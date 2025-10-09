Telangana High Court: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతున్న ఈ అంశంలో హైకోర్టు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. జీఓ 9పై మధ్యంతర స్టే విధిస్తూనే.. విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది. ఈ పరిణామం చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగి ఈ రోజు తీర్పు వస్తుందని భావించగా న్యాయస్థానం వాయిదా వేయడం అందరినీ విస్తుగొలిపింది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు కల్పించే జీవో 9పై హైకోర్టు మధ్యంతర స్టే ఇచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కౌంటర్ దాఖలుకు నాలుగు వారాల గడువు ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ కౌంటర్పై పిటిషనర్ కౌంటర్ వేయడానికి రెండు వారాల గడువు ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయంతో తెలంగాణలో వెలువడిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై గందరగోళం ఏర్పడింది. స్థానిక ఎన్నికలు ఉంటాయా? లేదా? లేకుంటే పాత రిజర్వేషన్ల ప్రకారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉంటాయా? అనేది సందిగ్ధం నెలకొంది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలవగా.. వాటిపై బుధవారం హైకోర్టు సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టింది. నేటికి వాయిదా పడగా మధ్యాహ్నం విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు అందరి వాదనలు విన్న ధర్మాసనం విచారణను వాయిదా వేసింది. అంతేకాకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తున్న జీవో 9పై హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. హైకోర్టు నిర్ణయంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా పడినట్టే.
నిన్న జరిగిన విచారణలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రిజర్వేషన్లపై ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటని ప్రశ్నించారు. రిజర్వేషన్ల అంశంపై 23 ఇంప్లీడ్ పిటిషన్లు దాఖలు కాగా వాటన్నింటినీ ఒకేసారి వింటామని హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్ తెలిపింది. తదనుగుణంగా హైకోర్టులో తీవ్ర వాదోపవాదనలు జరిగాయి. ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వి బలంగా వాదనలు వినిపించినా నిరాశే ఎదురైంది. ఇటు ఏజీ సుదర్శన్ రెడ్డి వాదనలు కూడా తీసిపోయాయి. అయితే బీసీ రిజర్వేషన్లపై అనుకూలంగా నిర్ణయం రాకపోవడంతో హైకోర్టు ముందు బీసీ సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయి.
