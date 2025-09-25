Revanth Reddy Shock: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి మాజీ ఎమ్మెల్యే సోదరులు

BRS Party Ghar Wapsi: తెలంగాణలో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలమవడం.. ఇచ్చిన హామీలు నెలబెట్టుకోకపోవడంతో క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేక పవనాలు వీస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డిపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతుండగా.. క్షేత్రస్థాయిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలం పెరుగుతోంది. ప్రజలంతా కేసీఆర్ వైపు వెళ్తుండడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పుంజుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే గులాబీ పార్టీ ఘర్ వాపసీ చేపట్టింది. అందులో భాగంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. అతడి చేరికతో గులాబీ పార్టీ ఫుల్ జోష్ వచ్చింది.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నివాసంలో కోనప్ప తన సోదరుడు కృష్ణారావు గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు. సిర్పూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప, జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్మన్ కోనేరు కృష్ణా రావును మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, జగదీశ్ రెడ్డి ఆహ్వానం పలికారు. వారి చేరికను స్వాగతించారు. ఈ సందర్భంగా కోనేరు సోదరులను కేటీఆర్, హరీశ్ రావు అభినందించారు.
కోనప్ప ప్రస్థానం
2014లో బీఎస్పీ నుంచి గెలిచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిక
2018లో రెండోసారి టీఆర్ఎస్ నుంచి గెలుపు
2023లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పోటీచేసి ఓటమి
2023లో బీఎస్పీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయిన తర్వాత లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి చేరారు. అతడి చేరికపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ కోనప్ప బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన కాంగ్రెస్లో చేరిక.
రేవంత్ రెడ్డి విఫలం
అయితే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు కోనేరు కోనప్పకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంతోపాటు పార్టీలో చేరిన తనకు గుర్తింపు దక్కలేదు. తాను చేసిన ప్రతిపాదనలు, డిమాండ్లపై కూడా రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోలేదు. రేవంత్ రెడ్డి అన్నింట్లో విఫలమవడం.. ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతుండడంతో కోనప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇమడలేకపోయారు. పలుమార్లు బహిరంగంగా రేవంత్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతోపాటు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపారు. అయినా కూడా ఎలాంటి చలనం లేకపోవడంతో కోనప్ప తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు.
