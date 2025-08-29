Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏ జరిగిందంటే?

Gadwal Congress Party: పాలమూరు ప్రాంతం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి సొంత ప్రాంతం నుంచే వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. లోక్సభ ఎన్నికల్లో మహబూబ్నగర్ ఎంపీ స్థానానికి గెలుచుకోలేక పరువు పోగొట్టుకున్న రేవంత్ రెడ్డికి రాజకీయంగా తీవ్ర ఎదురుదెబ్బ తగలగా.. అప్పటి నుంచి ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడింది. సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో కూడా రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి గడ్డు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గద్వాల నుంచి రేవంత్ రెడ్డితోపాటు జూపల్లి కృష్ణారావుకు భారీ షాక్ తగిలింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున రాజీనామాలు రాబోతున్నాయి. గద్వాల మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ బీఎస్ కేశవ్ ఆ పార్టీకి గుడ్బై చెప్పనున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతానని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా గద్వాలలోని అక్షయ ఫంక్షన్ హాల్లో గురువారం సమావేశం ఏర్పాటుచేసి తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరనున్నట్లు కాంగ్రెస్ మాజీ నాయకుడు బీఎస్ కేశవ్ ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 6 లేదా 10వ తేదీన బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో గులాబీ కండువా కప్పుకోనున్నట్లు తెలిపారు. తనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్స్, నాయకులు గులాబీ పార్టీలో చేరుతున్నట్టు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో తమకు.. తమ కార్యకర్తలను పట్టించుకునే వారు కరువయ్యారని తెలిపారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమవడమే కాక పాలనలో ఫెయిలయ్యాడని బీఎస్ కేశవ్ విమర్శించారు. ఇక కాంగ్రెస్కు భవిష్యత్ లేదనే కారణంతో ఆ పార్టీని వీడి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో 18 మంది మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లుతో కలిసి గతంలో జూపల్లి కృష్ణారావు ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఏడాది తిరగకుండానే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గద్వాల పర్యటనలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వీరితోపాటు మరికొంత మందిని బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకోనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే గద్వాల ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి అనర్హత వేటులో పదవి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉండడం.. గద్వాలలో మళ్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఉండడంతో నడిగడ్డ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేదు ఫలితాలు తప్పేట్టు లేదని పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేదు ఫలితాలు కలిగించే అవకాశం ఉంది.
