  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KT Rama Rao: తెలంగాణలో సంచలన పరిణామం.. కేటీఆర్‌కు సిట్‌ నోటీసులు

KT Rama Rao: తెలంగాణలో సంచలన పరిణామం.. కేటీఆర్‌కు సిట్‌ నోటీసులు

Big Twist In Phone Tapping Case KTR Received To SIT Notice: తెలంగాణలో వరుస కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌కు సిట్‌ విచారణకు పిలవగా.. తాజాగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌కు సిట్‌ నోటీసులు జారీ చేయడం తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:45 PM IST

KT Rama Rao: తెలంగాణలో సంచలన పరిణామం.. కేటీఆర్‌కు సిట్‌ నోటీసులు

KTR SIT Notice: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్న వేళ తాజాగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ఇప్పటికే నోటీసులు అందించి విచారణ ఎదుర్కొన్న మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తర్వాత కేటీఆర్‌కు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో విచారణకు హాజరుకావాలని కేటీఆర్‌కు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్‌) ననోటీసులు అందించింది. రేపు విచారణకు రావాలని కేటీఆర్‌కు నోటీసు ఇచ్చింది. ఈ పరిణామంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి.

Also Read: RMZ Group: ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఆర్‌ఎంజెడ్‌ గ్రూప్‌ భారీ ఒప్పందం.. రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి

ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ కేసులో భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు రావాలని నోటీసులో కేటీఆర్‌కు సిట్‌ పేర్కొంది. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావును సిట్‌ మంగళవారం విచారణ చేసిన విషయం తెలిసిందే. సుమారు ఏడున్నర గంటలపాటు హరీశ్ రావును సుదీర్ఘంగా విచారణ చేసింది.

Also Read: YS Jagan: ఇక వైసీపీ కార్యకర్తలతో ఉంటా.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలతో కలిసిపోతా: వైఎస్‌ జగన్‌

ఈ కేసు దర్యాప్తుతో సంబంధం ఉన్న సాక్షులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంప్రదించొద్దని.. ప్రభావితం చేయొద్దని హరీశ్ రావుకు అధికారులు సూచించారు. ఈ కేసులో త్వరలో మరోసారి హరీశ్‌ రావును విచారణకు పిలుస్తారని ప్రచారం జరుగుతున్న తరుణంలో అనూహ్యంగా కేటీఆర్‌కు నోటీసులు ఇవ్వడం కలకలం రేపుతోంది. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ ఆరోపణలపై 2024 మార్చి 10వ తేదీ నుంచి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ చేస్తున్న విషయం తెలిసింది. ఇప్పటికే కొందరు నిందితులపై ప్రధాన అభియోగపత్రం దాఖలవగా.. ఈ కేసులో సిట్‌ దర్యాప్తు వేగం పెంచింది. రేపు కేటీఆర్‌ విచారణ అనంతరం జరిగే పరిణామాల తర్వాత సిట్‌ మరికొన్ని సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అవసరమైతే తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు కూడా సిట్‌ నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో పలువురిని సిట్‌ అరెస్ట్‌ చేసింది.

Also Read: BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయంతో గులాబీ పార్టీలో చీలిక?

కేటీఆర్‌, హరీశ్ రావుకు సిట్‌ నోటీసులు ఇవ్వడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబడుతోంది. బొగ్గు కుంభకోణం నుంచి ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి ఈ నోటీసులు అని కొట్టిపారేసింది. రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఇలాంటి విచారణల పేరుతూ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి దెబ్బతీయాలని రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర పన్నుతున్నాడని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. కాగా రేపు కేటీఆర్‌ విచారణపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.

