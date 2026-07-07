Harpic Murder Case Phone Call: వివాహేతర సంబంధం ఏర్పరచుకున్న భార్య తాను ప్రేమించి పెళ్లాడిన భర్తను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసిన సంఘటన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన భర్తను మూడు రోజులకే భర్త దారుణ హత్యకు పాల్పడింది. పథకం ప్రకారం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొని పదేళ్లు కాపురం చేసిన భర్తను ప్రియుడితోపాటు మరో యువకుడి సహాయంతో నాటకీయ పరిణామాల మధ్య ఆమె హత్య చేసింది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేందుకు ప్రణాళిక రచించిన భార్య భర్తకు డాబాపైన పీకలదాకా మద్యం తాగించి అనంతరం భవనంపై నుంచి తోసేసింది. అప్పటికి భర్త చనిపోక ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుండడంతో సెలైన్లో హార్పిక్ ఎక్కించి హత్యకు పాల్పడడం యావత్ సమాజాన్ని విస్తుగొలిపింది. తెలంగాణలోని నిజామాబాద్లో జరిగిన ఈ సంఘటనలో భార్య ఆడియో కాల్ వైరల్గా మారింది.
ఫోన్ కాల్ ఆడియో
నిజామాబాద్ జిల్లా మోపాల్ మండలం న్యాల్కల్ గ్రామంలో జరిగిన ప్రశాంత్ హత్య కేసులో ఫోన్ కాల్ ఆడియో సంభాషణ బయటకు వచ్చింది. మృతుడి భార్య సంధ్యకు హత్యకు సహకరించి మద్యం తాగించిన వెంకట సాయి అలియాస్ బంటికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ వైరలైంది. బంటి సంధ్య మధ్య సంభాషణ ఇలా జరిగింది.
సంధ్య: హలో.. అరేయ్ ఎట్ల ఒర్లుతుంది వాడేనా ఒర్లేది.
బంటి: కాదు.
సంధ్య: తాగి ఏది ఏమైనా కానీ తాగి డిచ్చ కావాలి
బంటి: కాదు.. వేరోడు. ఆయన నాతో మంచిగానే ఉన్నాడు.
సంధ్య: కాదు రా. అరేయ్ ఏం చేత్తవో నాకు తెల్వదు మొత్తానికి డిచ్చ తాగి పండాలి
సంధ్య: 'అరె బంటి ఎలాగైనా మందు తాగిస్తూనే ఉండురా. అరె వాడు కిందికి వస్తే నాకు బాధ రా. నమ్మినారా నిన్ను. నీదే రా బాధ్యత. మందు తాగించడం సగం వరకు రాగానే మళ్లీ తెప్పించి తాగించురా బంటి: సరే
సంధ్య: డిచ్చ తాగి పండాలి. కిందకు దిగొద్దు.
బంటి: ససరే.. నాకు తాగిపిత్తుండు
సంధ్య: వాడు కిందకు దిగొద్దు. వాడికే తాగిపియి.
బంటి: నీయమ్మ నేను కూడా పండాల్న ఏంది ఈడ్నే. వాడితో పాటు నేను పడుకోవాలా? నా చావుకు వచ్చింది సంధ్య
సంధ్య: ఏమైనా చేయి రా కిందకు రానివ్వకు. అన్నే పండనియ్యి. అబ్బా ప్లీజ్ రా. నీకు దండం పెడతా.. కాళ్లు మొక్కుతారా
జరిగింది ఇదే..
నిజామాబాద్ జిల్లా మోపాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని న్యాల్కల్ గ్రామానికి చెందిన దాయిని ప్రశాంత్ దుబాయ్లో పనిచేసేవాడు. పదేళ్ల కింద సంధ్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోగా వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు కలిగారు. జూన్ 27వ తేదీన గల్ఫ్ నుంచి ప్రశాంత్ స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. ఇంద్రాపూర్కు చెందిన అనిల్తో సంధ్యకు అక్రమ సంబంధం ఏర్పడింది. తమ బంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించి అతడి హత్యకు భార్య పథకం రచించింది. సంధ్య, అనిల్ కలిసి అదే గ్రామానికి చెందిన బంటి అనే యువకుడి సహకారంతో కుట్ర పన్నారు.
ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బీ, ప్లాన్ త్రీ
పథకం ప్రకారం 29వ తేదీన బంటి ప్రశాంత్ ఇంటికి వెళ్లి డాబాపైన అతడితో మద్యం తాగాడు. స్థాయికి మించి ప్రశాంత్కు బంటి మద్యం తాగించాడు. తర్వాత అతడిని డాబాపై నుంచి అతడి భార్య సంధ్యతో కలిసి కిందకు నెట్టి వేశారు. కిందపడిన ప్రశాంత్ తీవ్ర గాయాలవడంతో ఓ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. భర్త తిరిగి బతికితే తమకు కష్టం.. తామే చంపేశామని చెబుతారని భయపడిన సంధ్య, బంటి, ప్రియుడు అనిల్ ముగ్గురు కలిసి సంధ్య మరో పథకం రచించింది. ముందుగా దాచిపెట్టుకున్న మత్తు ఇంజెక్షన్లు, మత్తు మాత్రలతో తయారుచేసిన ఇంజక్షన్, టాయిలెట్ క్లీనర్ (హార్పిక్)ను ప్రశాంత్ చేతికి ఎక్కించారు. ఆ తర్వాత మంచంపై నుంచి కిందకు తోసివేయడంతో అతడు మరణించాడు. మృతుడి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్ఐ సుస్మిత విచారణ చేసి తమదైన శైలిలో విచారణ చేయడంతో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.