CPS Protest: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసన.. 'ఈ ఒక్కటీ చేస్తే రేవంత్ రెడ్డికి చరిత్రలో స్థానం'

Big Protest Of Govt Employees Against CPS: కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ స్థాయిలో నిరసన చేపట్టారు. ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమైన ఉద్యోగులు 'ఆత్మగౌరవ సభ' పేరిట సమావేశమై ఐక్యత చాటారు. ఇక తేల్చుకో అంటూ రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 1, 2025, 10:51 PM IST

Telangana Govt Employees: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఎన్నో హామీలను కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నెరవేర్చకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఆందోళన చేపట్టగా.. తాజాగా భారీ సభను నిర్వహించారు. 'ఆత్మగౌరవ సభ' పేరిట హైదరాబాద్‌లో సమావేశమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆ ఒక్కటీ రేవంత్ రెడ్డి చరిత్రలో నిలుస్తారని ప్రకటించారు. లేకపోతే తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

'సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు ఇదే చివరి విద్రోహాదినం కావాలి. సీపీఎస్‌ను రద్దు చేసి ఒపీఎస్ విధానాన్ని అమలుచేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. సీపీఎస్‌లో లోపాలుండడంతోనే యూపీఎస్ వచ్చింది. ప్రభుత్వంపై అర్థిక భారం లేదు. ఒపీఎస్ అమలు చేస్తే సీఎం చరిత్రలో నిలుస్తారు' అని తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీ చైర్మన్ లచ్చిరెడ్డి తెలిపారు. సీపీఎస్ రద్దు కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జేఏసీ సంపూర్ణ మద్దతుతో తెలంగాణ సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం హైదరాబాద్‌లోని సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో సీపీఎస్ ఉద్యోగుల ఆత్మగౌరవ సభ నిర్వహించారు. ఈ సభ లచ్చిరెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు.

'సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు ఇదే చివరి విద్రోహ దినం సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ కావాలి. సీపీఎస్‌ను రద్దు చేసి ఒపీఎస్ విధానాన్ని అమలుచేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. సీపీఎస్ విధానంలో లోపాలు ఉండడంతో యూపీఎస్ వచ్చింది. ప్రభుత్వంపై అర్థిక భారం లేదు. ఓపీఎస్‌ను అమలు చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి చరిత్రలో నిలుస్తారు' అని జేఏసీ చైర్మన్‌ లచ్చిరెడ్డి తెలిపారు. కాంట్రిబ్యూషన్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉద్యోగులకు శాపంగా మారిందని.. తమకు పెన్షన్ భిక్ష కాదు కనీస హక్కు అని ప్రకటించారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు భద్రత కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టం చేశారు.

'ప్రభుత్వ పై ఎలాంటి భారం లేకపోవడంతో ఓపీఎస్ విధానాన్ని అమలు చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి చరిత్రలో నిలిచిపోతారు. పెన్షన్ గౌరవ ప్రథమంగా జీవించే హక్కులో భాగమే' అని లచ్చిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం ఆర్థిక భద్రత ఉంటేనే వృద్దాప్యంలో వారు ఆత్మ గౌరవంతో జీవిస్తారు. పాత పింఛన్ ప్రకటన కోసం రెండున్నర లక్షలపై చిలుకు ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల కుటుంబాలు ఎదురు చూస్తున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్‌గఢ్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో సీపీఎస్‌ అమలు చేస్తుండడంతో తెలంగాణలో అమలుచేయాలి' అని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్‌  చేశాయి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesOld Pension SchemeContributery Pension SchemeTelangana Congress Govt Failures

