Gautam Yadav: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. గులాబీ గూటికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి తమ్ముడు గౌతమ్‌ యాదవ్‌

Pedda Gautam Yadav: ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. ఇప్పటికే బరిలో నిల్చున్న నవీన్ యాదవ్ గెలుపు అవకాశాలు దూరమయ్యాయని.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేల్లో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థితోపాటు రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్ తగిలింది. నవీన్ యాదవ్ సొంత తమ్ముడు.. పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ తనయుడు గులాబీ కండువా కప్పుకున్నాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ కొడుకు గౌతం యాదవ్ హైదరాబాద్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలో గులాబీ గూటికి చేరారు. కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన కేటీఆర్ గౌతమ్ను అభినందించారు. జూబ్లీహిల్స్లో పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ను గెలుపు కోసం పని చేయాలని గౌతమ్కు కేటీఆర్ సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు తలసాని సాయి యాదవ్, నగేష్ ముదిరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
భారీగా చేరికలు
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జోరుగా ఉంది. చెరిక మహేష్ ఆధ్వర్యంలో షేక్పేట్ డివిజన్ కాంగ్రెస్, బీజేపీల నుంచి నాయకులు, కార్యకర్తలు గులాబీ పార్టీలో చేరారు. వారికి గులాబీ కండువా కప్పి వారిని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్, ఎమ్మెల్యే చింత ప్రభాకర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానం పలికారు. ఈ ఎన్నికల్లో మాగంటి సునీత విజయం కోసం కృషి చేయాలని సూచించారు.
ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా ప్రజలను మోసగించిన రేవంత్ రెడ్డిని.. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడగొట్టాలని పార్టీలో చేరిన వారికి మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్టీలో చేరినవారిలో సమీర్ మిశ్రా, గుర్రం రోహిత్, హేమంత్ కుమార్, తాండ్ర నవీన్, గణేష్, సాయి, మహేష్, మురళి, కేశవ్, భాస్కర్, శ్రీనివాస్, వేణుగోపాల్, నరేష్ తదితరులు ఉన్నారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇబ్రహీం, యువ నాయకులు జై సింహ, నందికంటి శ్రీధర్, ప్రదీప్, పుట్ట విష్ణువర్ధన్, మోయిద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
