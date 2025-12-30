English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Naa anveshana controversy: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ మరో భారీ షాక్.. ఇది కదా అసలైన దెబ్బ అంటున్న హిందూ సంఘాలు..

Naa anveshana controversy: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ మరో భారీ షాక్.. ఇది కదా అసలైన దెబ్బ అంటున్న హిందూ సంఘాలు..

Naa anveshana controversy on garikapati and lord seethamma: గరిక పాటి, సీతమ్మ తల్లిపై నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం పెనువివాదంను రాజేశాయి. దీనిపై హిందూ సంఘాలు చాలా సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యాయి. వెంటనే  ఆ నీచుడ్ని భారత్ కు రప్పించాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 30, 2025, 03:34 PM IST
  • గరికపాటిపై నోటిదూల..
  • భారీగా నిరసన తెలియజేస్తున్న నెటిజన్లు..

Naa anveshana controversy: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ మరో భారీ షాక్.. ఇది కదా అసలైన దెబ్బ అంటున్న హిందూ సంఘాలు..

naa Anveshana over controversy comments on Garikapati and seethamma: ప్రపంచ యాత్రికుడు నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ సీతమ్మ తల్లి, గరికపాటిపై  చేసిన కామెంట్స్ పై పెనుదుమారంగా మారాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై  హిందూ సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి. శివాజీ ఇటీవల హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ పై చేసిన కామెంట్స్ రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఆయన మహిళ కమిషన్ ముందు హజరై సారీ కూడా చెప్పారు.  కొంత మంది సెలబ్రీటీలు దీనిపై శివాజీకీ కౌంటర్ లు కూడా ఇచ్చారు. ఈ వివాదంలో అనూహ్యంగా నా అన్వేషణ ఎంట్రీ ఇచ్చి శివాజీపై నోరుపారేసుకున్నారు.

హీరోయిన్లు పద్దతిగా దుస్తులు వేసుకుంటే.. ఎవరు చూస్తారని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. అంతే కాకుండా ప్రవచన కర్త గరికపాటి, సీతమ్మ తల్లిపై కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడాడు. సీతమ్మను, ద్రౌపదిని పట్ల జుగుప్సాకరంగా మాట్లాడాడు. దీనిపై సోషల్ మీడియా వేదికగా హిందు సంఘాలన్ని భగ్గుమంటున్నాయి. అంతే కాకుండా..  ఆయనపై కేసు నమోదు చేసి భారత్ కు రప్పించి కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో భారీగా నెటిజన్లు  నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ ను అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే 3 లక్షల మంది అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేశారు. అంతే కాకుండా మరింత మంది దీనిపై అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

మరోవైపు దీనిపై ఇప్పటికే నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ సారీ కూడా చెప్పారు. కానీ  ఆ సారీలో ఏ మాత్రం పశ్చాత్తాపం ఎక్కడ కూడా కన్పించలేదు.  రివర్స్ లో తన సారీని యాక్సెప్ట్ చేయకుంటే.. నూతన ఏడాది చెడుగా జరుగుతుందని కూడా మరల నోటి కొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు.

దీంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా దీనిపై మరింత దుమారం రాజుకుంది. యూట్యూబర్ నా అన్వేషణను అస్సలు వదిలేది లేదని లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసి మరీ అతడ్ని రప్పించాలని  మరికొంత మంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని కూడా హిందూ సంఘాలు యూట్యూబర్ నా అన్వేషణ కేటుగాడికి వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు.

 

