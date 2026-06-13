/Students Jackpot: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. స్కూళ్ల ప్రారంభం రోజే అద్భుత పథకానికి శ్రీకారం

Telangana Govt Breakfast Scheme: పాఠశాల విద్యార్థులతోపాటు కళాశాల విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. ప్రభుత్వ విద్యాలయాలకు వచ్చే పేద విద్యార్థుల కోసం ఉచితంగా అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పథకాన్ని విద్యాలయాల పునఃప్రారంభం రోజు నుంచి ప్రారంభించనుంది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని జూన్ 15వ తేదీ నుంచి అంటే సోమవారం నుంచి ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపడుతోంది.
విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుండడంతో విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. విద్యార్థులకు పాఠశాల, కళాశాలల ఆవరణల్లో ఉదయం టిఫిన్ అందించడమే కాకుండా మధ్యాహ్న భోజనం అందించనుంది. అంతేకాకుండా పాలు లేదా రాగిజావ ఇవ్వాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇదివరకు పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం మాత్రమే అందించేవారు. ఇప్పుడు టిఫిన్ కూడా విద్యార్థులకు అందిస్తున్నారు. దాంతోపాటు పాలు లేదా రాగిజావ ఇవ్వనున్నారు.
కళాశాలల్లో మూడు.
ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో ఇప్పటివరకు మధ్యాహ్న భోజనం అంటూ ఏమీ లేదు. గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్న సమయంలో మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని చర్యలు తీసుకున్నా కార్యరూపం దాల్చలేదు. నేటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంటర్తోపాటు డిగ్రీ కళాశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం ప్రారంభించనుంది. దీంతోపాటు టిఫిన్ కూడా ప్రారంభించబోతున్నది. ఇక పాలు లేదా రాగిజావ అందించనుంది.
విద్యార్థుల సంఖ్య పెంపు లక్ష్యం
ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలపై ప్రజల్లో నమ్మకం కోల్పోతుండడంతో వాటి ఉనికి ప్రమాదకరంగా మారింది. రోజురోజుకు ప్రభుత్వ విద్యాలయాల్లో చదువుకునే వారి సంఖ్య తగ్గిపోతున్నది. డ్రాపౌట్స్ సంఖ్య పెరిగిపోతున్నది. విద్యార్థులు లేక కొన్ని పాఠశాలలు వెలవెలబోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తీవ్రంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతం కోసం కొన్ని పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోంది. విద్యార్థులు తిరిగి విద్యా సంస్థకు ఉత్సాహంగా వచ్చేందుకు ప్రభుత్వం బ్రేక్ఫాస్ట్తోపాటు లంచ్ అందించనుంది. ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై నమ్మకం కలిగించడమే కాకుండా నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నామని.. వాటితోపాటు పోషకాహారం అందిస్తున్నట్లు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ప్రభుత్వం చెప్పబోతున్నది.
ప్రభుత్వ విద్యాలయాలకు పూర్వ వైభవం
ప్రభుత్వ స్కూల్స్, కాలేజీలలో బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం అమలు చేయనుండడంతో మరి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో మార్పు వస్తుందా? లేదా? అనేది చూడాలి. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో టిఫిన్, భోజనంతో పాటు పాలు లేదా రాగిజావ ఇవ్వనుండగా.. ఈ పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభిస్తారని తెలుస్తోంది. ఈ పథకాన్ని పక్కాగా.. నాణ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తే ప్రభుత్వ విద్యాలయాలకు మళ్లీ పూర్వవైభవం వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరీ ఈ పథకం విజయవంతం కావాలని కోరుకుందాం.