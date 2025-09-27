English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BRS Party Won: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కీలక ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ విజయం

Big Breaking News BRS Party Clean Sweep In Mother Dairy Elections: స్థానిక ఎన్నికల ముంగిట కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి భారీ షాక్‌ తగిలింది. కీలకంగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ విజయం సాధించింది. మూడింట మూడు స్థానాలు కైవసం చేసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:45 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
BRS Party Won: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కీలక ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ విజయం

BRS Party Clean Sweep: అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి, రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌ తగిలింది. అధికారంలో ఉన్నా కూడా కీలకంగా జరిగిన ఓ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఓడిపోయింది. మూడింట మూడు స్థానాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజయం సాధించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన మదర్‌ డెయిరీ ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజయం సాధించడం సంచలనం రేపుతోంది. ఎన్నికలకు ముందు రోజే కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Ind vs SL: ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌ ముంగిట భారీ షాక్‌.. బతికి బయటపడ్డ భారత్‌

రంగారెడ్డి నల్గొండ జిల్లాల పాల ఉత్పత్తి దారుల సహకారం సంఘం 3 డైరెక్టర్‌ల కోసం ఎన్నికలు నిర్వహించారు. మదర్‌ డెయిరీలో ఖాళీ అయిన 3 డైరెక్టర్‌ స్థానాలకు హయత్‌నగర్‌లోని ఎస్వీ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో శనివారం ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్‌ జరిగింది. మూడు స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో మూడింటిని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. రచ్చ లక్ష్మినర్సింహా రెడ్డికి 154 ఓట్లు రాగా.. సందిల భాస్కర్ గౌడ్ 240 ఓట్లు పొందగా.. కర్నాటి జయశ్రీకి 176 ఓట్లు వచ్చాయి.

Also Read: Govt Employees: డీఏ, పీఆర్సీ, ఐఆర్‌ కోసం సమ్మె! ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం

అత్యధికంగా ఓట్లు వచ్చిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అభ్యర్థులు విజయం డెయిరీ అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ ఫలితాలతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఖంగుతింది. ఆలేరు ఎమ్మెల్యే అయిలయ్య, డీసీసీ అధ్యక్షులు సంజీవరెడ్డి, మదర్ డైరీ చైర్మన్ మధుసూదన్ రెడ్డి తీరుతోనే అభ్యర్థులు ఓడిపోయారని కాంగ్రెస్‌ ఛైర్మన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు పండుగ బొనాంజా.. 3 శాతం డీఏ పెంచిన ప్రభుత్వం

చిట్యాల మండలం వనిపాకలకి చెందిన కర్నాటి జయశ్రీ జనరల్ మహిళా కోటాలో విజయం సాధించారు. రెండు జనరల్ డైరెక్టర్ స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మోత్కూరు మండలానికి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ రెడ్డి, రాజంపేటకి చెందిన భాస్కర్ గౌడ్ విజయం సాధించారు. పరస్పరం ఎమ్మెల్యేల మధ్య వివాదం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఊహించినట్టుగానే నల్లగొండ-రంగారెడ్డి పాల ఉత్పత్తిదారుల పరస్పర సహాయక సహకార సంఘం మదర్‌ డెయిరీ ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో గులాబీ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే ఫలితం పునరావృతమవుతాయని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mother Dairy Electionsbrs partyMilk ProducersNalgondarangareddy

Trending News