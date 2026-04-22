  • KCR Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎదురుదెబ్బ.. హైకోర్టులో కేసీఆర్‌, హరీశ్‌ రావుకు భారీ ఊరట

Big Relief To KCR And Harish Rao Telangana High Court Verdict: తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో రేవంత్‌ రెడ్డికి మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఘోష్‌ కమిషన్‌ వ్యవహారంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, మాజీ మంత్రి కేసీఆర్‌తోపాటు ఇతరులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరాదని ఆదేశించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 22, 2026, 11:45 AM IST

Telangana High Court: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ఏర్పాటుచేసిన పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ నివేదికపై తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌తోపాటు హరీశ్‌ రావు, నాటి అధికారులక భారీ ఊరట లభించింది. పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ నివేదికపై తదుపరి చర్యలు కేసీఆర్‌, హరీశ్‌ రావుపై తీసుకోరాదని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. సమర్పించిన నివేదిక ప్రకారం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకూడదని న్యాయస్థానం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కూలేశ్వరం అని విమర్శలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం 2024 మార్చి 14వ తేదీన జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ను నియమించింది. ఆ కమిషన్‌ను నియమిస్తూ జారీ చేసిన జీఓ 6ను రద్దు చేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు, ఐఏఎస్‌ అధికారులు స్మితా సబర్వాల్‌, ఎస్‌కే జోషిలు వేర్వేరుగా పిటిషన్‌లు దాఖలు చేశారు.ఈ పిటిషన్‌లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అపరేశ్‌ కుమార్‌ సింగ్‌, జస్టిస్‌ జీఎం మొహియుద్దీన్‌తో కూడిన ధర్మాసనం సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టగా.. దానిపై తెలంగాణ హైకోర్టు నేడు బుధవారం తీర్పు ఇచ్చింది.

పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ విచారణ చేపట్టి ప్రభుత్వానికి 665 పేజీల నివేదికను సమర్పించింది. ప్రాజెక్టులోని వైఫల్యాలకు నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ బాధ్యుడు అని నివేదికలో కమిషన్‌ తెలిపింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రూ.38,500 కోట్ల అంచనాల నుంచి రూ.1.10 లక్ష కోట్లకు పెరిగిందని కమిషన్‌ ఆరోపించింది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజ్‌లపై కమిషన్‌ విచారణ చేపట్టింది. ఈ కమిషన్‌పై వేసిన పిటిషన్‌ను విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ఎవరిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరాదని ఆదేశించింది. అయితే జీవో 6ను రద్దు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేయగా.. న్యాయస్థానం మాత్రం కమిషన్‌ ఏర్పాటును సమర్ధించింది. చర్యలు తీసుకోరాదని ఆదేశించడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వాదనలు పరిశీలించిన హైకోర్టు కమిషన్ ఏర్పాటు సరైనదేనని పేర్కొంది. కమిషన్ తన నివేదిక రూపొందించే ప్రక్రియలో అవసరమైన నిబంధనలు పూర్తిగా పాటించలేదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. ఈ నేపథ్యంలో కమిషన్ నివేదికలోని నిర్ధారణలు 'ప్రస్తుతం అమల్లోకి రాకూడదు' అని స్పష్టం చేసింది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా పిటిషనర్లపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులకు హైకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

