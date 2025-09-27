BRS Party Clean Sweep: అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్ తగిలింది. అధికారంలో ఉన్నా కూడా కీలకంగా జరిగిన ఓ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది. మూడింట మూడు స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన మదర్ డెయిరీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధించడం సంచలనం రేపుతోంది. ఎన్నికలకు ముందు రోజే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే.
రంగారెడ్డి నల్గొండ జిల్లాల పాల ఉత్పత్తి దారుల సహకారం సంఘం 3 డైరెక్టర్ల కోసం ఎన్నికలు నిర్వహించారు. మదర్ డెయిరీలో ఖాళీ అయిన 3 డైరెక్టర్ స్థానాలకు హయత్నగర్లోని ఎస్వీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో శనివారం ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ జరిగింది. మూడు స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో మూడింటిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. రచ్చ లక్ష్మినర్సింహా రెడ్డికి 154 ఓట్లు రాగా.. సందిల భాస్కర్ గౌడ్ 240 ఓట్లు పొందగా.. కర్నాటి జయశ్రీకి 176 ఓట్లు వచ్చాయి.
అత్యధికంగా ఓట్లు వచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులు విజయం డెయిరీ అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ ఫలితాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖంగుతింది. ఆలేరు ఎమ్మెల్యే అయిలయ్య, డీసీసీ అధ్యక్షులు సంజీవరెడ్డి, మదర్ డైరీ చైర్మన్ మధుసూదన్ రెడ్డి తీరుతోనే అభ్యర్థులు ఓడిపోయారని కాంగ్రెస్ ఛైర్మన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిట్యాల మండలం వనిపాకలకి చెందిన కర్నాటి జయశ్రీ జనరల్ మహిళా కోటాలో విజయం సాధించారు. రెండు జనరల్ డైరెక్టర్ స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మోత్కూరు మండలానికి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ రెడ్డి, రాజంపేటకి చెందిన భాస్కర్ గౌడ్ విజయం సాధించారు. పరస్పరం ఎమ్మెల్యేల మధ్య వివాదం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఊహించినట్టుగానే నల్లగొండ-రంగారెడ్డి పాల ఉత్పత్తిదారుల పరస్పర సహాయక సహకార సంఘం మదర్ డెయిరీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో గులాబీ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే ఫలితం పునరావృతమవుతాయని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు.
