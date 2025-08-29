English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏ జరిగిందంటే?

Big Shock To Revanth Reddy: రాష్ట్రానికి నాయకుడిగా ఉన్నా రేవంత్‌ రెడ్డికి మాత్రం సొంత ప్రాంతం పాలమూరు నుంచి వరుస దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. కొడంగల్‌ నుంచే కాక అన్ని ప్రాంతాల నుంచి భారీ షాక్‌లు ఎదురవుతున్నాయి. తాజాగా గద్వాల నుంచి భారీ షాక్‌ తగిలింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:56 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏ జరిగిందంటే?

Gadwal Congress Party: పాలమూరు ప్రాంతం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత ప్రాంతం నుంచే వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మహబూబ్‌నగర్‌ ఎంపీ స్థానానికి గెలుచుకోలేక పరువు పోగొట్టుకున్న రేవంత్‌ రెడ్డికి రాజకీయంగా తీవ్ర ఎదురుదెబ్బ తగలగా.. అప్పటి నుంచి ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడింది. సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్‌లో కూడా రేవంత్‌ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి గడ్డు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గద్వాల నుంచి రేవంత్‌ రెడ్డితోపాటు జూపల్లి కృష్ణారావుకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా నుంచి కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున రాజీనామాలు రాబోతున్నాయి. గద్వాల మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ బీఎస్ కేశవ్ ఆ పార్టీకి గుడ్‌బై చెప్పనున్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వదిలి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరుతానని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా గద్వాలలోని అక్షయ ఫంక్షన్ హాల్‌లో గురువారం సమావేశం ఏర్పాటుచేసి తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో అన్నీ స్కూల్స్‌, కళాశాలలకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరనున్నట్లు కాంగ్రెస్‌ మాజీ నాయకుడు బీఎస్‌ కేశవ్‌ ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్‌ 6 లేదా 10వ తేదీన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో గులాబీ కండువా కప్పుకోనున్నట్లు తెలిపారు. తనతో పాటు కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్స్, నాయకులు గులాబీ పార్టీలో చేరుతున్నట్టు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో తమకు.. తమ కార్యకర్తలను పట్టించుకునే వారు కరువయ్యారని తెలిపారు.

Also Read: KCR High Alert: భారీ వర్షాలతో ప్రజల ఇబ్బందులు.. తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర ఆవేదన

రేవంత్‌ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమవడమే కాక పాలనలో ఫెయిలయ్యాడని బీఎస్‌ కేశవ్‌ విమర్శించారు. ఇక కాంగ్రెస్‌కు భవిష్యత్‌ లేదనే కారణంతో ఆ పార్టీని వీడి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నట్లు  వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో 18 మంది మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లుతో కలిసి గతంలో జూపల్లి కృష్ణారావు ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఏడాది తిరగకుండానే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గద్వాల పర్యటనలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వీరితోపాటు మరికొంత మందిని బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకోనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే గద్వాల ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్‌ రెడ్డి అనర్హత వేటులో పదవి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉండడం.. గద్వాలలో మళ్లీ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఉండడంతో నడిగడ్డ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. రేవంత్‌ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చేదు ఫలితాలు తప్పేట్టు లేదని పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చేదు ఫలితాలు కలిగించే అవకాశం ఉంది.

Also Read: What Is Morya: గణపతి బప్ప 'మోరియా' అంటే ఏమిటో తెలుసా? మీరు మరో మోరియా అవుతారా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Gadwal Politicsbrs partyKT Rama RaoBS KeshavCongress Failed Telangana

Trending News