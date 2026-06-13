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Students Jackpot: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. స్కూళ్ల ప్రారంభం రోజే అద్భుత పథకానికి శ్రీకారం

Govt Of Telangana Will Launch Breakfast And Lunch Scheme In Govt Schools And Colleges On June 15th: విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం రోజే తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలల్లో ఉచితంగా అల్పాహారం, భోజనం పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. జూన్‌ 15వ తేదీన ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:20 PM IST
Students Jackpot: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. స్కూళ్ల ప్రారంభం రోజే అద్భుత పథకానికి శ్రీకారం
Image Credit: Govt Of Telangana Schools Breakfast Scheme

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Students Jackpot: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. స్కూళ్ల ప్రారంభం రోజే అద్భుత పథకం
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