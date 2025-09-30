Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు లేనట్టే?

Govt Employees Festival Gift: దసరా పండుగ అంటే తెలంగాణలో అతి పెద్దది. ఈ పండుగను భారీ స్థాయిలో ప్రజలు చేసుకుంటారు. ఈ పండుగకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వరాలు ప్రకటిస్తుంటుంది. ఇప్పటికే సింగరేణి సంస్థ బోనస్ ప్రకటించింది. ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా తమకు ఏమైనా ప్రభుత్వం 'పండుగ గిఫ్ట్' ఇస్తుందని ఆశగా ఎదురుచూస్తుండగా వారికి నిరాశే మిగిలింది. బతుకమ్మకు సెలవు ఇవ్వకపోగా.. చీరలకు దిక్కులేదు. ఇక ఇప్పుడు ఉద్యోగులకు రావాల్సిన పెండింగ్ బిల్లులు కూడా చెల్లించలేదు. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర అసంతృప్తి.. అసహనంలో ఉన్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెప్టెంబర్లో విడుదల చేయాల్సిన రూ.700 కోట్లు ఇంకా విడుదల కాలేదు. మొత్తం పెండింగ్ బిల్లులను ఒకేసారి ఇవ్వలేమని చెప్పి నెల నెలా రూ.700 కోట్ల చొప్పున పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల చేస్తామని గతంలో ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఆగస్టులో పెండింగ్ బిల్లుల కోసం రూ.700 కోట్లు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. కానీ ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ నెలకు రూ.700 కోట్లు విడుదల చేయలేదు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రూ.10 వేల కోట్లకు పైనే పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నాయి. జీపీఎఫ్, సరెండర్, లీవు, నగదు ఎన్ క్యాష్మెంట్ లీవు, మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్, టీజీఎల్, గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్, సంపాదిత సెలవుల బిల్లులు ఇలా మొత్తం రూ.8 వేల కోట్లు ఉంటే.. సీపీఎస్ ఉద్యో గులకు మరో రూ.2 వేల కోట్ల బిల్లులు బకాయి ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని తరచూ ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారు. సమ్మె ప్రకటించిన సమయంలో ప్రభుత్వం ముందు ఈ డిమాండ్ను ప్రధానంగా వినిపించారు. ఆ సమయంలో విడతల వారీగా చెల్లిస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చెల్లించకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నాయి.
సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు వాటాను ప్రభుత్వం చెల్లించడం లేదని.. రాష్ట్రంలో 3.6 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉంటే, వీరందరికీ ఏదో ఒక బిల్లు పెండింగ్లో ఉంది. ప్రతి ఉద్యోగీ పెండింగ్ బిల్లుల బాధితుడే అని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు చెబుతున్నారు. గతంలో పెండింగ్ బిల్లులను ట్రెజరీలో సమర్పించిన 24 గంటల్లో డబ్బు ఉద్యోగి ఖాతాలో పడేది. కానీ ఇప్పుడు దానికోసం తీవ్రంగా ఎదురుచూడాల్సి వస్తోందని ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఐదు డీఏలు చెల్లించాలి. దీనికితోడు పీఆర్సీ, వేతనాల పెంపు చేయాల్సి ఉండగా వాటిని ప్రభుత్వం చేయకుండా దాటవేత ధోరణి చేస్తోందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ లోకం మండిపడుతోంది. పండుగ తర్వాత రేవంత్ రెడ్డితో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
