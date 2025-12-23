Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో కీలక పరిణామం.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు నోటీసులు..?..

Big twist in Telangana phone tapping case: తెలంగాణలో మరోసారి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం కాకరేపుతుంది. ఇప్పటికే దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో తొమ్మిది మంది పోలీసుల ఉన్నతాధికారులు టీమ్ గా ఏర్పడి దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం రాజకీయంగా కూడా పెనుదుమంగా మారింది. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో.. మాజీ సీఎస్ సోమేష్ కుమార్, శాంతికుమారీ, ఇతర అధికారులు తిరుపతి, శేషాద్రిలను సిట్ విచారించింది. మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ నవీన్ చంద్ లను కూడా విచారించింది.
గతంలో నవీన్ చంద్ ఇంటెలీజెన్స్ చీఫ్ గా ప్రభాకర్ రావు ఎస్ ఐబీ చీప్ గా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా 2019 నుంచి 2023 మధ్య ఫోన్ ట్యాపింగ్ కు జరిపిట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. సిట్ అధికారులు ఇటీవల ఎస్ బీఐ చీఫ్ ప్రభాకర్ ను విచారించిన సమయంలో పదే పదే మహేందర్ రెడ్డి, అనిల్ కుమార్ల పేర్ల ప్రస్తావనకు తీసుకొని వచ్చినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఎఫ్ ఎస్ ఎల్ ఒక ప్రముఖ ఛానెల్ ఎండీ శ్రవణ్ రావు, మాజీ డీఎస్పీ ప్రణీత్ రావు కు మధ్య జరిగిన ఫోన్ కాల్ ను రీట్రివ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డాటాలను బేస్ చేసుకుని సిట్ అధికారులు ప్రస్తుతం మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుకు నోటీసులు ఇవ్వనున్నారని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇటీవల గులాబీ బాస్ మరోసారి యాక్టివ్ అయ్యారు.
ఆయన ఇటీవల బీఆర్ఎస్ భవన్ లో కీలక నేతలు, మంత్రులు, కార్యకర్తలతో సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. మరోవైపు దీనికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఈనెల చివరి నుంచి శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగనున్నాయని, ఆ తర్వాత కేసీఆర్ తొ పాటు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుకు సైతం సిట్ నోటీసులు జారీ చేసే చాన్స్ ఉందని పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో రచ్చ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
