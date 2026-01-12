Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై భారీ షాక్‌.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ నుంచి ఆటోమేటిక్‌ పేమెంట్

Traffic Challan Auto Debit: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లు పేరుకుపోతుండడంతో ఇకపై వాటి పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. పెండింగ్ చలాన్లు ఇక ఉండకూడదని.. వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలోనే బ్యాంకు అకౌంట్కు లింక్ చేయాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు. చలాన్ పడితే ఆటోమేటిక్గా వాహన యజమాని బ్యాంకు ఖాతా నుంచి చెల్లింపులు జరగాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. ఈ ప్రకటన వైరల్గా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లో జరిగిన అరైవ్ అలైవ్ రోడ్డు భద్రత అవగాహన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి చలాన్ల చెల్లింపులు ఆటోమేటిక్గా వాహనదారుడి బ్యాంకు ఖాతా నుంచి చెల్లింపులు అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ ఆరో వేలుగా తయారైంది.. ఈ విధానాన్ని మార్చాలీ . సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉపయోగించుకుని ట్రాఫిక్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవాలి' అని సూచించారు. సైబర్ క్రైమ్, డ్రగ్స్, హత్యల కంటే ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలు అతి పెద్ద సమస్యగా మారాయని చెప్పారు. సిగ్నల్, ట్రాఫిక్ వ్యవస్థపై అవగాహన కల్పించి ట్రాఫిక్ పోలీస్ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తుచేశారు.
ట్రాఫిక్ నియంత్రణను టాప్ ప్రయారిటీగా తీసుకుని బలోపేతం చేస్తామని తెలంగాణ సీఎం చెప్పారు. 'దేశంలో ప్రతీ నిమిషానికి ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరుగుతోంది. విద్యార్థి దశలోనే రోడ్డు ప్రమాదాలపై అవగాహన కల్పించాలి. సమాజంలో నేరాల విషయంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా పోలీస్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకుంటున్నాం. ఆధునిక సమాజంలో సైబర్ క్రైమ్ పెరిగిపోయింది. అందుకే సైబర్ క్రైమ్ నియంత్రణకు ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం' అని సీఎం వివరించారు.
'డ్రగ్స్ మహమ్మారి ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించి ఈగల్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. డ్రగ్స్, గంజాయిని నియంత్రణలో తెలంగాణ పోలీసులకు గుర్తింపు దక్కింది. చెరువులు, కుంటలు, నాలాల పరిరక్షణకు హైడ్రా ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. చెరువులను పునరుద్ధరించుకుని పతంగుల పండుగ జరుపుకుంటున్నాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను తీవ్రమైన సమస్యగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిగణిస్తోందని పేర్కొన్నారు. యుద్ధంలో సైనికుల కంటే ఎక్కువగా రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రముఖులు కూడా బిడ్డలను కోల్పోయి దుఃఖంలో మునిగిపోతున్నారు' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
