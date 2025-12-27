English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Palamuru: సొంత జిల్లా పాలమూరులో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Big Shock To Revanth Reddy In His Native District Of Mahabubnagar: అధికారంలో ఉన్నా కూడా రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో తక్కువ స్థానాలు గెలుపొందగా.. తాజాగా సొంత జిల్లా మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌ తగిలింది. కేసీఆర్‌ దెబ్బతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బెదిరిపోయింది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 27, 2025, 07:04 AM IST

Palamuru Politics: ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి గడ్డు పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో రేవంత్‌ రెడ్డి సొంత జిల్లా అయినా కూడా పరిస్థితి రోజురోజుకు దయనీయంగా మారుతోంది. తాజాగా జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నవాబుపేట మండలం వెంకటేశ్వర తండాకు చెందిన సుమారు 150 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక నాయకులు, కార్యకర్తలు శుక్రవారం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరారు. సిద్ధిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లి నివాసంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్‌ నాయకులు ఆ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ గులాబీ కండువాలు కప్పి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. అంతకుముందు గ్రామస్తులందరూ బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్‌ను కలిసి తమ సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించారు.

జడ్చర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మా రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు బీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన బాబు నాయక్, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ఉపసర్పంచ్ తావూరియా, ఆరుగురు వార్డు సభ్యులు పార్టీ మారడం విశేషం. వెంకటేశ్వర తండా సర్పంచ్ సేవ్యా నాయక్, కొల్లూరు మాజీ సర్పంచ్ రాజు, నాయకులు చందర్ నాయక్ నేతృత్వంలో రెండు బస్సుల్లో గ్రామస్తులు ఎర్రవల్లి నివాసానికి తరలివచ్చారు.

బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులమై తాము బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరినట్లు నాయకులు తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకత్వంపై నమ్మకంతోనే తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నాయకులు చెప్పారు. స్థానిక నాయకత్వం, కేసీఆర్ విజన్‌పై గౌరవం ఉండడంతో గులాబీ పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ చేరికతో జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో  బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొత్త ఉత్సాహం రాగా.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీతోపాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్‌ రెడ్డికి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

mahabubnagarRevanth ReddyJadcherlabrs partyKTR

