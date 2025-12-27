Palamuru: సొంత జిల్లా పాలమూరులో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Palamuru Politics: ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గడ్డు పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లా అయినా కూడా పరిస్థితి రోజురోజుకు దయనీయంగా మారుతోంది. తాజాగా జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నవాబుపేట మండలం వెంకటేశ్వర తండాకు చెందిన సుమారు 150 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక నాయకులు, కార్యకర్తలు శుక్రవారం బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. సిద్ధిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లి నివాసంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ గులాబీ కండువాలు కప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. అంతకుముందు గ్రామస్తులందరూ బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ను కలిసి తమ సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించారు.
Also Read: KTR: కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వస్తే రేవంత్ రెడ్డి గుండె ఆగి చస్తాడు: కేటీఆర్
జడ్చర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మా రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు బీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన బాబు నాయక్, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ఉపసర్పంచ్ తావూరియా, ఆరుగురు వార్డు సభ్యులు పార్టీ మారడం విశేషం. వెంకటేశ్వర తండా సర్పంచ్ సేవ్యా నాయక్, కొల్లూరు మాజీ సర్పంచ్ రాజు, నాయకులు చందర్ నాయక్ నేతృత్వంలో రెండు బస్సుల్లో గ్రామస్తులు ఎర్రవల్లి నివాసానికి తరలివచ్చారు.
Also Read: KCR Decision: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటో తెలుసా?
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులమై తాము బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినట్లు నాయకులు తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వంపై నమ్మకంతోనే తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నాయకులు చెప్పారు. స్థానిక నాయకత్వం, కేసీఆర్ విజన్పై గౌరవం ఉండడంతో గులాబీ పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ చేరికతో జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొత్త ఉత్సాహం రాగా.. కాంగ్రెస్ పార్టీతోపాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డికి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
Also Read: GHMC Gift: హైదరాబాద్ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్! ఏమిటో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి