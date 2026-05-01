Govt Employees: 100 రోజుల్లో అన్నింటికి పరిష్కారం.. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు

Big Good News To Telangana Govt Employees Teachers And Pensioners: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు ఊరట కలిగించే నిర్ణయం ప్రకటించింది. ఉద్యోగ వర్గాల అందరి సమస్యలు, డిమాండ్లు వంద రోజుల్లో పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 1, 2026, 09:11 PM IST

Telangana Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు టీచర్లు, రిటైర్మెంట్‌ పొందిన ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అన్నీ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. వంద రోజుల్లోపే సమస్యలు, డిమాండ్లు నెరవేరుస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. వేతన సవరణ సంఘంతోపాటు రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ తదితర సమస్యలు నెరవేరుస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

వంద రోజులు
ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో హైదరాబాద్‌లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సమావేశమయ్యారు. ఉద్యోగ సంఘాలు తమ 45 స‌మ‌స్య‌లను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. స‌మ‌స్య‌ల ప‌రిష్కారం, ఆర్థిక‌భారంపై ఉద్యోగ సంఘాల‌తో సుదీర్ఘ చ‌ర్చ‌ జరిగింది. ఉద్యోగుల సమస్యలపై సానుకూలంగా స్పందించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి.. ముఖ్యమంత్రితో చ‌ర్చించి 100 రోజుల్లోనే ప‌రిష్క‌రిస్తామ‌ని హామీ ఇచ్చారు. ప్ర‌తినెల ఉద్యోగులకు రూ.వెయ్యి కోట్లు కేటాయించేందుకు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామని ఉద్యోగులకు మాట ఇచ్చారు. సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు సిద్ధంగా ఉండడంతో ఉద్య‌మ కార్య‌చ‌ర‌ణ వాయిదా వేసుకోవాల‌ని ఉద్యోగుల‌కు డిప్యూటీ సీఎం సూచించారు.

ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగుల స‌మ‌స్య‌ల ప‌రిష్కారంపై ప్ర‌భుత్వం దృష్టి సారించినట్లు తాజా సమావేశం స్పష్టం చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, కాంటింజెంట్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ఉప ముఖ్యమంత్రికి వివ‌రించారు. ఉద్యోగుల ప్ర‌ధాన స‌మ‌స్య‌ల ప‌రిష్కారం చేస్తామని.. వాటితో ప్ర‌భుత్వంపై పడే ఆర్థిక భారం, స‌త్వ‌రం ప‌రిష్క‌రించాల్సిన స‌మ‌స్య‌ల‌పై ఉద్యోగ సంఘాల ప్ర‌తినిధుల‌తో డిప్యూటీ సీఎం సుదీర్ఘంగా చ‌ర్చించారు.

ఉద్యోగుల న్యాయ‌మైన డిమాండ్ల‌ను ప‌రిష్క‌రించేందుకు ప్ర‌భుత్వం ఇప్ప‌టికే క‌స‌ర‌త్తు ప్రారంభించిందని.. అయితే అన్ని స‌మ‌స్య‌ల‌ను ఏక‌కాలంలో కాకుండా ద‌శ‌ల వారీగా ప‌రిష్క‌రించేందుకు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నామ‌ని డిప్యూటీ సీఎం ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులకు తెలిపారు. పెన్ష‌న‌ర్ల స‌మ‌స్య‌ల‌ను వంద రోజుల‌లోనే ప‌రిష్క‌రిస్తామ‌ని ఇప్ప‌టికే మంత్రివర్గం‌లో నిర్ణ‌యం తీసుకున్నామని.. ఉద్యోగుల స‌మ‌స్య‌ల‌ను కూడా ప్రాధాన్య‌ క్ర‌మంలో ప‌రిష్క‌రించేందుకు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామ‌ని హామీ ఇచ్చారు. 

సానుకూలం
ఉద్యోగ సంఘాల ప్ర‌తినిధులు ఇచ్చిన విన‌తులపై త్వ‌ర‌లోనే సీఎం తో చ‌ర్చించి సానుకూల నిర్ణ‌యం తీసుకుంటామ‌ని డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు. సాధ్య‌మైనంత త్వ‌ర‌గా పీఆర్‌సీ నివేదిక‌ను తెప్పించుకొని అమ‌లు చేస్తామ‌ని ఎలాంటి ఆందోళ‌న చెందాల్సిన ప‌ని లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సంఘాలు ఉద్య‌మ కార్య‌చ‌ర‌ణ‌ను విర‌మించుకోవాల‌ని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్ర‌భుత్వంపై ఆర్థిక భారం ప‌డినా ఉద్యోగుల స‌మ‌స్య‌లపై ప్ర‌జా ప్ర‌భుత్వం సానుకూల నిర్ణ‌యం తీసుకుంటుంద‌ని తెలిపారు. ఉద్యోగుల స‌మ‌స్య‌ల ప‌రిష్కార‌మే ల‌క్ష్యంగా త్వ‌ర‌లోనే ముఖ్యమంత్రితో ప్ర‌త్యేకంగా స‌మావేశ‌మై తీపి క‌బురు చెప్తాన‌ని డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భ‌ట్టి విక్ర‌మార్క తెలిపారు. 

కార్యాచరణపై త్వరలో నిర్ణయం
ఈ సమావేశంపై ఉద్యోగ సంఘాలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశాయి. త్వ‌ర‌లోనే ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్ష‌న‌ర్ల‌కు, కాంటిజెంట్ ఉద్యోగుల‌కు ప్ర‌భుత్వం నుంచి తీపి క‌బురు వ‌స్తుంద‌ని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేశాయి. ఈనెల 5వ తేదీన చేప‌ట్ట‌నున్న కార్యాచ‌ర‌ణ‌పై ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీతోపాటు ఉద్యోగ సంఘాల ప్ర‌తినిధులంద‌రితో చ‌ర్చించిన త‌ర్వాతే నిర్ణ‌యం తీసుకుంటామ‌ని జేఏసీ చైర్మ‌న్ ల‌చ్చిరెడ్డి తెలిపారు. సమావేశానికి ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ భాగ‌స్వామ్య ఉద్యోగ సంఘాల ప్ర‌తినిధులు రామకృష్ణ, రాములు, బాణాల రాం రెడ్డి, పెంట‌య్య‌, రమేశ్‌ పాక‌, డాక్టర్‌ నిర్మ‌ల‌, ఎండీ హ‌బీబ్ మియా, మ‌హిపాల్ రెడ్డి, ద‌ర్శ‌న్ గౌడ్‌, భిక్షం, ఉపేంద‌ర్ రావు, రాబ‌ర్ట్ బ్రూస్‌, డాక్టర్‌ సైదులు, బుచ్చ‌య్య‌, కుమార స్వామి, హ‌బీబ్ మియా, వెంక‌టేశం, వివేక్‌, మ‌మ‌త, క్రాంతి కుమార్‌, ర‌వి, న‌రేంద‌ర్‌, స్వామి, దేవిక‌, ర‌మేశ్‌ త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

