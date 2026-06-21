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Telangana Rains: తెలంగాణకు భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:04 AM IST
Telangana Rains: తెలంగాణకు భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..
Image Credit: Telangana Heavy Rains (Zee News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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