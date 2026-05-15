/Bandi Sanjay Mother: పోక్సో కేసులో కీలక మలుపు.. బండి సంజయ్‌ తల్లికి తీవ్ర అస్వస్థత

Bandi Sanjay Mother Heart Attack: మైనర్పై అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితుడు బండి భగీరథ్ కుటుంబంలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తల్లి గుండెపోటుకు గురయ్యారు. పోక్సో కేసుపై విచారణ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఆమె తీవ్ర మనోవేదనకు గురయి ఆస్పత్రి పాలయ్యారని తెలుస్తోంది. నిందితుడు బండి భగీరథ్ నాన్నమ్మ అస్వస్థతకు గురవడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యింది. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే బండి సంజయ్ ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు.
కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తల్లి శకుంతలకు గుండెపోటుకు గురయ్యారు. దీంతో బండి సంజయ్ కుటుంబసభ్యులు హుటాహుటిన హైదరాబాద్కు తరలించారు. గచ్చిబౌలిలోని మెడికవర్ ఆసుపత్రిలో శంకుతల చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆమెకు గుండెకు స్టంట్ వేసి వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెంటనే మెడికవర్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. తన తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కేంద్ర మంత్రి ఆరా తీశారు.