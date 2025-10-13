Telangana Politics: మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల నియోజకవర్గం గులాబీ పార్టీకి అడ్డా..! తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి అక్కడ వరుసగా బీఆర్ఎస్ పార్టీనే గెలుస్తోంది. కానీ ఒకటి, రెండు సార్లు అక్కడ కాంగ్రెస్ గాలి వీచింది. అంతకుముందు మాత్రం.. అక్కడ ఎర్ర శేఖర్ ఓ వెలుగు వెలిగారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేశారు. కానీ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం మొదలైందో అప్పటినుంచే ఎర్ర శేఖర్ పొలిటికల్ లైఫ్ మసకబారుతూ వచ్చింది. ఇక 2004 లో అక్కడ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్ధి లక్ష్మారెడ్డి చేతిలో ఎర్ర శేఖర్ తొలిసారి ఓటమి చూశారు. ఆ తర్వాత ఆయన మళ్లీ జడ్చర్ల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించలేదు. అయితే 2014లో తెలంగాణ రావడంతో.. జడ్చర్ల నియోజకవర్గం బీఆర్ఎస్ కంచుకోటగా మారింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అక్కడ కాంగ్రెస్ జెండా రెపరెపలాడింది. అయితే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్దిగా ఎర్ర శేఖర్ ఉంటారని అంతా భావించారు. కానీ అనిరుద్ రెడ్డికి టికెట్ రావడంతో.. ఎర్ర శేఖర్కు మరోసారి అదృష్టం పరీక్షించుకునే భాగ్యం లేకుండా పోయింది.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఎర్ర శేఖర్ బీజేపీలో చేరారు. కొద్దిరోజులు కాషాయ పార్టీ నేతలను వెంటేసుకుని తిరిగారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల టైమ్లో అప్పటి పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి కోరిక మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అయితే ఎర్ర శేఖర్కు టికెట్ ఇవ్వకుండా అనిరుద్ రెడ్డికి టికెట్ దక్కడంతో.. ఆయన గులాబీ పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. కానీ ఊహించని రీతిలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో.. మాజీ ఎమ్మెల్యేకు సంతోషం లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎర్ర శేఖర్ మరోసారి పార్టీ మారేందుకు సిద్దమైనట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎర్ర శేఖర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి టచ్లోకి వెళ్లినట్టు తెలుస్తోంది. జిల్లాలో బలమైన సామాజికవర్గం కావడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. త్వరలోనే రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉండటంతో ఎర్ర శేఖర్ సేవలు వాడుకోవచ్చని కాంగ్రెస్ పెద్దలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
ప్రస్తుతం జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే ఉన్నారు. కానీ ఆయన పార్టీ హైకమాండ్ కు తలనొప్పిగా మారుతున్నారు. ఏకంగా ముఖ్యమంత్రిని ఇరుకున పెట్టేలా ఎమ్మెల్యే వ్యవహారం ఉందని జిల్లా నేతలు చెప్పుకుంటున్నారు. ఇటీవల అనేక వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి నిలిచారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎర్ర శేఖర్ను పొలిటికల్ గా యాక్టివ్ చేయడం ద్వారా ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డికి కళ్లెం వేయవచ్చని జిల్లా నేతలు భావిస్తున్నారట. అవసరమైతే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎర్రశేఖర్ ను టికెట్ ఇచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదని అంటున్నారు. ఈ విషయంలో పార్టీ నేతలు ఎర్ర శేఖర్కు క్లారిటీ ఇచ్చినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. మరో వైపు ఎర్ర శేఖర్ తన భార్యను సైతం రాజకీయాల్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అయ్యారట. త్వరలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఆమెను రంగంలోకి దింపేందుకు రెడీ అవుతున్నారట. ఈసారి మహబూబ్ నగర్ జడ్పీ చైర్మన్ సీటు బీసీలకు రిజర్వ్ అయ్యింది. ఈ పోస్టులను ఎర్ర శేఖర్ భార్యకు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఈ పోస్టు దక్కకపోతే.. ఎర్ర శేఖర్కు ఏదైనా నామినేటెడ్ పోస్టు ఇచ్చేందుకు అంగీకారం కుదిరిందని అంటున్నారు.
అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎర్ర శేఖర్ ఎంట్రీపై జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ నేతలు భగ్గుమంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే మహబూబ్ నగర్ నేతలు మాజీ ఎమ్మెల్యే చేరికను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారట. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తనకు టికెట్ రాలేదని.. కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా నేతను తిరిగి పార్టీలో ఎలా చేర్చుకుంటారని ప్రశ్నిస్తున్నారట. ఇలా వరుసగా పార్టీలు మారుతున్న ఆయన.. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం కోల్పోతే.. తప్పక పార్టీ మారుతారని హెచ్చరిస్తున్నారట. ఒకవేళ తమ మాటకాదని తామంతా ముకుమ్మడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెబుతామని హెచ్చరించడంతో.. హైకమాండ్ పెద్దలు డైలామాలో పడ్డట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎర్ర శేఖర్ కారు దిగేసి చేతిలో చెయ్యేసి నడిచేదో ఎప్పడనేది త్వరలోనే తేలిపోనుంది.