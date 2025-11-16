Govt Employees: అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులు భారీ షాక్ ఇస్తున్నారు. సుదీర్ఘకాలంగా పరిష్కారం చూపని సమస్యలు, అపరిష్కృతంగా ఉన్న డిమాండ్లపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు సిద్ధమయ్యారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అన్నీంటికి పరిష్కారం చూపుతామన్న రేవంత్ రెడ్డి దాదాపు రెండేళ్లవుతున్నా ఒక్క సమస్య పరిష్కరించలేదు. ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రేవంత్ రెడ్డి ఒకటే ఒక డీఏ ప్రకటించారు. ఇప్పుడు డీఏలు ఐదు పెండింగ్ ఉండగా.. రానున్న జనవరిలో మరో డీఏ రావాల్సి ఉంది. ఇలా చూస్తే ఇప్పుడు డీఏలు పెండింగ్ ఉంటాయి. ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసి పదవీ విరమణ వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందడం లేదు. దీంతో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. రేపు హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద భారీ నిరసనకు దిగనున్నారు.
Also Read: Safe Investment: ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. డబుల్ ప్రాఫిట్
ఈ మేరకు మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ వాట్సప్ గ్రూపులలో ఇలా ఆహ్వానం పంపించుకుంటున్నారు. 'మన కష్టార్జిత డబ్బు –ఒకొక్కరికీ సుమారు రూ.50 లక్షల పైగా ప్రభుత్వం నుంచి బకాయిలు రావాలి . మన బాధలను ఇంచుమించు రెండేళ్లుగా ప్రభుత్వం పెడచెవిన పెట్టింది' అని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'కోర్టు ఆదేశాలు, కంటెప్ట్ కేసులు, జిల్లా కలెక్టర్లకు అర్జీలు, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీకి వివరించిన బాధలు. ఇవి ఏమీ మనకు పనికిరాలేదు! ఇక చాలు! మన గొంతు గట్టిగా వినిపించాలి!' అని రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు.
Also Read: Love Marriage: ప్రేమ పెళ్లి జరిపించాడని మధ్యవర్తిని చంపిన వధువు కుటుంబీకులు
'17 నవంబర్ 2025లో సోమవారం హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్క్ ధర్నా చౌక్ మహాధర్నాతో మన బకాయిల కోసం మనం చేపట్టే మొట్టమొదటి కార్యక్రమం. ఇది ఘన విజయమైతే రేపు దేశంలోనే ఇది ఒక సంచలనం వార్త అవుతుంది' అని ప్రభుత్వ మాజీ ఉద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు. బకాయిలు రాని ప్రతి పెన్షనర్ తప్పనిసరిగా రేపు హాజరుకావాలని పిలుపునిస్తున్నారు. రండి... ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో ఇటుకగా మారదాం అని తెలిపారు. అందరం ఒక్క తాటిపైకి వచ్చి మన హక్కును (రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్) సాధించుకుందామని ప్రభుత్వ మాజీ ఉద్యోగులు నినదిస్తున్నారు.
ఏం జరిగింది?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ పొంది నెలలకు నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటివరకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రావడం లేదు. ఉద్యోగం నుంచి దిగిపోయిన నాటి నుంచి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కొన్ని కోట్ల రూపాయల బకాయిపడింది. ఇక ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన డీఏలు ఐదు పెండింగ్లో ఉండగా.. పీఆర్సీ దిక్కులేదు. జూలైలో ప్రకటించాల్సిన డీఏ ఇప్పటివరకు లేదు. ఇలా అన్నీ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా రేవంత్ రెడ్డి చర్చలు, కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేసి.. ఇప్పుడు ఎన్నికలతో బిజీగా ఉంటున్నాడు తప్ప తమ సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే రేపు సోమవారం జరగనున్న మహాధర్నాకు పెద్ద ఎత్తున మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హాజరుకానున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి