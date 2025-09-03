English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ration Cards: రేషన్‌ కార్డుదారులకు భారీ షాక్‌.. ఎల్లుండి రేషన్‌ షాపులు బంద్‌

Big Shock September 5th All Ration Shops Close In Telangana: తెలంగాణలో రేషన్‌ కార్డులు ఉన్న వారికి భారీ షాక్‌. నెల ప్రారంభం రేషన్‌ సరుకుల కోసం వెళ్తున్నారా? ఎల్లుండి రేషన్‌ దుకాణాలు బంద్‌ ఉండనున్నాయి. రేషన్‌ దుకాణాల బంద్‌కు ఆ సంఘం పిలుపునిచ్చారు. ఈ వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 3, 2025, 10:49 PM IST

Ration Shops Close: అన్ని వర్గాలకు ఎన్నికల్లో అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చి 20 నెలలైనా నెరవేర్చడం లేదు. ఒక వైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. మరో ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉండగా.. తాజాగా రేషన్‌ దుకాణాల నిర్వాహకులు కూడా ఆందోళనకు సిద్ధమయ్యారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని కోరుతూ రేషన్‌ డీలర్లు బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు. ఎల్లుండి అంటే సెప్టెంబర్‌ 5వ తేదీన తెలంగాణలో చౌకధర దుకాణాలు బంద్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

రేషన్ డీలర్లకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఒక్క రోజు రేషన్ షాపులను బంద్ చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం ప్రకటించింది. హైదరాబాద్‌లోని సోమాజిగూడ ప్రెస్‌క్లబ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సంఘం అధ్యక్షుడు రాజేష్ బాబు, ప్రధాన కార్యదర్శి హనుమాన్లు మాట్లాడారు. 'ఎన్నికల సమయంలో రేషన్ డీలర్లకు రూ.5000 గౌరవ వేతనం చెల్లిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చి 21 నెలలు పూర్తయినా ఇప్పటికీ హామీ నెరవేర్చలేదు' అని మండిపడ్డారు.

'రావాల్సిన కమీషన్లను కూడా రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వం చెల్లించకుండా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది' అని రేషన్‌ డీలర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కరోనా వంటి కష్టకాలంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఎంతో అండగా ఉన్న రేషన్ డీలర్లపై ప్రభుత్వాలు దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని వాపోయారు. ఇచ్చే అరకొర కమీషన్‌ను కేంద్ర, రాష్ట్రాలు వేరువేరుగా ఇవ్వడంతో తాము ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నామని వెల్లడించారు. రేషన్ డీలర్లకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి కమీషన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు గౌరవ వేతనం రూ.5000 చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.
 

