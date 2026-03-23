English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Cabinet Meeting: తెలంగాణ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు.. గిగ్‌ వర్కర్లకు భారీ శుభవార్త!

Telangana Govt Announces Good News To Gig Workers In Cabinet Meeting: తెలంగాణ ప్రభుత్వం గిగ్‌ వర్కర్లకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. వారికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయంతోపాటు మరికొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్న వేళ మంత్రిమండలి మొత్తం ఏడు నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 23, 2026, 11:14 PM IST

Trending Photos

Skoda Kushaq: కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ విడుదల.. ఫీచర్లు, లుక్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. ధర ఎంతంటే..!!
6
Business News
Skoda Kushaq: కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ విడుదల.. ఫీచర్లు, లుక్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. ధర ఎంతంటే..!!
BSNL: బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సెన్సేషన్.. ఈ 65 రోజుల ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌ బ్లో!
5
BSNL 319 plan
BSNL: బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సెన్సేషన్.. ఈ 65 రోజుల ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌ బ్లో!
Hair Loss Reasons: పురుషులు చేసే ఈ తప్పుల వల్ల బట్టతల వస్తుంది! వెంటనే ఈ పనులు మానేయండి!
5
hair loss
Hair Loss Reasons: పురుషులు చేసే ఈ తప్పుల వల్ల బట్టతల వస్తుంది! వెంటనే ఈ పనులు మానేయండి!
MSME Credit Guarantee Scheme: వ్యాపారవేత్తలకు అలెర్ట్.. MSMEలపై ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం.. మీకు బెనిఫిట్ ఉందో లేదో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి..!!
6
MSME Mutual Credit Guarantee Scheme
MSME Credit Guarantee Scheme: వ్యాపారవేత్తలకు అలెర్ట్.. MSMEలపై ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం.. మీకు బెనిఫిట్ ఉందో లేదో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి..!!
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉత్కంఠగా కొనసాగుతున్న సమయంలో సమావేశమైన మంత్రిమండలి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ సందర్భంగా గిగ్‌ వర్కర్లకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. వారికి సంక్షేమం, భద్రత కోసం ఓ చట్టానికి ఆమోదం తెలపగా.. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు స్వాధీనానికి నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర కుల గణనను స్వతంత్ర అధ్యయనానికి ఏర్పాటుచేసిన కమిటీ నివేదికను మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Maganti Gopinath Daughter: మాగంటి గోపీనాథ్‌ కుటుంబంలో మరో విషాదం.. కొన ఊపిరితో కుమార్తె

మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు ఇవే!

==> విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు.. విద్వేష పూరిత నేరాల నిరోధక బిల్లు (తెలంగాణ హేట్ స్పీచ్ అండ్ హేట్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ బిల్లు 2026)కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మత సామరస్యాన్ని భంగం కలిగించే పోస్టులు, అల్లర్లు, ఘర్షణలు ప్రేరేపించే ప్రసంగాలను కట్టడికి ఈ బిల్లును రూపొందించారు.

==> గిగ్, ప్లాట్‌ఫామ్ కార్మికుల సంక్షేమం.. భద్రత కోసం రూపొందించిన 'తెలంగాణ ప్లాట్ ఫామ్  బేస్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ (రిజిస్ట్రేషన్ , సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ ) చట్టం- 2026' బిల్లుకు ఆమోదం. రాష్ట్రంలో దాదాపు 4.2 లక్షల మంది గిగ్ వర్కర్స్, ప్లాట్‌ఫారం బేస్డ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు. కొత్త బిల్లు ప్రకారం వర్కర్స్ రిజిస్ట్రేషన్‌తో పాటు సంక్షేమ బోర్డ్ ఏర్పాటు, సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటుకు నిర్ణయం. గిగ్ వ‌ర్క‌ర్ల‌కు చ‌ట్ట‌బ‌ద్ధ‌మైన గుర్తింపు, సామాజిక భ‌ద్ర‌త ల‌భించ‌డంతో పాటు వారి సంక్షేమానికి బోర్డు ఏర్పాటుతో వారి హ‌క్కుల‌కు ర‌క్ష‌ణ ల‌భిస్తుంది. గతంలో మంత్రివర్గం ఆమోదించిన బిల్లును ఇటీవల కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్‌కు అనుగుణంగా స్వల్ప మార్పులు చేసింది.

