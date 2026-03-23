Cabinet Meeting: తెలంగాణ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు.. గిగ్‌ వర్కర్లకు భారీ శుభవార్త!

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉత్కంఠగా కొనసాగుతున్న సమయంలో సమావేశమైన మంత్రిమండలి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ సందర్భంగా గిగ్ వర్కర్లకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. వారికి సంక్షేమం, భద్రత కోసం ఓ చట్టానికి ఆమోదం తెలపగా.. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు స్వాధీనానికి నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర కుల గణనను స్వతంత్ర అధ్యయనానికి ఏర్పాటుచేసిన కమిటీ నివేదికను మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఉన్నాయి.
మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు ఇవే!
==> విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు.. విద్వేష పూరిత నేరాల నిరోధక బిల్లు (తెలంగాణ హేట్ స్పీచ్ అండ్ హేట్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ బిల్లు 2026)కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మత సామరస్యాన్ని భంగం కలిగించే పోస్టులు, అల్లర్లు, ఘర్షణలు ప్రేరేపించే ప్రసంగాలను కట్టడికి ఈ బిల్లును రూపొందించారు.
==> గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ కార్మికుల సంక్షేమం.. భద్రత కోసం రూపొందించిన 'తెలంగాణ ప్లాట్ ఫామ్ బేస్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ (రిజిస్ట్రేషన్ , సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ ) చట్టం- 2026' బిల్లుకు ఆమోదం. రాష్ట్రంలో దాదాపు 4.2 లక్షల మంది గిగ్ వర్కర్స్, ప్లాట్ఫారం బేస్డ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు. కొత్త బిల్లు ప్రకారం వర్కర్స్ రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు సంక్షేమ బోర్డ్ ఏర్పాటు, సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటుకు నిర్ణయం. గిగ్ వర్కర్లకు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు, సామాజిక భద్రత లభించడంతో పాటు వారి సంక్షేమానికి బోర్డు ఏర్పాటుతో వారి హక్కులకు రక్షణ లభిస్తుంది. గతంలో మంత్రివర్గం ఆమోదించిన బిల్లును ఇటీవల కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్కు అనుగుణంగా స్వల్ప మార్పులు చేసింది.
==> హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం ఉన్న 69 కిలోమీటర్ల మెట్రో వ్యవస్థను ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునే చర్యలు వేగవంతం చేయాలని మంత్రిమండలి నిర్ణయం. రుణబారం సహా మొత్తం రూ.15 వేల కోట్లకు ప్రభుత్వం ఎల్ అండ్ టీకి చెల్లించి ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్టు స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని మంత్రివర్గ ఉప సంఘం నివేదికన సమర్పించింది. ఈ నిధుల చెల్లింపులు, లావాదేవీల బాధ్యతను నిర్వర్తించే బాధ్యతను హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్కు అప్పగించగా.. హెచ్ఎంఆర్ఎల్ను నోడల్ ఏజెన్సీగా నియమించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.
==> తెలంగాణ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ బిల్లుకు ఆమోదం. న్యాయవాదులపై జరుగుతున్న దాడుల ఘటనలను కట్టడి చేసేందుకు.. న్యాయవాదులకు రక్షణ కల్పించేందుకు ఈ బిల్లు రూపకల్పన. గతంలో జరిగిన అడ్వకేట్ దంపతులు వామనరావు హత్యల నేపథ్యంలో న్యాయవాదుల కు రక్షణ, తగిన భద్రత కల్పించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం.
==> రాష్ట్రంలో చేపట్టిన కులగణనను అధ్యయనం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ నివేదికకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్పర్ట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ చైర్మన్ జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి అధ్వర్యంలోని నిపుణుల కమిటీ తయారుచేసిన నివేదికలోని అంశాలను మంత్రిమండలి చర్చించింది. నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను పరిశీలించే బాధ్యతను మంత్రివర్గ ఉప సంఘానికి అప్పగింత
==> విద్యాలయాల్లో కుల వివక్ష నియంత్రణ ఉద్దేశించిన రోహిత్ వేముల చట్టం విధివిధానాల రూపకల్పనకు ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ ఉప సంఘం ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. ఉప సంఘం సభ్యులుగా దామోదర రాజనరసింహ, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ ఎంపికచేసిన మంత్రిమండలి.
==> వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను ఆదరించని ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగుల వేతనాల నుంచి 15 శాతం లేదా రూ.10 వేలు ఏది తక్కువైతే ఆ మొత్తం వేతనాల నుంచి కోత విధించి.. ఆ మొత్తాన్ని తల్లిదండ్రులకు అందజేసే తల్లిదండ్రుల మద్దతు బిల్లుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.
