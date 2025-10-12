English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

Big Shock To Revanth Reddy Massive Nominations In Jubilee Hills: ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. తమకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై ఆర్ఆర్ఆర్ బాధితులు పెద్ద పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వందకు పైగా నామినేషన్లు దాఖలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 12, 2025, 10:54 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
6
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
Samantha: వెండితెర బంగారు కొండ సమంత.. ఇంత మంచిదాన్ని నాగచైతన్య ఎలా వదులుకున్నాడో..
8
samantha
Samantha: వెండితెర బంగారు కొండ సమంత.. ఇంత మంచిదాన్ని నాగచైతన్య ఎలా వదులుకున్నాడో..
Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

Jubilee Hills By Election: తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు బ్రేక్ పడడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై పడింది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచే అవకాశాలు లేవని స్పష్టమవుతున్న వేళ రేవంత్ రెడ్డికి మరో భారీ షాక్ తగలనున్నట్లు కనిపిస్తోంది. పాలనలో విఫలమవడంతో.. ఇచ్చిన హామీలు కూడా నిలబెట్టుకోవడంతో ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే రేవంత్ రెడ్డిని నమ్మి మోసపోయిన ఆర్ఆర్ఆర్ బాధిత రైతులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక బరిలో నిలిచేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. త్రిబుల్ ఆర్ అలైన్మెంట్ మార్పు పరిహారం విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోకపోవడంపై ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు త్రిబుల్ ఆర్ బాధితులు సిద్ధమయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Telangana Bandh: అక్టోబర్‌ 14న తెలంగాణ బంద్‌..! స్కూల్స్, కాలేజ్‌లకు సెలవు?

రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ప్రాజెక్టు కింద భూములు తీసుకున్న ప్రభుత్వం సరైన పరిహారం ఇవ్వడం లేదని బాధిత రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు రెండేళ్లు అవుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదు. ఇప్పటికే పలు విధాలుగా ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. వివిధ రీతిలో నిరసనను చేస్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోవడంతో ఆర్ఆర్ఆర్ బాధిత రైతులు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఉప ఎన్నికల బరిలో ఎక్కువమంది పోటీలో ఉంటే అందరి దృష్టి ఆ ఎన్నికలపైనే ఉండే అవకాశం ఉంది.

Also Read: BJP Big Shock: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక వేళ బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. కీలక నాయకుడు రాజీనామా

గతంలో ఇదే మునుగోడు నియోజకవర్గం చెందిన ఫ్లోరోసిస్ బాధితులు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నల్గొండ పార్లమెంట్ నుంచి వందల సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంతో పాటు పోటీలో నిలిచి తమ బలాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వరకు వినిపించారు.
మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో సైతం శివన్న గూడెం కిష్టరాయపల్లి ప్రాజెక్టుల బాధితులు కూడా పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమవగా అప్పటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బాధితులతో చర్చలు జరిపి పోటీలో నిలవకుండా చేసింది.
2019 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో నిజామాబాద్ స్థానం నుంచి పసుపు రైతులు వందల సంఖ్యలో నామినేషన్లు వేశారు. ఎంపీగా కవితను ఓడించారు.

పై సంఘటనలను ఉదాహరణగా తీసుకుని త్రిబుల్ ఆర్ బాధితులు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక బరిలో నిలవాలని భావిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా రెండు, మూడు రోజులు

Also Read: BRS Party: బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం మోడీని రాహుల్‌ ఎందుకు కౌగిలించుకోడు?: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

nominationsYadadri Bhuvanagiri districtJubilee HillsRRR VictimsHyderabad

Trending News