English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Congress Big Shock: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కాంగ్రెస్‌కు కీలక నాయకుడు రాజీనామా

Chakradhar Goud Resigned To Congress Party And Sensational Allegations On Revanth Reddy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. రౌడీ రాజ్యం నడుస్తోందని.. బీసీ రిజర్వేషన్లు బూటకమని ప్రకటించి సీనియర్‌ నాయకుడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 10, 2025, 08:10 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
5
Shilpa Shetty
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
Star Actress: మద్యం తాగుతూ పిచ్చిపిచ్చిగా వాగేస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. నన్ను వదలొద్దు అంటూ!
5
Star Actress
Star Actress: మద్యం తాగుతూ పిచ్చిపిచ్చిగా వాగేస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. నన్ను వదలొద్దు అంటూ!
Congress Big Shock: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కాంగ్రెస్‌కు కీలక నాయకుడు రాజీనామా

Siddipet Politics: స్థానిక సంస్థల వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. పార్టీలో చేరికలు జరగాల్సి ఉండగా ఉల్టా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నుంచే నాయకులు వెళ్లిపోతున్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరికలు జరుగుతున్న వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి మరో భారీ షాక్‌ తగిలింది. సిద్దిపేటలో కీలక నాయకుడిగా ఉన్న చక్రధర్‌ గౌడ్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. రాజీనామా చేయడమే కాకుండా సొంత పార్టీపై తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేశారు. ఈ పరిణామం రేవంత్‌ రెడ్డికి తీవ్ర ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: CM Sudden Visit: వర్షాలపై మేల్కొన్న ప్రభుత్వం.. వరద ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి ఆకస్మిక పర్యటన

సిద్దిపేటలోని ఆదివారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో చక్రధర్‌ గౌడ్‌ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. తాను కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేసినట్లు ప్రకటించారు. మైనంపల్లి హనుమంత్‌ రావు సిద్ధిపేటలో దూరి రౌడీ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. 'మైనంపల్లి హనుమంత్‌ రావు హత్య రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మైనంపల్లిపై అధిష్టానం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకుంటే మెదక్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుంది' అని చక్రధర్‌ గౌడ్‌ వెల్లడించారు.

Also Read: Hyderabad Rains Live Updates: హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ భారీ వర్షం.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?

రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఒక్కస్థానం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలువదని చక్రధర్‌ గౌడ్‌ జోష్యం చెప్పారు. రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో, రౌడీ రాజ్యంలో తాను ఉండలేనని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో బహుజనులకు ఏం న్యాయం జరగదని తెలిపారు. 42 శాతం రిజర్వేషన్ అనేది బూటకమని చెప్పారు. పదవుల కోసం పెదవులు మూయాల్సిన అవసరం తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Honey Trap: 1, 2 కాదు ముగ్గురితో 80 ఏళ్ల తాత సరసాలు.. తీరా రూ.9 కోట్లు స్వాహా

'గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీతో నాకు కేవలం రాజకీయ ఒత్తిడి మాత్రమే ఉండేది. కానీ నేడు సొంత పార్టీ నాయకులే కొందరు కోవర్టులుగా మారి నాపై బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు' కాంగ్రెస్ నాయకులపై చక్రధర్ గౌడ్ మండిపడ్డారు. ఇలాంటి కోవర్టుల మధ్య కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేది లేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని కొంత మంది సొంత పార్టీ నాయకులే పూర్తిగా భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని చక్రధర్‌ గౌడ్‌ ఆరోపించారు.

'సిద్దిపేటకు మైనంపల్లి హనుమంత రావుకి ఏం సంబంధం' అని చక్రధర్‌ గౌడ్‌ సూటిగా ప్రశ్నించారు. సిద్దిపేటకు వచ్చి భూదందాలు అక్రమాలు చేస్తున్నాడని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాకముందు నాయకులందరూ సంతోషంగా ఉండేవారని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా భూస్థాపితం కాబోతుందని చక్రధర్ గౌడ్ వెల్లడించారు. మైనంపల్లి సిద్దిపేట జిల్లాలో ఎన్ని సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీలను గెలిపిస్తారో చెప్పాలని చక్రధర్ గౌడ్ సవాల్ చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

SiddipetChakradhar GoudCongress PartyMynampally Hanmantha RaoHarish Rao

Trending News