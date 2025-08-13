Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు

Telangana Governor Quota MLC: గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల నియామకంలో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్, కుర్ర సత్యనారాయణను ఎంపిక చేయగా.. వారిని నాడు గవర్నర్గా ఉన్న తమిళిసై సౌందరరాజన్ తిరస్కరించారు. అనంతరం అధికారంలోకి కాంగ్రెస్ రావడంతో గవర్నర్ కోటాలో కోదండరాం రెడ్డితోపాటు అమీర్ అలీ ఖాన్ను నియమించారు. అయితే వీరి ఎన్నిక చెల్లదంటూ దాసోజు, కుర్ర సత్యనారాయణ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాజాగా సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఎమ్మెల్సీగా కోదండ రామ్ రెడ్డితోపాటు అలీఖాన్ నియామకం చెల్లదని తీర్పునిచ్చింది. ఈ మేరకు నియామకంపై స్టే విధించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హయాంలో గవర్నర్ కోటాలో దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్, కుర్ర సత్యనారాయణ పేర్లను నామినేట్ కాగా.. నాడు వారి పేర్లను తమిళిసై సౌందర్యరాజన్ తిరస్కరించడంతో గవర్నర్ నిర్ణయంపై హైకోర్టు తర్వాత సుప్రీంకోర్టును దాసోజు శ్రవణ్ ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్లను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు కోదండరామ్ రెడ్డి, అమీర్ అలీ ఖాన్ నియామకం చెల్లదని ప్రకటించింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ఇరువురి ఎమ్మెల్సీల పదవులు రద్దయ్యాయి. వారి పదవులు రద్దవడంతో వారు త్వరలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ కాబోతున్నారు. కాగా ఈ పిటిషన్లపై తదుపరి విచారణ సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ధర్మాసనం వాయిదా వేసింది.
2023 జూలై 31న దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్, కుర్రా సత్యనారాయణ పేర్లను గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా సిఫార్సు చేస్తూ నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గవర్నర్కు పంపారు. 2023 సెప్టెంబర్ 25న ఇద్దరి పేర్లను నాటి గవర్నర్ తమిళిసై తిరస్కరించారు. నిబంధనల మేరకు వీరిద్దరి పేర్లను ఆమోదించలేమని నాటి గవర్నర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలిపారు. రాజకీయ నాయకులుగా ఉన్న కోదండ రామ్ రెడ్డి, అమీర్ అలీఖాన్ అభ్యర్థిత్వాలను గవర్నర్ ఎమ్మెల్సీలుగా ఆమోదం తెలపడంపై దాసోజు, కుర్ర సత్యనారాయణ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టులో న్యాయ పోరాటం చేయగా వారికి అనుకూలంగా తీర్పు లభించింది. ఈ పరిణామం రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్ తగలగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి భారీ ఊరట లభించింది.
