English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు

Supreme Court Stay On Telangana Governor Quota MLCs Kodandaram And Amer Ali Khan: అధికారంలోకి వచ్చాక గవర్నర్‌ కోటాలో ఎంపికైన కోదండ రామ్‌తోపాటు అమీర్‌ అలీఖాన్‌ ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికవగా వారి వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. వారి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఎంపిక చెల్లదని ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు

Telangana Governor Quota MLC: గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీల నియామకంలో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గతంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు దాసోజు శ్రవణ్‌ కుమార్‌, కుర్ర సత్యనారాయణను ఎంపిక చేయగా.. వారిని నాడు గవర్నర్‌గా ఉన్న తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ తిరస్కరించారు. అనంతరం అధికారంలోకి కాంగ్రెస్‌ రావడంతో గవర్నర్ కోటాలో కోదండరాం రెడ్డితోపాటు అమీర్ అలీ ఖాన్‌ను నియమించారు. అయితే వీరి ఎన్నిక చెల్లదంటూ దాసోజు, కుర్ర సత్యనారాయణ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాజాగా సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఎమ్మెల్సీగా కోదండ రామ్‌ రెడ్డితోపాటు అలీఖాన్‌ నియామకం చెల్లదని తీర్పునిచ్చింది. ఈ మేరకు నియామకంపై స్టే విధించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: KTR Call: వర్షాలపై రంగంలోకి గులాబీ దళం.. పార్టీ కార్యకర్తలకు కేటీఆర్ పిలుపు

ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ హయాంలో గవర్నర్ కోటాలో దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్, కుర్ర సత్యనారాయణ పేర్లను నామినేట్ కాగా.. నాడు వారి పేర్లను తమిళిసై సౌందర్యరాజన్ తిరస్కరించడంతో గవర్నర్ నిర్ణయంపై హైకోర్టు తర్వాత సుప్రీంకోర్టును దాసోజు శ్రవణ్ ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్‌లను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు కోదండరామ్‌ రెడ్డి, అమీర్ అలీ ఖాన్ నియామకం చెల్లదని ప్రకటించింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ఇరువురి ఎమ్మెల్సీల పదవులు రద్దయ్యాయి. వారి పదవులు రద్దవడంతో వారు త్వరలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ కాబోతున్నారు. కాగా ఈ పిటిషన్‌లపై తదుపరి విచారణ సెప్టెంబర్‌ 17వ తేదీకి ధర్మాసనం వాయిదా వేసింది.

Also Read: Harish Rao: భారీ వర్షాల వేళ హరీశ్‌ రావు కీలక సూచనలు.. చేయకుంటే ముప్పే?

2023 జూలై 31న దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్, కుర్రా సత్యనారాయణ పేర్లను గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా సిఫార్సు చేస్తూ నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ గవర్నర్‌కు పంపారు. 2023 సెప్టెంబర్ 25న ఇద్దరి పేర్లను నాటి గవర్నర్‌ తమిళిసై తిరస్కరించారు. నిబంధనల మేరకు వీరిద్దరి పేర్లను ఆమోదించలేమని నాటి గవర్నర్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలిపారు. రాజకీయ నాయకులుగా ఉన్న కోదండ రామ్‌ రెడ్డి, అమీర్‌ అలీఖాన్‌ అభ్యర్థిత్వాలను గవర్నర్‌ ఎమ్మెల్సీలుగా ఆమోదం తెలపడంపై దాసోజు, కుర్ర సత్యనారాయణ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టులో న్యాయ పోరాటం చేయగా వారికి అనుకూలంగా తీర్పు లభించింది. ఈ పరిణామం రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌ తగలగా.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి భారీ ఊరట లభించింది.

Also Read: RS Praveen Kumar: రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.600 కోట్ల కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టిన ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ జర్నలిస్ట్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Supreme CourtStay OrderKodanda RamSupreme Court Stay OrderGovernor Quota MLC

Trending News