BRS Party Post: గులాబీ పార్టీలో ఆ పదవి కలిసి రాదా? పోస్టుపై నాయకుల్లో ఆందోళన

BRS Party General Secretary: బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓ పదవి పెద్దగా కలిసిరావడం లేదా..! గతంలో ఆ పదవి చేపట్టిన ఓ సీనియర్ నేత పోస్టింగ్ తీసుకున్నాక.. స్క్రీన్ మీద కనిపించకుండా పోయారా..! చివరకు ఆయన కారు దిగి వేరే పార్టీలోకి వెళ్లిపోయారు..! ప్రస్తుతం ఆ పోస్టు ఖాళీగా ఉండటంతో ఆ పదవి కలిసి రావడం లేదని బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ డిసైడ్ అయ్యిందా..! దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 

Written by - G Shekhar | Last Updated : Apr 30, 2026, 02:18 PM IST

Trending Photos

BRS Party: తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కొత్త జోష్ వచ్చింది. చాలా రోజులు తర్వాత.. గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ జనంలోకి వచ్చారు. మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి.. కారు పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా.. జగిత్యాలలో జరిగిన ఓ భారీ బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ పాల్గొన్నారు.. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి జీవన్ రెడ్డిని సాదరంగా ఆహ్వానించిన కేసీఆర్.. ఆయన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవిని అప్పగించారు. అంతేకాదు.. ఉత్తర తెలంగాణలో పార్టీ బాధ్యతలు చూడాలని కోరారు.. మొదట్లో జీవన్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ జనరల్ సెకట్రరీ వస్తుందని ప్రచారం సాగింది.

ఈ పదవికి ఆయన కూడా ఓకే అన్నారని అనుచరులు చెప్పారు. కానీ కేసీఆర్ మాత్రం.. జీవన్ రెడ్డికి జనరల్ సెక్రటరీ బాధ్యతలు అప్పగించడంతో.. నేతలంతా షాక్ అయ్యారు. అయితే జీవన్ రెడ్డికి సెక్రటరీ జనరల్ పదవి ఇస్తే.. సెంటిమెంట్‌గా కలిసి రాదనీ.. గతంలో ఈ పదవి చేపట్టిన కే. కేశవరావు విషయంలో ఇదే నిజమైందట. అందుకే జీవన్ రెడ్డికి సెక్రటరీ జనరల్ కాకుండా.. జనరల్ సెక్రటరీ పోస్టును కట్టబెట్టారని ప్రచారం సాగుతోంది.

వాస్తవానికి తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే.. కాంగ్రెస్ నేత కే. కేశవరావు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. అప్పట్లో సీనియర్ నేతగా ఉన్న కేశవరావుకు ఏ పోస్టు ఇవ్వాలో అర్థం కాక.. గులాబీ బాస్ తర్జనభర్జనలు పడ్డారు. చివరకు కేకే కోసం కొత్తగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్ అంటూ.. ఓ పోస్టును క్రియేట్ చేసి పదవిని అప్పగించారు. ఆ తర్వాత మాజీ మంత్రి డీ. శ్రీనివాస్ కూడా బీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఆయనకు పదవి విషయంలో పరేషన్ అయ్యారు. చివరకు డీఎస్ ను రాజ్యసభకు పంపడంతో కేసీఆర్ కాస్తా రిలాక్స్ అయ్యారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఓ వెలుగు వెలిగిన నేతలంతా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన సమయంలో కేసీఆర్ పోస్టింగ్ ఇవ్వడం పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.

తంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వలస వచ్చిన నేతలంతా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎక్కువకాలం ఇమడలేక పోయారు. అందుకే డీఎస్ కొన్నేళ్లకే తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి రావడంతో.. కేకే కూడా పార్టీ మారారు.. దాంతో కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరు నేతలు.. తిరిగి ఆ పార్టీలోకే వెళ్లిపోయారు. అయితే పార్టీలో సెక్రటరీ జనరల్ పోస్టు కట్టబెట్టినా.. కేకే పార్టీ మారడంతో.. కేసీఆర్ బాగా హర్ట్ అయ్యారట. అందుకే జీవన్ రెడ్డికి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పోస్టింగ్ ఇచ్చారని ప్రచారం సాగుతోంది. 

ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో తిరిగి పవర్ లోకి రావాలని లెక్కలు వేసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో మెజారిటీ సీట్లు దక్కించుకుంటే.. పవర్ ఖాయమని కేసీఆర్ భావిస్తున్నారట. ప్రస్తుతం ఉత్తర తెలంగాణ బీఆర్ఎస్‌కు బలమైన రెడ్డి సామజికవర్గం నేత లేరు. హుజురాబాద్‌లో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఉన్నప్పటికీ ఆయన చాలా జూనియర్. అందుకే మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి సేవలను వాడుకోవాలని కేసీఆర్ భావిస్తున్నారట. జీవన్ రెడ్డి లాంటి నేతను ముందుపెట్టి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తీరును ఎండగడితే.. మరింత కలిసి వస్తుందని అనుకుంటున్నారట. అందుకే జగిత్యాల సభలో జీవన్ రెడ్డిని ఆకాశానికి ఎత్తేశారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీలో 40 ఏళ్లుగా సేవచేసిన జీవన్ రెడ్డికి రేవంత్ రెడ్డి అన్యాయం చేశారని మండిపడ్డారు. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆయనకు తగిన గౌరవం ఇస్తామని ప్రకటించారు. అందుకే ఆయనకు సెక్రటరీ జనరల్ పదవి కాకుండా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా తక్షణమే నియమిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అయితే సెక్రటరీ జనరల్ పోస్టు.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పెద్దగా కలిసి రాలేదని.. అందుకే.. జీవన్ రెడ్డికి ఆ పోస్టు ఇచ్చేందుకు కేసీఆర్ కూడా పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

అయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చాలామంది ప్రధాన కార్యదర్శులు ఉన్నారు. ఇటీవల పార్టీలో చేరిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కు కూడా ప్రధాన కార్యదర్శే.. అంతేకాదు.. జిల్లాకో నేత ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు పార్టీ మారిన జీవన్ రెడ్డికి కూడా జనరల్ సెక్రటరీ పోస్టు కేటాయించారు. అయితే సెక్రటరీ జనరల్ పోస్టు తమకు పెద్దగా కలిసి రాలేదని.. అందుకే జీవన్ రెడ్డికి జనరల్ సెక్రటరీ పోస్టు ఇచ్చారని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు..మొత్తం మీద నాలుగుదశాబ్ధాల అనుబంధాన్ని తెంచుకుని.. కారు పార్టీలో చేరిన జీవన్ రెడ్డికి భవిష్యత్తులో మంచి పదవి ఉంటుందని కేసీఆర్ ప్రకటించారు. దాంతో 2029 లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే.. మంత్రి పదవి ఖాయమని అనుచరులు తెగ ప్రచారం చేస్తున్నారు.

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

