Election Commission: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో రెచ్చిపోతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ ఝలక్ ఇచ్చింది. అడ్డగోలు మాటలు.. హామీలను ఇస్తూ యథేచ్చగా ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీపై ప్రధాన ప్రతిపక్షం గులాబీ పార్టీ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుంది. రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహార శైలిపై ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. అతడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోరింది.
Also Read: Gold Investment: గోల్డ్ ధరలు ఢమాల్.. ఈ సమయంలో బంగారం అమ్మాలా? కొత్త బంగారం కొనాలా?
ఎన్నికల చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన రేవంత్ రెడ్డిపై హైదరాబాద్లో ఎన్నికల సంఘానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం ఫిర్యాదు చేసింది. అనంతరం ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. 'ఎన్నికల కోడ్ను రేవంత్ రెడ్డి ఉల్లంఘించారు. సుమోటోగా ఈ కేసును తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరాం' అని తెలిపారు. ఎన్నికల హామీలు గుర్తించినట్లుగా సినీ కార్మికులకు హామీలు ఇచ్చారని.. ఇది చట్టరీత్యా నేరం అని ప్రకటించారు. పెన్ డ్రైవ్లో ఎన్నికల కమిషన్కు అందించినట్లు చెప్పారు.
Also Read: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 8వ వేతన సంఘానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం
'స్టార్ క్యాంపయినర్ రేవంత్ రెడ్డిని తొలగించాలని కోరాం. రాష్ట్ర పోలీసులు వద్దని కేంద్ర పోలీసులు కావాలని అడిగాం. సెంట్రల్ నుంచి ఒక అబ్జర్వర్తో పాటు, కేంద్ర బలగాలను కూడా ఇక్కడ తీసుకురావాలని భద్రతాపరంగా కోరాం' అని మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ వెల్లడించారు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హయాంలో ఉప ఎన్నికలు జరిగితే కేంద్ర బలగాలను తీసుకొచ్చారని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర బలగాలు కావాలని ఎన్నికల కమిషన్ కోరినట్లు తెలిపారు.
Also Read: KTR: నవంబర్ 11న కాంగ్రెస్కు బుద్ధి చెప్పాలి.. మళ్లీ కేసీఆర్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవాలి
ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరగాలని ఎన్నికల కమిషన్ కోరినట్లు మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తెలిపారు. రాష్ట్ర పోలీసుల మీద నమ్మకం లేదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా రాష్ట్ర పోలీసులు పని చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ భయభ్రాంతులకు గురిచేసి బెదిరిస్తున్నారని చెప్పారు. వెంటనే అతడిని అనర్హుడిగా గుర్తించాలని ఎన్నికల కమిషన్ కోరినట్లు గంగుల కమలాకర్ వివరించారు. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో చంపేస్తామని నవీన్ యాదవ్ బెదిరిస్తున్నా.. ఇప్పటివరకు ఎన్నికల కమిషన్, పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఏ పార్టీకి మద్దతు లేకుండా ఎన్నికల కమిషన్ సజావుగా ఎన్నికలు జరగాలని జరిపించాలని కోరినట్లు మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తెలిపారు.
Also Read: Colleges Close: తెలంగాణలో అన్నీ కాలేజ్లు బంద్.. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి