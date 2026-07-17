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మందుబాబులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. తెల్లవారుజామున 4.30 వరకు మద్యం విక్రయాలు

Big Good News To Drinkers Govt Of Telangana Extends Liquor Sales Time Up To 4 30am: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మందుబాబులకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. మద్యం విక్రయాల సమయం పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ సందర్భంగా బార్లు, హోటల్‌, రెస్టారెంట్ల సమయం పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:40 PM IST
మందుబాబులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. తెల్లవారుజామున 4.30 వరకు మద్యం విక్రయాలు
Image Credit: Liquor Sales Time Extends (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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మందుబాబులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. తెల్లవారుజామున 4.30 వరకు మద్యం విక్రయాలు
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