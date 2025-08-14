English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BRS Party MLA: కాంగ్రెస్‌కు భారీ షాక్‌.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మీకి భారీ ఊరట

Big Shock To Congress Party And Big Relief To BRS Party MLA Kova Laxmi: తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఎన్నికల చెల్లదంటూ కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి వేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంబరాలు చేసుకుంది. ఈ వ్యవహారం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:09 PM IST

MLA Kova Laxmi: అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. తాజాగా ఆసిఫాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా.. ఆ పిటిషన్‌ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మిపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నారని గుర్తించిన ధర్మాసనం కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది. ఈ పరిణామంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి భారీ ఊరట లభించగా.. అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి భారీ షాక్‌ తగిలింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆసిఫాబాద్‌లో కాంగ్రెస్ ప్రత్యర్థి అజ్మీరా శ్యామ్ నాయక్ పోటీ చేయగా.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన కోవా లక్ష్మి విజయం సాధించారు. అయితే కోవా లక్ష్మీ ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని అజ్మీర్ శ్యామ్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. మొదట హైకోర్టును ఆశ్రయించిన అజ్మీరా శ్యామ్ అక్కడ కోవా లక్ష్మికి అనుకూలంగా  తీర్పు రావడంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్ట్ ఆదేశాలను సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసిన శ్యామ్ నాయక్‌కు అక్కడ కూడా చుక్కెదురైంది. శ్యామ్ నాయక్ పిటిషన్‌ను గురువారం న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.

సుప్రీంకోర్టులో తనకు అనుకూలంగా తీర్పు రావడంతో న్యాయం గెలిచిందని ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అత్యున్నత న్యాయస్థానం న్యాయం వైపే ముగ్గు చూపిందని ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి తెలిపారు. ఎంతో నిస్వార్ధంగా సేవ చేస్తున్న తనకు ప్రజల మద్దతు ఎప్పటికీ ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మీ పేర్కొన్నారు. ఆసిఫాబాద్ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి ఎన్నిక చెల్లదంటూ ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అజ్మీర శ్యాం నాయక్ సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడాన్ని స్వాగతించారు. హైకోర్టు అనుకూల తీర్పును సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్ ధర్మాసనం శ్యామ్ నాయక్ పిటిషన్‌ను కొట్టివేయడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyKova LaxmiSupreme court VerdictKomurambheem Asifabad DistrictAjmira Shyam Nayak

