Telangana DA: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. ఇక డీఏ ప్రకటన లేనట్టే?

Govt Employees DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డీఏ పెంపుతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆనందంలో మునిగారు. అనంతరం దేశంలోని దాదాపు పది రాష్ట్రాలు కరువు భత్యం ప్రకటించాయి. ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బిహార్, రాజస్థాన్, చత్తీస్గడ్, ఉత్తరాఖండ్ తదితర రాష్ట్రాలు తమ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంచాయి. కానీ ఏపీతోపాటు తెలంగాణ డీఏ పెంపుపై అస్సలు దృష్టి సారించలేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం అదొకటి ఉందనే విషయాన్ని కూడా మరచిపోయినట్టు కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే గురువారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఒక్క అంశం కూడా చర్చించలేదు.
తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి చర్చ ఉంటుందని భావించారు. ఏడాదికి రెండు సార్లు డీఏ పెంచాల్సి ఉండగా.. వాటిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించలేదు. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు దేశంలోనే అత్యధికంగా ఐదు డీఏలు ఇవ్వాల్సి ఉంది. తాజాగా జూలై నెల కలిపితే మొత్తం ఆరు డీఏలు ఉద్యోగులకు ప్రకటించాలి. దసరా సందర్భంగా ఉద్యోగులకు డీఏ ఇస్తారని చర్చ జరగ్గా అలాంటి ప్రకటన ఏమీ రాలేదు. ఇప్పుడు దీపావళి పండుగ వస్తుండగా ఇప్పుడు కూడా డీఏ ఊసే లేదు.
దీపావళి ముందు సమావేశమైన మంత్రివర్గం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని ఆశించారు. డీఏ పెంపు, పీఆర్సీ ప్రకటన, భారీగా బిల్లుల బకాయిలు వంటి ప్రధాన డిమాండ్లు ఉన్నాయి. వీటిపై ఇప్పటికే ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. వాటిని నెరవేరుస్తామని ప్రకటించిన ప్రభుత్వం కమిటీలు, చర్చల పేరుతో కాలయాపన చేసింది. గతంలో ఒక డీఏ మాత్రమే ప్రకటించగా.. ఇప్పటివరకు ఐదు డీఏలు పేరుకుపోయాయి. ఎన్నికల ముందు రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యోగ వర్గాలకు భారీ హామీలు ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చి 22 నెలలు దాటుతున్నా ఒక్కటంటే ఒక్క హామీ నెరవేర్చకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో రగిలిపోతున్నారు. చివరికీ ఒకటో తేదీన జీతాలు చెల్లిస్తామని చెప్పినా మాట కూడా అమలు కావడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీపావళికి కూడా డీఏ ప్రకటించకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రేవంత్ రెడ్డితో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.
