full Details: తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై భారీ శుభవార్త ఇది. రెండో దశ ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై తెలంగాణ మంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. నియోజకవర్గానికి 500 ఇళ్లు ఇస్తామని ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా లబ్ధిదారుల సంఖ్య పెంచుతామని ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 17, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:07 PM IST
Indiramma Indlu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటన ఇదే!
Image Credit: Indiramma Indlu 2nd Phase

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Indiramma Indlu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటన ఇదే!
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