Siddipet Politics: స్థానిక సంస్థల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. పార్టీలో చేరికలు జరగాల్సి ఉండగా ఉల్టా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే నాయకులు వెళ్లిపోతున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరికలు జరుగుతున్న వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరో భారీ షాక్ తగిలింది. సిద్దిపేటలో కీలక నాయకుడిగా ఉన్న చక్రధర్ గౌడ్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. రాజీనామా చేయడమే కాకుండా సొంత పార్టీపై తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేశారు. ఈ పరిణామం రేవంత్ రెడ్డికి తీవ్ర ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సిద్దిపేటలోని ఆదివారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో చక్రధర్ గౌడ్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. తాను కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసినట్లు ప్రకటించారు. మైనంపల్లి హనుమంత్ రావు సిద్ధిపేటలో దూరి రౌడీ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. 'మైనంపల్లి హనుమంత్ రావు హత్య రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మైనంపల్లిపై అధిష్టానం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకుంటే మెదక్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుంది' అని చక్రధర్ గౌడ్ వెల్లడించారు.
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఒక్కస్థానం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలువదని చక్రధర్ గౌడ్ జోష్యం చెప్పారు. రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో, రౌడీ రాజ్యంలో తాను ఉండలేనని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో బహుజనులకు ఏం న్యాయం జరగదని తెలిపారు. 42 శాతం రిజర్వేషన్ అనేది బూటకమని చెప్పారు. పదవుల కోసం పెదవులు మూయాల్సిన అవసరం తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు.
'గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీతో నాకు కేవలం రాజకీయ ఒత్తిడి మాత్రమే ఉండేది. కానీ నేడు సొంత పార్టీ నాయకులే కొందరు కోవర్టులుగా మారి నాపై బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు' కాంగ్రెస్ నాయకులపై చక్రధర్ గౌడ్ మండిపడ్డారు. ఇలాంటి కోవర్టుల మధ్య కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేది లేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని కొంత మంది సొంత పార్టీ నాయకులే పూర్తిగా భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని చక్రధర్ గౌడ్ ఆరోపించారు.
'సిద్దిపేటకు మైనంపల్లి హనుమంత రావుకి ఏం సంబంధం' అని చక్రధర్ గౌడ్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. సిద్దిపేటకు వచ్చి భూదందాలు అక్రమాలు చేస్తున్నాడని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాకముందు నాయకులందరూ సంతోషంగా ఉండేవారని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా భూస్థాపితం కాబోతుందని చక్రధర్ గౌడ్ వెల్లడించారు. మైనంపల్లి సిద్దిపేట జిల్లాలో ఎన్ని సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీలను గెలిపిస్తారో చెప్పాలని చక్రధర్ గౌడ్ సవాల్ చేశారు.
