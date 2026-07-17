/మందుబాబులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. తెల్లవారుజామున 4.30 వరకు మద్యం విక్రయాలు

Liquor Sales: ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ నేపథ్యంలో మందుబాబులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా మద్యం విక్రయాల సమయం పెంచుతున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బార్లు, పబ్లు తెరచి ఉంచే సమయాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెంచేసింది. క్రీడాభిమానుల నుంచి వచ్చిన డిమాండ్ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
హైదరాబాద్లోని క్రీడాభిమానుల నుంచి వచ్చిన భారీ అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ మధ్య జరగనున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను బహిరంగంగా ప్రదర్శించాలనుకునే అన్ని రకాల కమర్షియల్, ప్రైవేట్ స్పోర్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లతో పాటు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, పబ్లను తెరిచి ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
ఈ మెగా ఫైనల్ మ్యాచ్ సోమవారం అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి సోమవారం మ్యాచ్ ముగిసే సమయం వరకు క్రీడాభిమానులు మ్యాచ్ వీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, పబ్లు తదితర వాణిజ్య సంస్థలను తెరచి ఉంవవచ్చని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ సడలింపులతోపాటు న్యూ ఇయర్ వేడుకల సమయంలో విధించే సాధారణ నిబంధనలు యథావిధిగా అమలులో ఉంటాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. తెలంగాణ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ విజ్ఞప్తి మేరకు అనుమతిస్తూ ఎక్సైజ్ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వంటి ఉల్లంఘనలపై పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తారని తెలంగాణ ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. శాంతిభద్రతల విషయంలో జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అవలంభిస్తారని అధికారులు హెచ్చరిక చేశారు. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ సందర్భంగా తెలంగాణలో తెల్లవారుజాము వరకు మద్యం విక్రయాలు జరగనున్నాయి. ఇటీవలే ఇదే తరహా కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కర్ణాటక బాటలోనే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుస్తోంది.
==> 18వ తేదీన జరిగే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ థర్డ్ ప్లేస్ ప్లే-ఆఫ్ మ్యాచ్ సందర్భంగా 19వ తేదీ తెల్లవారుజామున 4.30 గంటల వరకు మద్యం విక్రయాలు జరగనున్నాయి.
==> 19వ తేదీన జరిగే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా అర్ధరాత్రి నుంచి 20వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతి
ఎక్కడ చూడవచ్చు
ఫిఫా ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు జీ5 యాప్లో చూడవచ్చు. జీ మీడియా నెట్వర్క్కు సంబంధించి స్పోర్ట్స్ ఛానళ్లు యునైట్8 స్పోర్ట్స్ లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరుగుతాయి. ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ను జీ5లో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.