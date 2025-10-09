English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌! జీఓ 9పై హైకోర్టు స్టే.. విచారణ 4 వారాలు వాయిదా

BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌! జీఓ 9పై హైకోర్టు స్టే.. విచారణ 4 వారాలు వాయిదా

Big Shock To Revanth Reddy High Court Stay On GO 9: తెలంగాణలో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంలో అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఈ రోజు తీర్పు వస్తుందని భావించగా.. అనూహ్యంగా కోర్టు విచారణ వాయిదా వేసింది. జీఓ 9పై స్టే విధించడం గమనార్హం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 9, 2025, 04:19 PM IST

BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌! జీఓ 9పై హైకోర్టు స్టే.. విచారణ 4 వారాలు వాయిదా

Telangana High Court: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతున్న ఈ అంశంలో హైకోర్టు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. జీఓ 9పై మధ్యంతర స్టే విధిస్తూనే.. విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది. ఈ పరిణామం చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగి ఈ రోజు తీర్పు వస్తుందని భావించగా న్యాయస్థానం వాయిదా వేయడం అందరినీ విస్తుగొలిపింది.

Also Read: Ashok Sir: గ్రూపు 1 ఉద్యోగాల్లో 200 పోస్టులు రేవంత్‌ రెడ్డి అమ్ముకున్నాడు: అశోక్‌ సార్‌

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు కల్పించే జీవో 9పై హైకోర్టు మధ్యంతర స్టే ఇచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కౌంటర్ దాఖలుకు నాలుగు వారాల గడువు ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ కౌంటర్‌పై పిటిషనర్ కౌంటర్ వేయడానికి రెండు వారాల గడువు ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయంతో తెలంగాణలో వెలువడిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై గందరగోళం ఏర్పడింది. స్థానిక ఎన్నికలు ఉంటాయా? లేదా? లేకుంటే పాత రిజర్వేషన్ల ప్రకారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉంటాయా? అనేది సందిగ్ధం నెలకొంది.

Also Read: Harish Rao: ప్రజాస్వామ్య పాలన అని రేవంత్‌ రెడ్డి రాక్షస పాలన చేస్తుండు: హరీశ్‌ రావు

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలవగా.. వాటిపై బుధవారం హైకోర్టు సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టింది. నేటికి వాయిదా పడగా మధ్యాహ్నం విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు అందరి వాదనలు విన్న ధర్మాసనం విచారణను వాయిదా వేసింది. అంతేకాకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తున్న జీవో 9పై హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. హైకోర్టు నిర్ణయంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా పడినట్టే.

Also Read: Police House Arrest: కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు పోలీస్ హౌస్‌ అరెస్ట్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

నిన్న జరిగిన విచారణలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రిజర్వేషన్లపై ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటని ప్రశ్నించారు. రిజర్వేషన్ల అంశంపై 23 ఇంప్లీడ్‌ పిటిషన్‌లు దాఖలు కాగా వాటన్నింటినీ ఒకేసారి వింటామని హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ బెంచ్‌ తెలిపింది. తదనుగుణంగా హైకోర్టులో తీవ్ర వాదోపవాదనలు జరిగాయి. ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వి బలంగా వాదనలు వినిపించినా నిరాశే ఎదురైంది. ఇటు ఏజీ సుదర్శన్‌ రెడ్డి వాదనలు కూడా తీసిపోయాయి. అయితే బీసీ రిజర్వేషన్లపై అనుకూలంగా నిర్ణయం రాకపోవడంతో హైకోర్టు ముందు బీసీ సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BC ReservationTelangana High courtGO 9local body ElectionsHyderabad

