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హర్పిక్‌తో భర్త హత్య.. బంటితో కలిసి భార్య సంధ్య పన్నిన కుట్ర ఫోన్‌కాల్‌ లీక్‌

Harpic Murder Case Wife Phone Call Leaked In Nizamabad: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర సంచనం రేపిన హార్పిక్‌ ఎక్కించి భర్తను హత్య చేసిన సంఘటనలో మరో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌ చోటుచేసుకుంది. భర్త హత్యకు ప్రణాళిక రచించిన భార్య అతడిని తాగించమని తన ప్రియుడిపై ఒత్తిడి చేసిన ఫోన్‌ కాల్‌ వైరల్‌గా మారింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 07, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:27 PM IST
హర్పిక్‌తో భర్త హత్య.. బంటితో కలిసి భార్య సంధ్య పన్నిన కుట్ర ఫోన్‌కాల్‌ లీక్‌
Image Credit: Nizambad Murder CaseSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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హర్పిక్‌తో భర్త హత్య.. బంటితో కలిసి భార్య సంధ్య పన్నిన కుట్ర ఫోన్‌కాల్‌ లీక్‌
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