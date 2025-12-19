English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana: పార్టీ మారిన పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డికి బాన్సువాడలో భారీ ఝలక్‌!

Telangana: పార్టీ మారిన పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డికి బాన్సువాడలో భారీ ఝలక్‌!

Big Shock To Pocharam Srinivas Reddy In Banswada: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఫైట్ జరిగిందా? కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదార్లకు రెబల్స్ షాక్ ఇచ్చారా? రెబల్స్ వెనుక ఓ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారని..  సొంత కాంగ్రెస్‌ పార్టీని ఓడించేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నాలు చేశారో తెలుసుకుందాం.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:54 PM IST

Trending Photos

Jio: వారెవ్వా అదిరిపోయే జియో ప్లాన్‌.. ఈ సింగిల్‌ రీఛార్జీతో 200 రోజులు వ్యాలిడిటీ..!
5
Jio long term validity plan
Jio: వారెవ్వా అదిరిపోయే జియో ప్లాన్‌.. ఈ సింగిల్‌ రీఛార్జీతో 200 రోజులు వ్యాలిడిటీ..!
Ritika Singh Photos: బాక్సింగ్ రింగ్‌లో మొనగాడు.. తెరపై అందాల అప్సరస! ఈ &#039;గురు&#039; హీరోయిన్‌ను గుర్తుపట్టారా?
7
Ritika Singh
Ritika Singh Photos: బాక్సింగ్ రింగ్‌లో మొనగాడు.. తెరపై అందాల అప్సరస! ఈ 'గురు' హీరోయిన్‌ను గుర్తుపట్టారా?
Business Ideas: ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్.. ఇంట్లో కూర్చుండి.. లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. మీరు ధనవంతులు అయినట్లే..!!
7
Business Ideas
Business Ideas: ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్.. ఇంట్లో కూర్చుండి.. లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. మీరు ధనవంతులు అయినట్లే..!!
Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన 3 రాశులు.. వీరికి డబ్బే, డబ్బు!
6
Brihaspati Favorite Zodiac
Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన 3 రాశులు.. వీరికి డబ్బే, డబ్బు!
Telangana: పార్టీ మారిన పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డికి బాన్సువాడలో భారీ ఝలక్‌!

Sarpanch Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాకరేపుతున్నాయి. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతు దార్లను ఓడించేందుకు సొంత పార్టీ నేతలు ప్రయత్నాలు చేశారన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. సర్పంచ్ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి నియోజకవర్గాన్ని క్లీన్ స్విప్ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అన్ని గ్రామాలపై తనకు మంచి పట్టు ఉండటంతో.. తన మద్దతు దార్లను టికెట్ ఇచ్చి.. గెలిచేందుకు కృషి చేశారు. కానీ అక్కడే పోచారంకు ప్రత్యర్థిగా ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగేసి రెబల్స్ బరిలో దింపినట్టు తెలుస్తోంది. ఇలా ఇద్దరు నేతల మద్దతు దార్లు ఢీ అంటే ఢీ అనడంతో.. గులాబీ పార్టీకి సీట్లు పెరిగినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 137 గ్రామ పంచాయతీలకు మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇందులో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి బలపరిచిన 111 మంది అభ్యర్ధులు విజయం సాధించారు. అయితే మిగతా 16 చోట్ల మాత్రం బీఆర్‌ఎస్, బీజేపీ అభ్యర్ధులు గెలుపొందారు. అయితే బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ గెలుపు వెనుక మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి ఉన్నారని పోచారం వర్గం ఆరోపిస్తోంది. అన్ని గ్రామాల్లో ఏనుగు అనుచరులు రెబల్స్ గా బరిలో నిలవడంతో కాంగ్రెస్ మద్దతుదార్లు ఓడిపోయారని పోచారం తనయుడు, మాజీ డీసీసీబీ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి ఆరోపిస్తున్నారు. ఏకంగా ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి సొంతూరులోనూ కాంగ్రెస్ మద్దతు దారు ఓడిపోయారని ఆరోపంచారు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గం అంతటా బీఆర్ఎస్, బీజేపీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు ఆయన సహకరించారని ఆరోపించారు.

Also Read: Harish Rao: విద్యార్థిని కోసం హరీశ్ రావు సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా తన ఇంటినే!

అయితే ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసినా రాష్ట్రంలో ఎక్కడలేని విధంగా బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో 40 మంది సర్పంచులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నామని భాస్కర్ రెడ్డి అంటున్నారు. బీర్కూర్‌లో బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి గెలిస్తే అక్కడికి వెళ్లి ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి సన్మానించడం దేనికి సంకేతమని ప్రశ్నించారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఇతర పార్టీలకు సహకరిస్తున్న ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి అసలు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో తేల్చుకోవాలని పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతూనే ఇతర పార్టీలకు సహకరిస్తున్న ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి ఏ పార్టీలో ఉన్నారో ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గానికి రావద్దని పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశించినప్పటికీ బాన్సువాడకు ఎందుకు వస్తున్నారని ప్రశ్నించారు.

Also Read: KTR Challenge: ఆ ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించు.. రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ దమ్మున్న సవాల్‌

ఇదిలా ఉంటే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు బీఆర్‌ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా జరిగాయి. బీఆర్‌ఎస్ నుంచి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి బరిలో నిలిచారు. అటు కాంగ్రెస్ నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి పోటీలో నిలిచారు. కానీ ప్రజలు మాత్రం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించారు. అయితే కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధి నాన్ లోకల్ కావడంతోనే ఓడిపోయారని టాక్ నడిచింది. గతంలో ఎల్లారెడ్డి నుంచి అనేక మార్లు గెలిచినా ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి.. గత ఎన్నికల్ల మాత్రం బాన్సువాడలో తన అదృష్టాన్ని పరిక్షించుకున్నారు. అయితే ఈ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో పోచారం కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరడంతో ఇద్దరి మధ్య ఆధిపత్య పోరు మొదలైంది. అయితే ఈ పోరు కాస్తా సర్పంచ్ అభ్యర్ధులను ఓడించేవరకు వెళ్లిందని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆరోపిస్తున్నాయి.

వాస్తవానికి బాన్సువాడలో పైచేయి సాధించేందుకు ఇద్దరు నేతలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇటీవల వర్ని మార్కెట్ కమిటీ పాలకవర్గ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డిని ఆయన టార్గెట్‌ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ చీఫ్‌ మహేష్ కుమార్ గౌడ్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్‌ రెడ్డిని నియోజకవర్గం వదిలి వెళ్లాలని ఆదేశించిన ఆయన వెళ్లడం లేదని ఆరోపించారు. అయితే పోచారంకు అంతేదీటుగా ఏనుగు రవీందర్‌ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బాన్సువాడ నియోజకవర్గాన్ని వదిలి వెళ్లే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గాన్ని వదిలి వెళ్లాలని తనకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఎప్పుడూ చెప్పలేదన్నారు. అందరినీ కలుపుకుని నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి బిజెపికి అనుకూలంగా పనిచేసినట్లు రవీందర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికలు ఇద్దరు నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరును మరోసారి బట్టబయలు చేశాయి. ఇప్పుడు పోచారం తనయుు తనపై చేసిన ఆరోపణలపై మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో అనేది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ మారింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author
Pocharam Srinivas ReddyBanswadasarpanch electionsEnugu Ravinder Reddybrs party

Trending News