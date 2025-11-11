Congress Shock: జూబ్లీహిల్స్‌ పోలింగ్‌ వేళ.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి భారీ షాక్‌!

Jubilee Hills By Election: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఎలాగైనా గెలవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అరాచకాలకు తెరలేపింది. ప్రచారం ముగిసినా ఇంకా నాన్ లోకల్ వ్యక్తులు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో తిష్టవేయడం.. యథేచ్చగా ఓటర్లకు డబ్బులు పంచుతూ.. చీరలు పంపిణీ చేస్తూ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కారు. చివరికి మంగళవారం పోలింగ్ రోజు కూడా అదే తీరున వ్యవహరించారు. సంబంధం లేని వ్యక్తులు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద నిలబడి హల్చల్ చేయడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కాంగ్రెస్ నాయకులపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ సందర్భంగా ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియామవళిని ఉల్లంఘించిన కాంగ్రెస్ నాయకులపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు మూడు కేసులను నమోదు చేసింది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బీర్ల ఐలయ్య, రామచంద్రనాయక్, రాందాస్పై మధురానగర్ పోలీస్స్టేషన్లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. వీరు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అంతేకాకుండా భట్టి విక్రమార్క, మల్లు రవి కూడా నిబంధనలు ఉల్లంఘించినా వారిపై కేసులు నమోదు చేయకపోవడం విస్తుగొలుపుతోంది. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ రోజు నాన్ లోకల్ వాళ్లు ఉండరాదు. కానీ భట్టి విక్రమార్క, మల్లు రవితోపాటు కాంగ్రెస్ నాయకులు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నా అక్కడి పోలీస్ అధికారులు, ఎన్నికల సంఘం మౌనంగా ఉండడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.
కాంగ్రెస్ నాయకులు నిబంధనలు ఉల్లంఘించడంపై పోలీసులు స్పందించడం లేదని.. అధికార పార్టీకి సహకరిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. స్వయంగా అభ్యర్థి మాగంటి సునీతను కూడా నియోజకవర్గంలో తిరగకుండా అడ్డుకోవడం గమనార్హం. ఎన్నికల కోడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టప్రకారం కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య విధానంలో ఎన్నికలు శాంతియుతంగా, పారదర్శకంగా జరగాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియామవళిని గౌరవించాలని సూచించారు. ఎవరైనా ఎన్నికల నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు గమనిస్తే వెంటనే డయల్ 100 ద్వారా సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
