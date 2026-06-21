/Telangana Rains: తెలంగాణకు భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Heavy Rains in Telangana: విదర్భ, చత్తిస్ ఘడ్ మీదుగా కొనసాగుతున్న ద్రోణి నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఆయా జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురవనున్న నేపథ్యంలో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసారు అధికారులు.
నిర్మల్, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, వరంగల్, ములుగు, జయశంకర భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, భద్రాద్రి, సూర్యాపేట, నల్గొండ, మేడ్చల్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురువనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం..
మరోవైపు నిన్న సాయంత్రం నుంచి హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొట్టింది. అర్థరాత్రి నుంచి కూడా తెల్లవారుఝాము వరకు వర్షం కురిసింది. అల్వాల్, లోతుకుంట, కార్ఖానా, జేబీఎస్, ప్యారడైస్, ఉప్పల్, చార్మినార్, దిల్ సుఖ్ నగర్, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. మరో రెండు గంటల పాటు వర్షం కొనసాగే అవకాశం ఉందని సూచించింది వాతావరణశాఖ. ఇవాళ కూడా హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
పలు ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ద్రోణి కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ప్రజలు చెట్లు, హోర్డింగులు, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర నిల్చోవద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అటు రైతులు కూడా వర్షకాలం నేపథ్యంలో కొత్త విత్తనాలు వేయడానికి ముందుస్తుగా అన్ని రెడీ చేసుకుంటున్నారు.
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