Telangana Congress: కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో పదవుల పండుగ.. 28 నామినేటెడ్‌ పోస్టులు ఎవరికి వచ్చాయంటే?

Telangana Nominated Posts: తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో పదవుల పండుగ జరిగింది. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన కూడా పదవులు రాక నిరాశ చెందుతున్న కాంగ్రెస్ నాయకులకు అధిష్టానం శుభవార్త వినిపించింది. 17 కార్పొరేషన్ చైర్మన్లతోపాటు వైస్ చైర్మన్ పదవులను ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది. వారికి పదవులు కట్టబెడుతూ ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మరి 17 కార్పొరేషన్లకు ఎవరెవరిని నియమించారో తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రంలోని కీలకమైన కార్పొరేషన్లకు చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్లను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పద్మశాలి, వెలమ, మున్నూరు కాపు, పెరిక, గీత కార్మిక, యాదవ, వాల్మికి బోయ, వడ్డెర తదితర కార్పొరేషన్లకు ప్రభుత్వం చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్లను నియమిస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులతోపాటు యువ నాయకత్వానికి కూడా ప్రాధాన్యం లభించింది. బండి రమేశ్, జువ్వాడి నర్సింగ్ రావు వంటి సీనియర్ నాయకులకు అవకాశం కల్పించగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్లో చేరిన గట్టు తిమ్మప్పకు పదవి లభించింది. ప్రభుత్వం నియమించిన 17 కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, 11 కార్పొరేషన్లకు వైస్ చైర్మన్లు నియమించగా వారెవరెవరో తెలుసుకుందాం.
మున్నూరు కాపు కార్పొరేషన్: ఛైర్మన్ బొమ్మ శ్రీనివాస్, వైస్ చైర్మన్: అల్లం భాస్కర్
కమ్మ కార్పొరేషన్: ఛైర్మన్ బండి రమేష్, వైస్ చైర్మన్: పరుచూరి మురళి
బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్: ఛైర్మన్ బస్వరాజు శ్రీనివాస్, వైస్ చైర్మన్: పొన్నాడ సుబ్రహ్మణ్యం ప్రసాద్
హ్యాండ్లూమ్ కార్పొరేషన్: ఛైర్మన్ గూడెం వెంకటరమణ, వైస్ చైర్పర్సన్: జక్కని అనిత
పద్మశాలి కార్పొరేషన్: చైర్మన్ శ్రీనివాస్, వైస్ చైర్మన్:
పెరిక కార్పొరేషన్: ఛైర్మన్ కొంగర వెంకటేశ్వర్లు, వైస్ చైర్మన్: బుడ్గం శ్రీనివాస్
వెలమ కార్పొరేషన్: ఛైర్మన్ జువ్వాడి నర్సింగ్రావు,
యాదవ కార్పొరేషన్: ఛైర్మన్ రఘునాథ్ యాదవ్, వైస్ చైర్మన్: గజ్జి భాస్కర్ యాదవ
వాషర్మెన్ కో ఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్: చైర్మన్ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్, వైస్ చైర్మన్: బంగారు బాబు
గీత కార్మిక కార్పొరేషన్: చంద్రశేఖర్ గౌడ్, వైస్ చైర్మన్: కేసం నాగరాజు గౌడ్
మేర-సంగ కార్పొరేషన్: వెంకట్ రాజం, వైస్ చైర్మన్: ఎం లక్ష్మీనారాయణ
వాల్మీకి బోయ కార్పొరేషన్: గట్టు తిమ్మప్ప, వైస్ చైర్మన్: బోయ నగేశ్
వడ్డెర కార్పొరేషన్: గుంజా రేణుక, వైస్ చైర్మన్: బత్తుల వెంకటేశ్
లైవ్ స్టాక్ కార్పొరేషన్: చరణ్ కౌశిక్ యాదవ్
తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్: ప్రొఫెసర్ వెంకటరమణ
