  • TG High court On Group 2: గ్రూప్-2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టు భారీ శుభవార్త.. సింగిల్ బెంచ్ ఉత్తర్వులపై కీలక తీర్పు..

TG High court On Group 2: గ్రూప్-2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టు భారీ శుభవార్త.. సింగిల్ బెంచ్ ఉత్తర్వులపై కీలక తీర్పు..

Telangana high court on 2015 group 2:  2015 గ్రూప్-2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు భారీగా రిలీఫ్ ఇచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు. గత కొన్నిరోజులుగా దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. దీంతో చాలా మంది ఉద్యోగులు తమ జాబ్ ల సంగతి ఏంటని తెగ టెన్షన్ పడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:39 PM IST
  • గ్రూప్ 2 పై కీలక తీర్పు వెల్లడించిన హైకోర్టు..
  • పండగ చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు..

Telangana high court division bench key verdict on 2015 group 2: తెలంగాణలో 2015 గ్రూప్ 2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టు భారీ ఊరటనిచ్చింది. ముఖ్యంగా టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 నోటిఫికేష్ పై వారి నియామకాలు వెంటనే రద్దు చేయాలన్న సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును డివిజన్ బెంచ్ రద్దు చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చింది. అదే విధంగా దీనిపై తదుపరి విచారణను 6 వారాలకు వాయిదా వేసింది. ఈక్రమంలో.. 1032 పోస్టులకు 2015లో టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది.

దీనిలో ఎగ్జామ్ పూర్తయి, జాబ్ అలాంట్ మెంట్ తర్వాత..  అనేక న్యాయ వివాదాలు తలెత్తాయి. కొంత మంది ఈ నోటిఫికేషన్ రద్దు చేయాలని కోర్టుకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత దీనిపై కోర్టులో వాదనలు నడుస్తునే ఉన్నాయి. కొన్ని నెలల తర్వాత.. 2019లో ఎంపిక జాబితాను TGPSC విడుదల చేసింది.
 

అయితే.. దీనిలో ఇటీవల హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ మూల్యాంకనంలో పొరపాట్లు జరిగాయంటూ ఆ నియామకాలను సింగిల్ బెంచ్ తీర్పు వెల్లడించింది. దీంతో పెద్ద వివాదం మొదలైంది. దీనిపై టీజీపీఎస్సీ హైకోర్టులో పిటిషన్ ను దాఖలు చేసింది.

Read more: SSC Exams: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. కొత్త పద్ధతిలో 10వ తరగతి పరీక్షలు.. ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇదిగో..!

దీనిపై విచారణ చేపట్టిన డివిజన్ బెంచ్ తాజాగా.. సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును రద్దు చేస్తు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో గ్రూప్ 2 అభ్యర్థులు మాత్రం బిగ్ రిలీఫ్ దొరికిందని పండగ చేసుకుంటున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

Telangana High courtGroup 2 jobsTgpsc group2Tgpsc 2015 notificationTSPSC

