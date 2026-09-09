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Telangana Police Jobs: పోలీస్‌ జాబ్‌ కోసం ఎదురుచూసే వారికి తెలంగాణ సర్కార్‌ తీపి కబురు

Telangana Police Job Aspirants Govt Extends Age Limit: తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోలీస్‌ ఉద్యోగాల కోసం అన్వేషిస్తున్న వారికి భారీ శుభవార్త వినిపించింది. ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున పోస్టులు వేయగా.. దానికి సంబంధించిన వయో పరిమితిని మరింత పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 09, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:28 PM IST
Telangana Police Jobs: పోలీస్‌ జాబ్‌ కోసం ఎదురుచూసే వారికి తెలంగాణ సర్కార్‌ తీపి కబురు
Image Credit: Telangana Police Recruitment Age Limit Extend

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana Police Jobs: పోలీస్‌ జాబ్‌ కోసం ఎదురుచూసే వారికి తెలంగాణ సర్కార్‌ తీపి కబురు
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