Also Read: Vahan Portal: వాహన పోర్టల్‌లో చేరిన తెలంగాణ.. రిజిస్ట్రేషన్‌ నుంచి ప్రతిదీ ఆన్‌లైన్‌లోనే!

==> హైదరాబాద్‌లో ప్రస్తుతం ఉన్న 69 కిలోమీటర్ల మెట్రో వ్యవస్థను ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునే చర్యలు వేగవంతం చేయాలని మంత్రిమండలి నిర్ణయం. రుణబారం సహా మొత్తం  రూ.15 వేల కోట్లకు ప్రభుత్వం ఎల్ అండ్ టీకి చెల్లించి ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్టు స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని మంత్రివర్గ ఉప సంఘం నివేదికన సమర్పించింది. ఈ నిధుల చెల్లింపులు, లావాదేవీల బాధ్యతను నిర్వర్తించే బాధ్యతను హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్‌కు అప్పగించగా.. హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ను నోడల్ ఏజెన్సీగా నియమించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.

Also Read: Revanth Reddy: సిద్దిపేట గడ్డపై రేవంత్ రెడ్డి ఛాలెంజ్.. హరీశ్‌ రావును ఓడిస్తే మంత్రి పదవి ఆఫర్

==> తెలంగాణ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ బిల్లుకు ఆమోదం. న్యాయవాదులపై జరుగుతున్న దాడుల ఘటనలను కట్టడి చేసేందుకు.. న్యాయవాదులకు రక్షణ కల్పించేందుకు ఈ బిల్లు రూపకల్పన. గతంలో జరిగిన అడ్వకేట్ దంపతులు వామనరావు హత్యల నేపథ్యంలో న్యాయవాదుల కు రక్షణ, తగిన భద్రత కల్పించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం.

==> రాష్ట్రంలో చేప‌ట్టిన కుల‌గ‌ణ‌నను అధ్య‌య‌నం చేయ‌డానికి రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం నియ‌మించిన స్వ‌తంత్ర‌ నిపుణుల క‌మిటీ నివేదికకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్‌పర్ట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ చైర్మన్ జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి అధ్వర్యంలోని నిపుణుల కమిటీ తయారుచేసిన నివేదికలోని అంశాలను మంత్రిమండలి చర్చించింది. నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను పరిశీలించే బాధ్యతను మంత్రివర్గ ఉప సంఘానికి అప్పగింత

==> విద్యాల‌యాల్లో కుల‌ వివ‌క్ష‌ నియంత్రణ ఉద్దేశించిన రోహిత్ వేముల చ‌ట్టం విధివిధానాల రూప‌క‌ల్ప‌న‌కు ఉప ముఖ్య‌మంత్రి మ‌ల్లు భ‌ట్టి విక్ర‌మార్క అధ్య‌క్ష‌త‌న మంత్రివ‌ర్గ ఉప సంఘం ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. ఉప సంఘం సభ్యులుగా దామోద‌ర రాజ‌న‌ర‌సింహ‌, దుద్దిళ్ల శ్రీ‌ధ‌ర్ బాబు, ఉత్త‌మ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్ర‌భాక‌ర్‌ ఎంపికచేసిన మంత్రిమండలి.

==> వృద్ధాప్యంలో ఉన్న త‌ల్లిదండ్రుల‌ను ఆద‌రించ‌ని ప్ర‌జా ప్ర‌తినిధులు, ప్ర‌భుత్వ‌, ప్రైవేటు ఉద్యోగుల వేత‌నాల నుంచి 15 శాతం లేదా రూ.10 వేలు ఏది త‌క్కువైతే ఆ మొత్తం వేత‌నాల నుంచి కోత విధించి.. ఆ మొత్తాన్ని త‌ల్లిదండ్రుల‌కు అంద‌జేసే త‌ల్లిదండ్రుల మ‌ద్ద‌తు బిల్లుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana Cabinet MeetingGig WorkersHyderabadsalary cutHyderabad Metro Rail

Trending News